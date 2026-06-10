A DVSC izraeli-magyar védőt szerződtetett

Rotem Keller a Debrecen honlapjának bemutatója szerint balhátvédként és belső védőként is bevethető. A 23 éves, izraeli és magyar állampolgárságú labdarúgó a Maccabi Netanjától érkezik a DVSC-hez.

Keller az izraeli csapatban 26 bajnokin kétszer volt eredményes, emellett három gólpasszt adott.

Összességében 130 mérkőzésen szerepelt az izraeli első osztályban, de megfordult már Magyarországon is: a korábbi izraeli utánpótlás-válogatott játékos 2022 tavaszán a DVTK-t erősítette az NB II-ben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)

Távozók: Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)