Távozik az ETO FC sportigazgatója is – NS-infó

Értesüléseink szerint Steven Vanharen már elköszönt a szakmai stábtól, így az ETO FC a vezetőedzője és erőnléti edzője (Borbély Balázs és Stefan Panik a Ferencvároshoz szerződött) után a sportigazgatóját is elveszítheti.

A 46 éves szakembert korábban a Maccabi Tel-Avivval hozták szóba, de az izraeli csapattal még nem egyezett meg. Vanharen két évet dolgozott az ETO FC-nél.

A hírrel kapcsolatban kerestük Steven Vanharent, de nem kommentálta a távozásról szóló értesülést.

Még nem dőlt el, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A belga Bernd Thijs, aki Borbély Balázs mellett másodedzőként dolgozott Győrben, lehet az egyik esélyes, de tudomásunk szerint neki nincsenek vezetőedzői ambíciói, így nem biztos, hogy vállalná a feladatot.