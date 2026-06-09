Nemzeti Sportrádió

Távozik az ETO FC sportigazgatója is – NS-infó

2026.06.09. 18:07
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Borbély Balázs után Steven Vanharen (középen balra) is távozott az ETO FC-től (Fotó: Nagy Gábor)
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NB I Steven Vanharen ETO FC
A Nemzeti Sport értesülései szerint távozik posztjáról Steven Vanharen, a labdarúgó NB I legutóbbi idényét megnyerő ETO FC sportigazgatója.

Értesüléseink szerint Steven Vanharen már elköszönt a szakmai stábtól, így az ETO FC a vezetőedzője és erőnléti edzője (Borbély Balázs és Stefan Panik a Ferencvároshoz szerződött) után a sportigazgatóját is elveszítheti.

A 46 éves szakembert korábban a Maccabi Tel-Avivval hozták szóba, de az izraeli csapattal még nem egyezett meg. Vanharen két évet dolgozott az ETO FC-nél.

A hírrel kapcsolatban kerestük Steven Vanharent, de nem kommentálta a távozásról szóló értesülést.

Még nem dőlt el, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A belga Bernd Thijs, aki Borbély Balázs mellett másodedzőként dolgozott Győrben, lehet az egyik esélyes, de tudomásunk szerint neki nincsenek vezetőedzői ambíciói, így nem biztos, hogy vállalná a feladatot.

 

NB I Steven Vanharen ETO FC
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