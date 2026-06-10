ZTE: aláírt a fehérvári szélső, akiért már jött is ajánlat Skóciából – NS-infó

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a legutóbb Diósgyőrben kölcsönben szereplő Babos Bence Zalaegerszegre szerződhet, Németh Dánielre cserélhetik el a Fehérvárral, aki a ZTE kölcsönjátékosaként az NB II-ben szerepelt az előző idény jelentős részében.

Információink szerint megszületett a megállapodás Babos ügyében, aki alá is írta szerződését a ZTE-hez, hamarosan be is jelenthetik a klubok a játékoscserét. Ugyanakkor közben – ahogy arról a skót sajtó is beszámolt a héten – a Dundee United bejelentkezett Babos Bencéért, skót forrásból úgy tudjuk, kölcsönvennék a szélsőt a ZTE-től, de egyelőre nincs megállapodás a felek között.

Fehérvárra tart Nagy Dominik, a legutóbb Nyíregyházán szereplő egykori válogatott labdarúgó a héten már alá is írhatja a szerződését.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (szabadon igazolható), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)