Münsterből igazolt togói válogatott támadót az Újpest

Amenyido játszott a Borussia Dortmund második csapatánál, majd a VVV-Venlónál, az Osnabrücknél és a St. Paulinál is, utóbbival bajnok lett a német másodosztályban. Legutóbb a Preussen Münster játékosa volt. Amenyido Németországban született, a korosztályos válogatottakban is játszott, de felnőttként a togói válogatottat választotta.

„Örülök, hogy Újpesten folytathatom, mert láttam, a remek körülmények és a nagy célok mellett Dárdai Pál személyében elhivatott sportigazgató vár rám – mondta Amenyido. – Alig várom, hogy elkezdjük a munkát és kezdődjön végre a szezon.”

„Amenyido elsősorban a támadósor közepén bevethető, jó fizikai adottságának köszönhetően megnehezíti a védők dolgát, de akár szélsőként is használható” – írta jellemzésében az ujpestfc.hu.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)