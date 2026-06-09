Nemzeti Sportrádió

A DVSC szerződtette a DVTK fiatal középpályását – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
2026.06.09. 10:17
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Macsó Máté és Bogdán Ádám sportigazgató (Fotó: dvsc.hu)
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DVTK Macsó Máté DVSC magyar átigazolás
A DVSC kedden a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette a DVTK 20 éves labdarúgóját, Macsó Mátét.

A Nemzeti Sport Online néhány nappal ezelőtt már beszámolt a körvonalazódó megegyezésről; a debreceniek keddi közleményéből már azt is tudjuk, hogy Macsó Máté szerződése négy évre szól.

A középpályás nyolcéves korától Diósgyőrben futballozott, tavasszal gólpasszal debütált az élvonalban az FTC ellen a Groupama Arénában.

Eddig öt NB I-es bajnokin lépett pályára, a diósgyőri szurkolók áprilisban őt választották meg a hónap legjobbjának – írja a dvsc.hu.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)
Távozók: Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)

 

DVTK Macsó Máté DVSC magyar átigazolás
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