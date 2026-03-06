Legyőzve a PSG – ami a BL-ben nem sikerült a Monacónak, az a bajnokságban igen

A találkozón a Monaco agresszív letámadása hozta meg a vezető gólt: a 27. percben Maghnes Akliouche büntette meg a párizsi védők hibáját. A második félidő elején a csereként beálló Alexandre Golovin mindössze néhány másodperccel pályára lépése után növelte az előnyt (0–2). A PSG gyorsan reagált, Bradley Barcola szép lövéssel szépített a 71. percben.

A hajrában azonban a vendégek eldöntötték a meccset: egy labdaszerzés után Folarin Balogun lövése megpattanva a kapuba került, így – mint utólag kiderült – kialakult a 3–1-es végeredmény.

A PSG ugyan több helyzetet is kialakított – például Ousmane Dembélé és Nuno Mendes révén –, de Philipp Köhn több fontos védést is bemutatott.

A Monaco szervezett játékkal és hatékony kontrákkal szerezte meg a győzelmet, míg a párizsiak hiába támadtak sokat, nem tudtak még egyenlíteni sem. Ez az eredmény nem túl jó előjel Luis Enrique csapatának a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-párharc előtt...

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)

Szombaton játsszák

17.00: Nantes–Angers

19.00: Auxerre–Strasbourg

21.05: Toulouse–Olympique Marseille

Vasárnap játsszák

15.00: Lens–Metz

17.15: Brest–Le Havre

17.15: Lille–Lorient

17.15: Nice–Rennes

20.45: Lyon–Paris FC