Legyőzve a PSG – ami a BL-ben nem sikerült a Monacónak, az a bajnokságban igen

2026.03.06. 22:46
Philipp Köhn több nagy védést is bemutatott (Fotó: Getty Images)
AS Monaco Ligue 1 Paris Saint-Germain
A Paris Saint‑Germain és a Monaco mérkőzésén a vendégek meglepetésre 3–1-re győztek a párizsi Parc des Princes-ban a francia élvonal (Ligue 1) 25. fordulójának pénteki játéknapján.

A találkozón a Monaco agresszív letámadása hozta meg a vezető gólt: a 27. percben Maghnes Akliouche büntette meg a párizsi védők hibáját. A második félidő elején a csereként beálló Alexandre Golovin mindössze néhány másodperccel pályára lépése után növelte az előnyt (0–2). A PSG gyorsan reagált, Bradley Barcola szép lövéssel szépített a 71. percben.

A hajrában azonban a vendégek eldöntötték a meccset: egy labdaszerzés után Folarin Balogun lövése megpattanva a kapuba került, így – mint utólag kiderült – kialakult a 3–1-es végeredmény.

A PSG ugyan több helyzetet is kialakított – például Ousmane Dembélé és Nuno Mendes révén –, de Philipp Köhn több fontos védést is bemutatott.

A Monaco szervezett játékkal és hatékony kontrákkal szerezte meg a győzelmet, míg a párizsiak hiába támadtak sokat, nem tudtak még egyenlíteni sem. Ez az eredmény nem túl jó előjel Luis Enrique csapatának a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-párharc előtt...

FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)

Szombaton játsszák
17.00: Nantes–Angers
19.00: Auxerre–Strasbourg
21.05: Toulouse–Olympique Marseille
Vasárnap játsszák
15.00: Lens–Metz
17.15: Brest–Le Havre
17.15: Lille–Lorient
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Paris FC

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Paris SG25183454–22+32 57 
2. Lens24172545–21+24 53 
3. Lyon24143738–26+12 45 
4. Marseille24134748–32+16 43 
5. Monaco25124943–37+6 40 
6. Lille24124837–31+6 40 
7. Rennes24117638–35+3 40 
8. Strasbourg24105940–31+9 35 
9. Brest2496932–34–2 33 
10. Lorient2489734–38–4 33 
11. Toulouse2487933–28+5 31 
12. Angers24851122–30–8 29 
13. Paris FC24681027–37–10 26 
14. Le Havre24681020–30–10 26 
15. Nice24661230–43–13 24 
16. Auxerre24461419–35–16 18 
17. Nantes24451522–41–19 17 
18. Metz24341722–53–31 13 

 

 

