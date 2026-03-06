Legyőzve a PSG – ami a BL-ben nem sikerült a Monacónak, az a bajnokságban igen
A találkozón a Monaco agresszív letámadása hozta meg a vezető gólt: a 27. percben Maghnes Akliouche büntette meg a párizsi védők hibáját. A második félidő elején a csereként beálló Alexandre Golovin mindössze néhány másodperccel pályára lépése után növelte az előnyt (0–2). A PSG gyorsan reagált, Bradley Barcola szép lövéssel szépített a 71. percben.
A hajrában azonban a vendégek eldöntötték a meccset: egy labdaszerzés után Folarin Balogun lövése megpattanva a kapuba került, így – mint utólag kiderült – kialakult a 3–1-es végeredmény.
A PSG ugyan több helyzetet is kialakított – például Ousmane Dembélé és Nuno Mendes révén –, de Philipp Köhn több fontos védést is bemutatott.
A Monaco szervezett játékkal és hatékony kontrákkal szerezte meg a győzelmet, míg a párizsiak hiába támadtak sokat, nem tudtak még egyenlíteni sem. Ez az eredmény nem túl jó előjel Luis Enrique csapatának a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-párharc előtt...
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)
Szombaton játsszák
17.00: Nantes–Angers
19.00: Auxerre–Strasbourg
21.05: Toulouse–Olympique Marseille
Vasárnap játsszák
15.00: Lens–Metz
17.15: Brest–Le Havre
17.15: Lille–Lorient
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Paris FC
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|25
|18
|3
|4
|54–22
|+32
|57
|2. Lens
|24
|17
|2
|5
|45–21
|+24
|53
|3. Lyon
|24
|14
|3
|7
|38–26
|+12
|45
|4. Marseille
|24
|13
|4
|7
|48–32
|+16
|43
|5. Monaco
|25
|12
|4
|9
|43–37
|+6
|40
|6. Lille
|24
|12
|4
|8
|37–31
|+6
|40
|7. Rennes
|24
|11
|7
|6
|38–35
|+3
|40
|8. Strasbourg
|24
|10
|5
|9
|40–31
|+9
|35
|9. Brest
|24
|9
|6
|9
|32–34
|–2
|33
|10. Lorient
|24
|8
|9
|7
|34–38
|–4
|33
|11. Toulouse
|24
|8
|7
|9
|33–28
|+5
|31
|12. Angers
|24
|8
|5
|11
|22–30
|–8
|29
|13. Paris FC
|24
|6
|8
|10
|27–37
|–10
|26
|14. Le Havre
|24
|6
|8
|10
|20–30
|–10
|26
|15. Nice
|24
|6
|6
|12
|30–43
|–13
|24
|16. Auxerre
|24
|4
|6
|14
|19–35
|–16
|18
|17. Nantes
|24
|4
|5
|15
|22–41
|–19
|17
|18. Metz
|24
|3
|4
|17
|22–53
|–31
|13