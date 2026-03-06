Hatalmas győzelemmel egyenlítette ki a Volán a Vienna Capitals elleni párharcot
A versenyben maradásért lépett jégre a Volán péntek este. A szituáció a közelmúltból ismerős lehetett a kék-fehéreknek, hiszen múlt vasárnap a Ferencváros elleni utolsó alapszakasz-találkozónak hasonló volt a tétje. Akkor megugrotta a feladatot a Fehérvár és bejutott a rájátszáskvalifikációba. Szerdán el is startolt a küzdelem a legjobb nyolcba kerülésért, az első találkozót Bécsben a hazaiak nyerték meg 5–1-re, így a két győzelemig tartó párharcban nagy lépést tettek a továbbjutás felé.
Ahogy az ausztriai, úgy a pénteki, fehérvári mérkőzés is kemény játékkal indult, mindkét oldalon dolgozott a feszültség a játékosokban. Rögtön Joel Messner kapott egy hatalmas, a szabályosság határát súroló ütközést, a jégen is maradt, ám miután összeszedte magát, kapott még egyet, de ezt már nem hagyta annyiban, törlesztett a bécsi játékos felé, a bírók sípja mindkét esetben néma maradt. Később egy négyperces előny felénél betaláltak a vendégek, Carter Souch lőtte ki a sarkot. Támadásban maradt a Vienna, ám Erdély Csanád remek ütemmel szerzett korongot a bécsiek kék vonalánál, egyedül törhetett kapura és a kapus lába között ellőtte a pakkot, így gyorsan egyenlített. A harmad közepén ismét betaláltak az osztrákok, de a kapus akadályozása miatt érvénytelenítették a találatot. Hét perccel a szünet előtt ismét kihasznált egy emberelőnyt a Capitals, 34 másodperc után Jérémy Grégoire tuszkolta át a korongot közelről Rasmus Reijolán.
Erdély a második harmad elején is könnyen betalálhatott volna, ám ez a lehetőség is kimaradt, a másik kapunál Souch hezitált Reijolával szemben – a Fehérvár nagy szerencséjére. Két perc eltelte után sikerült újra egalizálni: egy gyors akcióban járt szépen a pakk, Hári János középre tálalt az érkező Darren Archibald elé, akinek a korcsolyájáról a kapuban kötött ki a korong. Még két percig sem volt döntetlen, Tim Campbell adta el saját kapuja mögött a pakkot, ezt a bécsiek Leon Wallner révén kíméletlenül megbüntették. Nem esett össze a Volán, jó néhány helyzetet kidolgozott, de ezek ki is maradtak. A harmad hajrájában beszorult a Fehérvár, majd egy emberelőny meghozta a várva várt egyenlítést, Joel Messner távoli lökete kötött ki a kapuban.
Jól kezdte az utolsó játékrészt a Volán, meg is szerezte a vezetést, Messner távoli lövésébe ért bele jól Rasmus Kulmala. Jobban játszott a Fehérvár, és ez a harmad közepén gólban is mérhető volt, emberelőnyben Campbell javította hibáját és lőtt nagy gólt. Simon Bourque csúnyán leütközte Mihály Ákost, végleges kiállítást kapott, így öt percig támadhatott emberelőnyben a Volán. Hat másodperc elteltével Max Gerlach, majd a fór végén Németh Kristóf is beköszönt. A végén elgurult az a bizonyos gyógyszer a bécsieknél, Grégoire is idő előtt hagyta el a jeget. A Fehérvár 7–3-ra nyert, így vasárnap, Bécsben dől el a továbbjutás kérdése.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL), RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ
2. MÉRKŐZÉS
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 7–3 (1–2, 2–1, 4–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 4044 néző. Vezette: Smetana (osztrák), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (szlovákok)
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER 1 (3) / Stipsicz, Campbell 1 (1) / Kiss R., Horváth D. / Falus – ERDÉLY 1, Richards, GERLACH 1 (2) / ARCHIBALD 1 (1), HÁRI (3), Kuralt (1) / Cheek, Németh 1, Kulmala 1 / Ambrus Cs., Mihály, Magosi. Edző: Ted Dent
VIENNA: Cowley – Bourque, Kallen / Hackl, Gazzola / Wolf, Duquette / Schnetzer, Lindner – Macierzynski, Vey (1), Gregoire 1 / SOUCH 1 (2), WALLNER 1, Franklin (1) / Koschek, Hults, Lanzinger / Antonitsch, Preiser, Kromp. Edző: Kevin Constantine
Kapura lövések: 41–31
Emberelőny-kihasználás: 4/4, ill. 4/2
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Az idényben eddig végig nehezen találtunk be, de végre sikerült gólokat szereznünk, az emberelőnyök is sokat segítettek. Keményen küzdöttünk, néhány játékos megsérült, de visszament a jégre játszani. Vasárnap elutazunk Bécsbe, és megpróbáljuk megnyerni azt a találkozót is.
Kevin Constantine: – Sok minden történt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat sem volt gólerős az alapszakaszban, erre ilyen mérkőzéseket játszunk, de hát ilyen a rájátszás. Kisebb itt a pálya, talán ez kevésbé kedvezett nekünk, kevesebb helyünk volt, ez az elején nagyon érződött. A speciális egységek döntöttek ezúttal is.