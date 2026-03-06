Gyorskorcsolya sprint-vb: két holland aranyérem, Bejczi Botond a 24.

Nemzeti Sportrádió

2026.03.06.
Femke Kok (Fotó: Getty Images)
gyorskorcsolya gyorskorcsolya-vb
Bejczi Botond a 24. helyen végzett a gyorskorcsolyázók heerenveeni sprintvilágbajnokságán, amelyen a férfiaknál és a nőknél is holland versenyző szerezte meg az aranyérmet.

 

A magyar sprinter a hollandiai viadalon a csütörtöki 500 és 1000 méteres első futamban is az utolsó, 28. pozíciót foglalta el, de teljesítményén kicsit javított a pénteki két etappal.

A férfiaknál a februári milánói-cortinai téli olimpián 500 és 1000 méteres távon is ezüstérmet szerzett Jenning de Boo győzött, megelőzve az olimpiai bajnok amerikai Jordan Stolzot és a kínai Ning Csung-jent.

A nőknél az első három helyen holland versenyző végzett, a világbajnoki címet a téli olimpián rövidebb távon aranyérmes, míg a hosszabb távon ezüstérmes Femke Kok szerezte meg, akit két honfitársnője, Suzanne Schulting és Marrit Fledderus követett.

GYORSKORCSOLYA
Sprintvilágbajnokság
Férfiak
1. Jenning de Boo (Hollandia) 134.670 pont
2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 135.500
3. Ning Csung-jen (Kína) 136.755

24. Bejczi Botond 145.660

Nők
1. Femke Kok (Hollandia) 146.670
2. Suzanne Schulting (Hollandia) 148.935
3. Marrit Fledderus (Hollandia) 150.305

(MTI)

 

