Gyorskorcsolya sprint-vb: két holland aranyérem, Bejczi Botond a 24.

A magyar sprinter a hollandiai viadalon a csütörtöki 500 és 1000 méteres első futamban is az utolsó, 28. pozíciót foglalta el, de teljesítményén kicsit javított a pénteki két etappal.

A férfiaknál a februári milánói-cortinai téli olimpián 500 és 1000 méteres távon is ezüstérmet szerzett Jenning de Boo győzött, megelőzve az olimpiai bajnok amerikai Jordan Stolzot és a kínai Ning Csung-jent.

A nőknél az első három helyen holland versenyző végzett, a világbajnoki címet a téli olimpián rövidebb távon aranyérmes, míg a hosszabb távon ezüstérmes Femke Kok szerezte meg, akit két honfitársnője, Suzanne Schulting és Marrit Fledderus követett.

GYORSKORCSOLYA

Sprintvilágbajnokság

Férfiak

1. Jenning de Boo (Hollandia) 134.670 pont

2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 135.500

3. Ning Csung-jen (Kína) 136.755

…

24. Bejczi Botond 145.660

Nők

1. Femke Kok (Hollandia) 146.670

2. Suzanne Schulting (Hollandia) 148.935

3. Marrit Fledderus (Hollandia) 150.305

(MTI)