Vladimir Radenkovicstól elköszönt a DVTK – NS-infó

Úgy tudjuk, már meg is van Radenkovics utódja, akit hamarosan meg is nevez a klub (a DVTK egyelőre nem jelentette be az edzőváltást). Az új vezetőedző az MTK elleni vasárnapi, idegenbeli bajnokin irányíthatja először a csapatot. Az a mérkőzés mindkét csapatnak kiemelten fontos lesz, hiszen a jelenleg kieső, 11. helyen álló DVTK hátránya két pont a tabellán az MTK-val szemben.

Ebben az idényben ez lesz a hatodik edzőváltás az NB I-ben, 2026-ban az első. Eddig a Kisvárda, a Nyíregyháza, az MTK és az Újpest váltott – utóbbi kétszer is. A DVTK 2023-ban, két NB II-es idény után jutott vissza az élvonalba, azóta az új vezetőedző lesz a hatodik szakember, aki NB I-es meccsen iránythatja a csapatot Szergej Kuznyecov, Simon Miklós, Vladimir Radenkovics, Vincze Richárd és Vladas Dambrauskas után.

2025. szeptember 30. Kisvárda Gerliczki Máté helyett Révész Attila 2025. október 29. Nyíregyháza Szabó István helyett Bódog Tamás 2025. november 9. Újpest Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár 2025. december 16. MTK Horváth Dávid helyett Pinezits Máté 2025. december 30. Újpest Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán 2026. március 6. DVTK Vladimir Radenkovics helyett ? EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3934 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Aradi József)

HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Csonka B., 79.), Szamosi Á., Pekár I. (Kállai K., 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 79.), Pinte P. (Varga K., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei Á., 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos B., 75.), Roguljic (Ambrose, 75.), Pető M. (Varga Z., 69.) – Colley. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gólszerző: Gyurcsó (64.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Jobban örültem volna, ha már az első félidőben sikerül gólt szerezni. Jó iramú meccset játszottunk, különösen az első félidő volt az, a másodikban már inkább taktikus játék zajlott.

Vladimir Radenkovics: – A lefújás után az öltözőben megkérdeztem a játékosoktól: miként lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet? Erre kell megtalálnunk a választ. Ez nemcsak ennek a napnak volt a problémája, korábban is jártunk már hasonló cipőben. A továbbjutás pozitív energiát adott volna a bajnokságra, a kieséssel éppen az ellenkezője valósult meg.