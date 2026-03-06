Vladimir Radenkovicstól elköszönt a DVTK – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2026.03.06. 09:12
Vladimir Radenkovics távozik a DVTK-tól (Fotó: Czinege Melinda, archív)
A Nemzeti Sport értesülései szerint a DVTK labdarúgócsapatának vezetősége a Budapest Honvédtól elszenvedett csütörtöki Magyar Kupa-vereség és a kiesés után megköszönte Vladimir Radenkovics vezetőedző munkáját. A hétvégi, MTK elleni bajnokin már nem ő irányítja a bajnokságban 11. helyen álló együttest.

 

Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére. Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt.

A DVTK csütörtökön 1–0-ra kikapott az NB II-es kispestiek vendégeként a Magyar Kupa negyeddöntőjében, és a diósgyőri vezetőség a mérkőzés után az edzőváltás mellett döntött – tudta meg a Nemzeti Sport.

Labdarúgó NB I
2026.03.05. 21:52

Az NB II-es Honvéd Gyurcsó góljával legyőzte a DVTK-t, és bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában!

A kevés gólhelyzetet hozó találkozón a kispestiek taktikus játékkal verték meg élvonalbeli ellenfelüket.

 

Úgy tudjuk, már meg is van Radenkovics utódja, akit hamarosan meg is nevez a klub (a DVTK egyelőre nem jelentette be az edzőváltást). Az új vezetőedző az MTK elleni vasárnapi, idegenbeli bajnokin irányíthatja először a csapatot. Az a mérkőzés mindkét csapatnak kiemelten fontos lesz, hiszen a jelenleg kieső, 11. helyen álló DVTK hátránya két pont a tabellán az MTK-val szemben.

Ebben az idényben ez lesz a hatodik edzőváltás az NB I-ben, 2026-ban az első. Eddig a Kisvárda, a Nyíregyháza, az MTK és az Újpest váltott – utóbbi kétszer is. A DVTK 2023-ban, két NB II-es idény után jutott vissza az élvonalba, azóta az új vezetőedző lesz a hatodik szakember, aki NB I-es meccsen iránythatja a csapatot Szergej Kuznyecov, Simon Miklós, Vladimir Radenkovics, Vincze Richárd és Vladas Dambrauskas után.

2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9.

Újpest

Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár

2025. december 16. 

MTK 

Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

2025. december 30.

Újpest

Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

2026. március 6.

DVTK

Vladimir Radenkovics helyett ?

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 3934 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Aradi József)
HONVÉD: Dúzs Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Csonka B., 79.), Szamosi Á., Pekár I. (Kállai K., 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 79.), Pinte P. (Varga K., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei Á., 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos B., 75.), Roguljic (Ambrose, 75.)Pető M. (Varga Z., 69.) – Colley. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics 
Gólszerző: Gyurcsó (64.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Jobban örültem volna, ha már az első félidőben sikerül gólt szerezni. Jó iramú meccset játszottunk, különösen az első félidő volt az, a másodikban már inkább taktikus játék zajlott.
Vladimir Radenkovics: – A lefújás után az öltözőben megkérdeztem a játékosoktól: miként lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet? Erre kell megtalálnunk a választ. Ez nemcsak ennek a napnak volt a problémája, korábban is jártunk már hasonló cipőben. A továbbjutás pozitív energiát adott volna a bajnokságra, a kieséssel éppen az ellenkezője valósult meg.

   
AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC24147349–25+2449
  2. Ferencvárosi TC24144646–26+2046
  3. Debreceni VSC24117636–30+640
  4. Paksi FC24106846–37+936
  5. Puskás Akadémia24105931–30+135
  6. Kisvárda24105930–37–735
  7. Zalaegerszegi TE2498736–30+635
  8. Újpest FC24851133–41–829
  9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–728
10. MTK Budapest24751244–53–926
11. Diósgyőri VTK24591032–39–724
12. Kazincbarcika24421821–49–2814

 

 

