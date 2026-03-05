Pénteki sportműsor: NB I, Formula–1 és újabb Wolverhampton–Liverpool csata

MÁRCIUS 6., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

25. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

36. FORDULÓ

21.00: Preston North End–Oxford United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

20.45: Paris SG–Monaco

HORVÁT 1. HNL

25. FORDULÓ

18.00: Istra 1961–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

20.45: Napoli–Torino

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

25. FORDULÓ

21.15: Famalicao–Arouca (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

30. FORDULÓ

18.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

Felsőház

18.30: Veszprém–Aramis SE

20.00: Újpest–Nyírbátor

Alsóház

18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia

19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

World Classics

Szombat, 0.00: Kolumbia–Puerto Rico (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

Grand Prix, Linz

Férfi 60 kg, 66 kg; női 48 kg, 52 kg, 57 kg

9.00: selejtezők

17.00: érmes mérkőzések

DARTS

UK Open, Minehead

11.00: 1. és 2. forduló

13.00: 3. forduló (Tv: Sport1)

20.00: 4. forduló (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

2.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

6.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

0.00: 1. szabadedzés

4.55: időmérő (Tv: M4 Sport)

FORMULA–3

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

4.00: időmérő

GOLF

PGA Tour

20.00: Arnold Palmer Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

19.00: sprintvilágbajnokság, Heerenveen

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA (ICEHL), RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ

2. MÉRKŐZÉSEK

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–EC Villach (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–ETO University HT

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE

18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Bayern München (német)

20.15: Olympiakosz (görög)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Baskonia (spanyol)–Paris Basketball (francia)

NBA, ALAPSZAKASZ

Szombat, 1.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 145, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

TÉLI PARALIMPIA

Kerekesszékes curling

9.00: vegyes páros, Nagy-Britannia–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

11.30: világkupa, női lesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

11.50: világkupa, női HS 130, Lahti (Tv: Eurosport2)

13.00: világkupa, férfi HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)

15.50: világkupa, sífutás, női 5 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)

16.25: világkupa, sífutás, férfi 10 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

17.05: világkupa, férfiverseny Kontiolahti (Tv: Eurosport1)

Síugrás

9.35: világkupa, női HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)

14.15: világkupa, férfi HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

20.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ÚSZÁS

Medencés hosszútávú országos bajnokság, Veszprém

VÍZILABDA

Férfi ob I, középszakasz

Felsőház, 1. forduló

19.00: FTC-Telekom–One Eger

Alsóház, 1. forduló

18.45: UVSE–Kaposvári VK

Női ob I, középszakasz

Felsőház, 4. forduló

19.30: One Eger–III. Kerületi TVE

Alsóház, 3. forduló

17.00: Valdor Szentes–GYVSE-Uni Győr

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Miért kell változtatni a futball szabályain?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a stúdióban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar sport két legeredményesebb téli olimpiája: 2018 és 2022

12.00: Bajnokok: Ihász Kálmán. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Wolverhampton–Liverpool FA-kupa-nyolcaddöntő; kialakult a Magyar Kupa-elődöntő párosítása – Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Formula—1, idényrajt, az Ausztrál Nagydíj szabadedzése után Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.30: Kézilabda, magyar—dán női Európa-kupa-mérkőzés után Danyi Gáborral

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Csodák földje – meglepetés bajnokaspiránsok Európa labdarúgó-bajnokságaiban

18.40: Ma lenne 85 éves Ihász Kálmán

18.50: A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőit elemezzük

19.00: Kezdődik a Formula–1 2026-os idénye: mi várható az Ausztrál Nagydíjon? Újvári Máté válaszol

19.40: A labdarúgó NB I 25. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés a Kisvárda–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László

22.00: A Hárompontos magazin ismétlése

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval