Pénteki sportműsor: NB I, Formula–1 és újabb Wolverhampton–Liverpool csata
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
25. FORDULÓ
20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
36. FORDULÓ
21.00: Preston North End–Oxford United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Monaco
HORVÁT 1. HNL
25. FORDULÓ
18.00: Istra 1961–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
20.30: Bayern München–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
20.45: Napoli–Torino
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
25. FORDULÓ
21.15: Famalicao–Arouca (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
30. FORDULÓ
18.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
Felsőház
18.30: Veszprém–Aramis SE
20.00: Újpest–Nyírbátor
Alsóház
18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia
19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
World Classics
Szombat, 0.00: Kolumbia–Puerto Rico (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
Grand Prix, Linz
Férfi 60 kg, 66 kg; női 48 kg, 52 kg, 57 kg
9.00: selejtezők
17.00: érmes mérkőzések
DARTS
UK Open, Minehead
11.00: 1. és 2. forduló
13.00: 3. forduló (Tv: Sport1)
20.00: 4. forduló (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
2.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
6.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
0.00: 1. szabadedzés
4.55: időmérő (Tv: M4 Sport)
FORMULA–3
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
4.00: időmérő
GOLF
PGA Tour
20.00: Arnold Palmer Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
19.00: sprintvilágbajnokság, Heerenveen
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL), RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ
2. MÉRKŐZÉSEK
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–EC Villach (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–ETO University HT
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE
18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Bayern München (német)
20.15: Olympiakosz (görög)–Panathinaikosz (görög)
20.30: Baskonia (spanyol)–Paris Basketball (francia)
NBA, ALAPSZAKASZ
Szombat, 1.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 145, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
TÉLI PARALIMPIA
Kerekesszékes curling
9.00: vegyes páros, Nagy-Britannia–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.30: világkupa, női lesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
11.50: világkupa, női HS 130, Lahti (Tv: Eurosport2)
13.00: világkupa, férfi HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)
15.50: világkupa, sífutás, női 5 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)
16.25: világkupa, sífutás, férfi 10 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
17.05: világkupa, férfiverseny Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
Síugrás
9.35: világkupa, női HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)
14.15: világkupa, férfi HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
20.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ÚSZÁS
Medencés hosszútávú országos bajnokság, Veszprém
VÍZILABDA
Férfi ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
19.00: FTC-Telekom–One Eger
Alsóház, 1. forduló
18.45: UVSE–Kaposvári VK
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 4. forduló
19.30: One Eger–III. Kerületi TVE
Alsóház, 3. forduló
17.00: Valdor Szentes–GYVSE-Uni Győr
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Miért kell változtatni a futball szabályain?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a stúdióban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar sport két legeredményesebb téli olimpiája: 2018 és 2022
12.00: Bajnokok: Ihász Kálmán. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Wolverhampton–Liverpool FA-kupa-nyolcaddöntő; kialakult a Magyar Kupa-elődöntő párosítása – Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Formula—1, idényrajt, az Ausztrál Nagydíj szabadedzése után Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti Sportkrónika
17.30: Kézilabda, magyar—dán női Európa-kupa-mérkőzés után Danyi Gáborral
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Csodák földje – meglepetés bajnokaspiránsok Európa labdarúgó-bajnokságaiban
18.40: Ma lenne 85 éves Ihász Kálmán
18.50: A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőit elemezzük
19.00: Kezdődik a Formula–1 2026-os idénye: mi várható az Ausztrál Nagydíjon? Újvári Máté válaszol
19.40: A labdarúgó NB I 25. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés a Kisvárda–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László
22.00: A Hárompontos magazin ismétlése
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval