Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Pénteki sportműsor: NB I, Formula–1 és újabb Wolverhampton–Liverpool csata

V. B.V. B.
2026.03.05. 23:56
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Pénteken a Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzéssel indul a labdarúgó NB I 25. fordulója, míg a Liverpool ismét a Wolverhampton otthonában játszik, ezúttal az FA-kupában, de pályára lép a Bayern München, a Napoli és a Real Madrid is ezen a napon. Kezdődik a férfi futsal NB I rájátszása, rajtol a Formula–1 2026-os világbajnoksága, az osztrák jégkorongligában pedig jégre lép a Fehérvár. Emellett többek között szerepel a kiemelt sportprogramban darts, kézilabda, kosárlabda, tenisz és vízilabda is.

 MÁRCIUS 6., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
25. FORDULÓ
20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
36. FORDULÓ
21.00: Preston North End–Oxford United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Monaco

HORVÁT 1. HNL
25. FORDULÓ
18.00: Istra 1961–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
20.30: Bayern München–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
20.45: Napoli–Torino

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
25. FORDULÓ
21.15: Famalicao–Arouca (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA
30. FORDULÓ
18.30: Csíkszereda–Farul Constanta – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Real Madrid (Tv: Spíler2)

FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
Felsőház
18.30: Veszprém–Aramis SE
20.00: Újpest–Nyírbátor
Alsóház
18.30: Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia
19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
World Classics
Szombat, 0.00: Kolumbia–Puerto Rico (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
Grand Prix, Linz
Férfi 60 kg, 66 kg; női 48 kg, 52 kg, 57 kg
  9.00: selejtezők
17.00: érmes mérkőzések

DARTS
UK Open, Minehead
11.00: 1. és 2. forduló
13.00: 3. forduló (Tv: Sport1)
20.00: 4. forduló (Tv: Sport1)

FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
  2.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
  6.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
  0.00: 1. szabadedzés
  4.55: időmérő (Tv: M4 Sport)

FORMULA–3
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
  4.00: időmérő 

GOLF
PGA Tour
20.00: Arnold Palmer Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA
19.00: sprintvilágbajnokság, Heerenveen

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL), RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ
2. MÉRKŐZÉSEK
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–EC Villach (osztrák)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–ETO University HT

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend 
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE 
18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Bayern München (német)
20.15: Olympiakosz (görög)–Panathinaikosz (görög)
20.30: Baskonia (spanyol)–Paris Basketball (francia)
NBA, ALAPSZAKASZ
Szombat, 1.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 145, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

TÉLI PARALIMPIA
Kerekesszékes curling
  9.00: vegyes páros, Nagy-Britannia–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)

TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.30: világkupa, női lesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
11.50: világkupa, női HS 130, Lahti (Tv: Eurosport2)
13.00: világkupa, férfi HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)
15.50: világkupa, sífutás, női 5 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)
16.25: világkupa, sífutás, férfi 10 km, Gundersen (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
17.05: világkupa, férfiverseny Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
Síugrás
  9.35: világkupa, női HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)
14.15: világkupa, férfi HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
20.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ÚSZÁS
Medencés hosszútávú országos bajnokság, Veszprém

VÍZILABDA
Férfi ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
19.00: FTC-Telekom–One Eger
Alsóház, 1. forduló
18.45: UVSE–Kaposvári VK
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 4. forduló
19.30: One Eger–III. Kerületi TVE
Alsóház, 3. forduló
17.00: Valdor Szentes–GYVSE-Uni Győr

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Miért kell változtatni a futball szabályain?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a stúdióban
  9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar sport két legeredményesebb téli olimpiája: 2018 és 2022
12.00: Bajnokok: Ihász Kálmán. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Wolverhampton–Liverpool FA-kupa-nyolcaddöntő; kialakult a Magyar Kupa-elődöntő párosítása – Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Formula—1, idényrajt, az Ausztrál Nagydíj szabadedzése után Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti Sportkrónika
17.30: Kézilabda, magyar—dán női Európa-kupa-mérkőzés után Danyi Gáborral
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Csodák földje – meglepetés bajnokaspiránsok Európa labdarúgó-bajnokságaiban
18.40: Ma lenne 85 éves Ihász Kálmán
18.50: A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőit elemezzük
19.00: Kezdődik a Formula–1 2026-os idénye: mi várható az Ausztrál Nagydíjon? Újvári Máté válaszol
19.40: A labdarúgó NB I 25. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés a Kisvárda–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László
22.00: A Hárompontos magazin ismétlése
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Szombati sportműsor: ZTE–ETO FC, Újpest–Paks

Minden más foci
21 órája

Csütörtöki sportműsor: Honvéd–DVTK MK-mérkőzés; Magyarország–Dánia meccs a női kézi Eurokupában

Minden más foci
2026.03.04. 23:50

Szerdai sportműsor: újabb két csapat jut be a Magyar Kupa elődöntőjébe

Minden más foci
2026.03.03. 23:35

Keddi sportműsor: ETO–KTE MK-negyeddöntő; bajnokit játszik a Liverpool és a Bournemouth is

Minden más foci
2026.03.02. 23:17

Heti program: Magyar Kupa, NB I, Premier League, FA-kupa, férfi kézi BL és Formula–1

Minden más foci
2026.03.02. 07:30

Hétfői sportműsor: folytatódik a sportlövők Európa-bajnoksága, pályán a Real Madrid

Minden más foci
2026.03.01. 23:23

Vasárnapi sportműsor: két mérkőzés az NB I-ben; sorsdöntő Fehérvár–FTC meccs az ICEHL-ben

Minden más foci
2026.02.28. 23:58

Szombati sportműsor: ETO–Újpest, Liverpool–West Ham, Dortmund–Bayern

Minden más foci
2026.02.27. 23:45
Ezek is érdekelhetik