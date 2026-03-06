Nemzeti Sportrádió

Már nem Radenkovics a DVTK vezetőedzője – hivatalos

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.03.06. 11:04
null
A DVTK a hivatalos oldalán jelentette be Vladimir Radenkovics távozását (Fotó: dvtk.eu)
A DVTK labdarúgócsapata a hivatalos honlapján erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi értesülését: a klub azonnal hatállyal szerződést bont Vladimir Radenkovics vezetőedzővel a csütörtöki Magyar Kupa-kiesés után.

 

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:12

Vladimir Radenkovicstól elköszönt a DVTK – NS-infó

Értesüléseink szerint a DVTK labdarúgócsapatának vezetősége a Budapest Honvédtól elszenvedett MK-vereség után megköszönte a szakember munkáját, az MTK ellen már nem ő irányítja az együttest.

 

A Nemzeti Sport Online-on péntek délelőtt számoltunk be arról, hogy a DVTK labdarúgócsapata elköszön Vladimir Radenkovics vezetőedzőtől a csütörtöki, kispesti vereség után. A klub azóta megerősítette az edzőváltást, de az új vezetőedzőt még nem nevezték meg. 

„Az eredmények elmaradása ellenére, a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk – nyilatkozta a dvtk.eu-nak Kovács Zoltán sportigazgató. – Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, azonban lépnünk kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel. Ezzel párhuzamosan újabb szakaszába lépett a potenciális utódjával folytatott tárgyalássorozat, akinek nemsokára bejelentjük a személyét."

Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére. Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt. A legelső időszakát egyébként még Tomiszlav Szivics vezetőedző segítőjeként töltötte a klubnál 2013 és 2015 között.

„Összesen négy évet töltöttem Diósgyőrben, bátran nevezhetem Miskolcot a második otthonomnak – búcsúzott el a klub honlapján Vladimir Radenkovics. Köszönöm a klubvezetés és a klub összes dolgozójának a támogatását, és sajnálom, hogy ez az idény nem úgy alakult, ahogy terveztük, de így is számtalan szép emléket viszek magammal. Sikeres folytatást kívánok a csapatnak és a klubnak, bízom benne, hogy sok örömet szereznek a szurkolóknak."

Ebben az idényben ez lesz a hatodik edzőváltás az NB I-ben, 2026-ban az első. Eddig a Kisvárda, a Nyíregyháza, az MTK és az Újpest váltott – utóbbi kétszer is. A DVTK 2023-ban, két NB II-es idény után jutott vissza az élvonalba, azóta az új vezetőedző lesz a hatodik szakember, aki NB I-es meccsen irányíthatja a csapatot Szergej Kuznyecov, Simon Miklós, Vladimir Radenkovics, Vincze Richárd és Valdas Dambrauskas után.

A DVTK új vezetőedzője – akit hamarosan megnevez a klub – az MTK elleni, vasárnapi bajnokin irányíthatja először a csapatot.

2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9.

Újpest

Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár

2025. december 16. 

MTK 

Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

2025. december 30.

Újpest

Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

2026. március 6.

DVTK

Vladimir Radenkovics helyett ?

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 3934 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Aradi József)
HONVÉD: Dúzs Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Csonka B., 79.), Szamosi Á., Pekár I. (Kállai K., 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 79.), Pinte P. (Varga K., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei Á., 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos B., 75.), Roguljic (Ambrose, 75.)Pető M. (Varga Z., 69.) – Colley. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics 
Gólszerző: Gyurcsó (64.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Jobban örültem volna, ha már az első félidőben sikerül gólt szerezni. Jó iramú meccset játszottunk, különösen az első félidő volt az, a másodikban már inkább taktikus játék zajlott.
Vladimir Radenkovics: – A lefújás után az öltözőben megkérdeztem a játékosoktól: miként lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet? Erre kell megtalálnunk a választ. Ez nemcsak ennek a napnak volt a problémája, korábban is jártunk már hasonló cipőben. A továbbjutás pozitív energiát adott volna a bajnokságra, a kieséssel éppen az ellenkezője valósult meg.

   
AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC24147349–25+2449
  2. Ferencvárosi TC24144646–26+2046
  3. Debreceni VSC24117636–30+640
  4. Paksi FC24106846–37+936
  5. Puskás Akadémia24105931–30+135
  6. Kisvárda24105930–37–735
  7. Zalaegerszegi TE2498736–30+635
  8. Újpest FC24851133–41–829
  9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–728
10. MTK Budapest24751244–53–926
11. Diósgyőri VTK24591032–39–724
12. Kazincbarcika24421821–49–2814

 

 

 

Ezek is érdekelhetik