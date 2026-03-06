Már nem Radenkovics a DVTK vezetőedzője – hivatalos

A Nemzeti Sport Online-on péntek délelőtt számoltunk be arról, hogy a DVTK labdarúgócsapata elköszön Vladimir Radenkovics vezetőedzőtől a csütörtöki, kispesti vereség után. A klub azóta megerősítette az edzőváltást, de az új vezetőedzőt még nem nevezték meg.

„Az eredmények elmaradása ellenére, a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk – nyilatkozta a dvtk.eu-nak Kovács Zoltán sportigazgató. – Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, azonban lépnünk kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel. Ezzel párhuzamosan újabb szakaszába lépett a potenciális utódjával folytatott tárgyalássorozat, akinek nemsokára bejelentjük a személyét."

Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére. Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt. A legelső időszakát egyébként még Tomiszlav Szivics vezetőedző segítőjeként töltötte a klubnál 2013 és 2015 között.

„Összesen négy évet töltöttem Diósgyőrben, bátran nevezhetem Miskolcot a második otthonomnak – búcsúzott el a klub honlapján Vladimir Radenkovics. – Köszönöm a klubvezetés és a klub összes dolgozójának a támogatását, és sajnálom, hogy ez az idény nem úgy alakult, ahogy terveztük, de így is számtalan szép emléket viszek magammal. Sikeres folytatást kívánok a csapatnak és a klubnak, bízom benne, hogy sok örömet szereznek a szurkolóknak."

Ebben az idényben ez lesz a hatodik edzőváltás az NB I-ben, 2026-ban az első. Eddig a Kisvárda, a Nyíregyháza, az MTK és az Újpest váltott – utóbbi kétszer is. A DVTK 2023-ban, két NB II-es idény után jutott vissza az élvonalba, azóta az új vezetőedző lesz a hatodik szakember, aki NB I-es meccsen irányíthatja a csapatot Szergej Kuznyecov, Simon Miklós, Vladimir Radenkovics, Vincze Richárd és Valdas Dambrauskas után.

A DVTK új vezetőedzője – akit hamarosan megnevez a klub – az MTK elleni, vasárnapi bajnokin irányíthatja először a csapatot.

2025. szeptember 30. Kisvárda Gerliczki Máté helyett Révész Attila 2025. október 29. Nyíregyháza Szabó István helyett Bódog Tamás 2025. november 9. Újpest Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár 2025. december 16. MTK Horváth Dávid helyett Pinezits Máté 2025. december 30. Újpest Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán 2026. március 6. DVTK Vladimir Radenkovics helyett ? EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3934 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Aradi József)

HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Csonka B., 79.), Szamosi Á., Pekár I. (Kállai K., 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 79.), Pinte P. (Varga K., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei Á., 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos B., 75.), Roguljic (Ambrose, 75.), Pető M. (Varga Z., 69.) – Colley. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gólszerző: Gyurcsó (64.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Jobban örültem volna, ha már az első félidőben sikerül gólt szerezni. Jó iramú meccset játszottunk, különösen az első félidő volt az, a másodikban már inkább taktikus játék zajlott.

Vladimir Radenkovics: – A lefújás után az öltözőben megkérdeztem a játékosoktól: miként lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet? Erre kell megtalálnunk a választ. Ez nemcsak ennek a napnak volt a problémája, korábban is jártunk már hasonló cipőben. A továbbjutás pozitív energiát adott volna a bajnokságra, a kieséssel éppen az ellenkezője valósult meg.