Már nem Radenkovics a DVTK vezetőedzője – hivatalos
Vladimir Radenkovicstól elköszönt a DVTK – NS-infó
A Nemzeti Sport Online-on péntek délelőtt számoltunk be arról, hogy a DVTK labdarúgócsapata elköszön Vladimir Radenkovics vezetőedzőtől a csütörtöki, kispesti vereség után. A klub azóta megerősítette az edzőváltást, de az új vezetőedzőt még nem nevezték meg.
„Az eredmények elmaradása ellenére, a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk – nyilatkozta a dvtk.eu-nak Kovács Zoltán sportigazgató. – Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, azonban lépnünk kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel. Ezzel párhuzamosan újabb szakaszába lépett a potenciális utódjával folytatott tárgyalássorozat, akinek nemsokára bejelentjük a személyét."
Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére. Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt. A legelső időszakát egyébként még Tomiszlav Szivics vezetőedző segítőjeként töltötte a klubnál 2013 és 2015 között.
„Összesen négy évet töltöttem Diósgyőrben, bátran nevezhetem Miskolcot a második otthonomnak – búcsúzott el a klub honlapján Vladimir Radenkovics. – Köszönöm a klubvezetés és a klub összes dolgozójának a támogatását, és sajnálom, hogy ez az idény nem úgy alakult, ahogy terveztük, de így is számtalan szép emléket viszek magammal. Sikeres folytatást kívánok a csapatnak és a klubnak, bízom benne, hogy sok örömet szereznek a szurkolóknak."
Ebben az idényben ez lesz a hatodik edzőváltás az NB I-ben, 2026-ban az első. Eddig a Kisvárda, a Nyíregyháza, az MTK és az Újpest váltott – utóbbi kétszer is. A DVTK 2023-ban, két NB II-es idény után jutott vissza az élvonalba, azóta az új vezetőedző lesz a hatodik szakember, aki NB I-es meccsen irányíthatja a csapatot Szergej Kuznyecov, Simon Miklós, Vladimir Radenkovics, Vincze Richárd és Valdas Dambrauskas után.
A DVTK új vezetőedzője – akit hamarosan megnevez a klub – az MTK elleni, vasárnapi bajnokin irányíthatja először a csapatot.
|2025. szeptember 30.
Kisvárda
Gerliczki Máté helyett Révész Attila
|2025. október 29.
Nyíregyháza
Szabó István helyett Bódog Tamás
|2025. november 9.
Újpest
Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár
|2025. december 16.
MTK
Horváth Dávid helyett Pinezits Máté
|2025. december 30.
Újpest
Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán
|2026. március 6.
DVTK
Vladimir Radenkovics helyett ?
MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
BUDAPEST HONVÉD FC (NB II)–DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 3934 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Aradi József)
HONVÉD: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pauljevics (Csonka B., 79.), Szamosi Á., Pekár I. (Kállai K., 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 79.), Pinte P. (Varga K., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei Á., 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos B., 75.), Roguljic (Ambrose, 75.), Pető M. (Varga Z., 69.) – Colley. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics
Gólszerző: Gyurcsó (64.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Nagyon büszke vagyok, mindenki kitette a szívét-lelkét a pályára. Jobban örültem volna, ha már az első félidőben sikerül gólt szerezni. Jó iramú meccset játszottunk, különösen az első félidő volt az, a másodikban már inkább taktikus játék zajlott.
Vladimir Radenkovics: – A lefújás után az öltözőben megkérdeztem a játékosoktól: miként lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet? Erre kell megtalálnunk a választ. Ez nemcsak ennek a napnak volt a problémája, korábban is jártunk már hasonló cipőben. A továbbjutás pozitív energiát adott volna a bajnokságra, a kieséssel éppen az ellenkezője valósult meg.
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|24
|14
|7
|3
|49–25
|+24
|49
|2. Ferencvárosi TC
|24
|14
|4
|6
|46–26
|+20
|46
|3. Debreceni VSC
|24
|11
|7
|6
|36–30
|+6
|40
|4. Paksi FC
|24
|10
|6
|8
|46–37
|+9
|36
|5. Puskás Akadémia
|24
|10
|5
|9
|31–30
|+1
|35
|6. Kisvárda
|24
|10
|5
|9
|30–37
|–7
|35
|7. Zalaegerszegi TE
|24
|9
|8
|7
|36–30
|+6
|35
|8. Újpest FC
|24
|8
|5
|11
|33–41
|–8
|29
|9. Nyíregyháza Spartacus
|24
|7
|7
|10
|33–40
|–7
|28
|10. MTK Budapest
|24
|7
|5
|12
|44–53
|–9
|26
|11. Diósgyőri VTK
|24
|5
|9
|10
|32–39
|–7
|24
|12. Kazincbarcika
|24
|4
|2
|18
|21–49
|–28
|14