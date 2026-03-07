Fucsovics Márton az ötödik kiemeltet is legyőzte Indian Wellsben

A kaliforniai viadal 1. fordulójában az ausztrál Christopher O'Connell ellen továbbjutó Fucsovics Márton eddig csak egyszer győzött le a világranglista első öt helyének valamelyikén álló teniszezőt, 2020-ban éppen az 5. helyen álló Danyiil Medvegyeven kerekedett felül a Roland Garroson. Top tízes ellen is csak háromszor tudott győzni 38 kísérletből, de kemény pályán még egyszer sem. A Los Angeles és Phoenix között fekvő Indian Wellsben megtartott 1000-es torna első körében erőnyerő Lorenzo Musetti először lépett pályára azóta, hogy az Australian Open negyeddöntőjét kétszettes előnyről fel kellett adnia Novak Djokoviccsal szemben.

Az olasz rozsdásan kezdett, amit a világranglistán 56. Fucsovics kihasznált, 1:0-s vezetésnél első bréklabdáját értékesítette, az első három játékban egy-egy pontot engedélyezett csak riválisának, így húzott el 3:0-ra. Musetti ezt követően összeszedte magát, és Fucsovics 4:2-es vezetésénél ő is brékre váltotta az első lehetőségét, így egyenlíteni tudott. A magyar teniszező aztán 6:5-nél fogadóként két játszmalabdához jutott, és a másodikat kihasználva 7:5-re megnyerte az első szettet.

A másodikat Fucsovics kezdte, s miután hárította Musetti bréklabdáját, egymás után kétszer is sikerült elvennie az olasz adogatását, és 5:0-ra elhúzott. A hatodik játékban, Musetti szervájánál már volt két meccslabdája, de ezeket az olasz még hárította. 5:1-nél, saját adogatásánál aztán Fucsovics nem adott esélyt riválisának, harmadik meccslabdáját kihasználva magabiztosan megnyerte a második játszmát, és továbbjutott a legjobb 32 közé. Az Indian Wells-i torna férfi és a női egyéni versenyét is figyelembe véve Musetti az idei viadal eddigi legmagasabban rangsorolt kiesője.

A 2023-ban ugyanitt a legjobb 16 közé jutó, idén két meccsen szettet sem veszítő magyar teniszező következő ellenfele a tornán 30. kiemelt, a világranglistán 32. francia Arthur Fils lesz.

ATP 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9 415 725 dollár, kemény pálya)

2. forduló (a 32 közé jutásért)

Fucsovics Márton–Lorenzo Musetti (olasz, 5.) 7:5, 6:1