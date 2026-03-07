Russell az élen, Antonelli a falban zárta a késve kezdődő utolsó edzést Ausztráliában

Az új szabálykorszak első szabadedzésén a Ferrari és a Red Bull diktálta a tempót, míg a másodikon a konstruktőri címvédő McLaren, valamint az előzetesen fő esélyesnek tartott Mercedes vette át az irányítást a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjnak otthont adó melbourne-i pályán. Noha az „ezüstnyilak” egyik gyakorláson sem voltak a leggyorsabbak, a riválisok a hosszú etapon mutatott tempó alapján úgy érezték, bizonyosságot nyert a feltételezés, hogy a lemaradásban vannak a németekhez képest.

A nagy négyes mögött és mellett a mezőny egyetlen újonca, Arvid Lindblad vonta magára a figyelmet remek tempóval, de az Audi is különösen jól mozgott péntek délután, miközben a tesztidény során szenvedő Aston Martin és Cadillac számára ezúttal sem volt zökkenőmentes a körözés.

A silverstone-iak már a versenyhétvége előtt jelezték, hogy a rezgésprobléma miatt csak korlátozott mennyiségű kört tudnak futni, hiszen a gép jelenlegi állapotában a versenyzők egészségére is káros lehet. Emellett nem áll kellő mennyiségű akkumulátor sem az istálló számára, így Adrian Newey-ék keze erősen megvan kötve az Albert Parkban.

Ilyen előzmények után érdekes volt látni, a nagy négyes közül melyik alakulat tudott a leginkább előrelépni az éjszaka folyamán, illetve, hogyan alakul mögöttük a küzdelem. Míg a mezőnynek húsz percet kellett várakoznia az utolsó gyakorlás kezdetére, miután az egyik betétfutam során megrongálódott a fal, a fő témát a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szabálymódosítása, majd visszatáncolása jelentette.

A szövetség először biztonsági okokra hivatkozva törölte az öt kijelölt egyenesmód zónát, majd a csapatok heves tiltakozása után visszavonta a változtatást, és jelezte, innentől a csapatok felelőssége, hogy biztosítsák az aktív aerodinamika biztonságos használatát az adott részen is.

A bokszutca végi lámpa végül 2 óra 50 perckor váltott zöldre Melbourne-ben, ahol eleinte nem volt óriási tolongás a pályán, és mire benépesült volna már érkezett is az első piros zászlós jelzés. Carlos Sainz Jr. alatt adta meg magát a Williams alig tíz perc után, és bár egy ideig csak sárga zászlós korlátozás lépett életbe, néhány perc múlva jött a megszakítás.

Ekkor Lewis Hamilton nevével kezdődött az időlista, aki már az első etapját a lágy gumin kezdte. Mögötte Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto sorrendben érkezett a két Audi, majd az Alpine párosa tette teljessé az első ötöst, miközben nyolc versenyző, köztük a pénteki nap leggyorsabbja, Oscar Piastri még a garázst sem hagyta el.

A kényszerszünet után már gyorsan megtelt az Albert Park-i nyomvonal, és bár a csapatok eltérő programokkal indítottak, a nagy négyes azonnal a lágy Pirelliken kezdte el diktálni a tempót. Andrea Kimi Antonelli ugrott az élre, majd Hamilton visszavette a vezetést, mielőtt csapattársa, Charles Leclerc futotta volna meg a leggyorsabb kört.

Míg e három versenyző az élen váltotta egymást, az Aston Martin hivatalosan is megerősítette, hogy Lance Stroll nem vesz részt a gyakorláson. A garázs túlsó felén Fernando Alonso számára már jobban alakult a délelőtt, hiszen összesen húsz körig jutott, és legjobb ideje a tizennyolcadik helyre volt elég.

Bő tíz perccel a vége előtt az akkor másodikként érkező Antonelli borzolta a kedélyeket: az olasz gyors szakaszon szállt falba, és törte csúnyán össze a Mercedest, ami azonnali piros zászlós jelzést vont maga után. A pilóta sértetlenül megúszta a nagy balesetet, de a romok eltakarítása hosszabb időt ölelt fel, így a mezőny csupán négy perccel a vége előtt kapott újra zöld jelzést.

A végén Russell robbantott a Mercedesszel, a brit 1:19.053-nál állította meg a stoppert, és több mint hat tized előnnyel zárta az élen az utolsó tréninget. A fő esélyesnek tartott pilótát Hamilton és Leclerc követte a sorban, majd Piastri és Isack Hadjar egészítette ki a top 5-öt. Utóbbi két versenyző lemaradása már az egy másodpercet is meghaladta. Hatodikként Max Verstappen végzett, majd Antonelli, a regnáló bajnok, Lando Norris, Bortoleto, valamint Oliver Bearman tette teljessé az első tízest.

Folytatás 6 órakor az időmérővel.

Fotó: X/F1