A Baltimore megegyezett az NFL egyik legjobb védőjátékosáról

Az ESPN értesülései szerint az idei és jövő évi első körösét is feláldozza a Ravens a liga egyik legjobb védőjéért, aki az előző idény végén visszavonhatatlanul összeveszett a Raiders vezetőségével, bejelentette, hogy többé nem játszik a csapatban, és ha nem találnak megoldást a távozására, akár vissza is vonul.

Az idei draft 14. választási jogát birtokló Baltimore 31 éves fennállása során először ad el első körös jogot játékosért, ráadásul mindjárt kettőt. Az ESPN szerint a Dallas is szerette volna Crosbyt, de a texasiak egy első és egy második körös ajánlatukkal hoppon maradtak.

Jesse Minter új vezetőedző számára fontos erősítés Crosby, hiszen a 2025-ös idényben a klub 1996-os megalapítása óta először egyetlen passzsiettetője sem érte el az öt sacket, így viszont a liga egyik legjobbjával erősített a poszton.

Az NFL-ben a jövő héten indul hivatalosan a 2026-os ligaidény, számos lejárt szerződésű játékos egyezik meg új csapatával, illetve további átigazolások is várhatóak – kérdés, cserél-e más is klubot ilyen ellenértékért cserében.