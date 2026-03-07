Nemzeti Sportrádió

A Baltimore megegyezett az NFL egyik legjobb védőjátékosáról

2026.03.07. 07:01
Maxx Crosby a Baltimore Ravens játékosa lesz (Fotó: Getty Images)
Baltimore Ravens NFL Maxx Crosby Las Vegas Raiders
Az NFL idei holt idényének eddigi legnagyobb üzletére készül a Baltimore és a Las Vegas, sajtóhírek szerint a Ravens két első körös draftjogért cserébe megveszi a Raiderstől Maxx Crosby irányítósiettetőt.

Az ESPN értesülései szerint az idei és jövő évi első körösét is feláldozza a Ravens a liga egyik legjobb védőjéért, aki az előző idény végén visszavonhatatlanul összeveszett a Raiders vezetőségével, bejelentette, hogy többé nem játszik a csapatban, és ha nem találnak megoldást a távozására, akár vissza is vonul.

Az idei draft 14. választási jogát birtokló Baltimore 31 éves fennállása során először ad el első körös jogot játékosért, ráadásul mindjárt kettőt. Az ESPN szerint a Dallas is szerette volna Crosbyt, de a texasiak egy első és egy második körös ajánlatukkal hoppon maradtak. 

Jesse Minter új vezetőedző számára fontos erősítés Crosby, hiszen a 2025-ös idényben a klub 1996-os megalapítása óta először egyetlen passzsiettetője sem érte el az öt sacket, így viszont a liga egyik legjobbjával erősített a poszton.

Az NFL-ben a jövő héten indul hivatalosan a 2026-os ligaidény, számos lejárt szerződésű játékos egyezik meg új csapatával, illetve további átigazolások is várhatóak – kérdés, cserél-e más is klubot ilyen ellenértékért cserében.

 

