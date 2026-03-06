A tavaszi tabellát vezető Nyíregyháza 16 év után győzné le újra otthon az FTC-t
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 25. FORDULÓJA ELÉ
PÉNTEK
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC
♦ Kereken 20 összecsapásuk volt eddig a legfelső osztályban, az örökmérleg a vendégek fölényét mutatja: 5 várdai siker, 7 iksz, 8 Puskás Akadémia-diadal. Ez egy gólokban szegény párharc, hiszen mindössze 4-szer fordult elő, hogy háromnál több találat volt a meccseiken, a gólátlag pedig mindössze 2.1/mérkőzés.
♦ A legutóbbi 5 találkozójukból 4-et nyertek meg a felcsútiak és csak egyet a szabolcsiak. Novemberben a Pancho Arénában Lukács Dániel duplájával 2–0-s hazai siker született.
♦ Kisvárdán 10 találkozójuk volt az élvonalban, és ezekből csak 2-t tudtak megnyerni a hazaiak: 2018 decemberében Horváth Zoltán góljával rögtön az elsőt (1–0), majd tavaly augusztusban – ismét újoncként – a legutóbbit, amikor Artem Favorov tizenegyest hibázott, majd Molnár Gábor lövése döntött (2–1). Ezen kívül 4 döntetlen mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul mindig 0-ra hozta le a meccset.
♦ A Várda tavasszal eddig abszolút közepesen teljesített, hiszen a mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 8–8-as gólkülönbség. Révész Attila együttese a Paks hátrányból való múlt heti legyőzésével (2–1) pontszámban utolérte a Puskás Akadémiát, és csak rosszabb gólkülönbségével szorul mögé a 6. helyre.
♦ Az előző 4 bajnokijukon mindössze 4 pontot gyűjtöttek a felcsútiak, és közben az egyetlen győzelmüket két hete Diósgyőrben, az utolsó Kazincbarcika ellen érték el (2–0).
♦ Közös a két csapatban, hogy nem remekelnek a góllövésben: a Kisvárda 30 találata a második legkevesebb, a PAFC 31 gólja pedig hátulról a harmadik a mezőnyben.
♦ A Kisvárda 6–2–4-es mérlegével 3. a hazai tabellán, tavasszal az MTK elleni 2–3-at követően a Barcikánál (1–0) és a Paksnál (2–1) is egy-egy góllal bizonyult jobbnak.
♦ A Puskás Akadémia pedig vendégként van bronzérmes pozícióban, a mérlege 6–3–3, ráadásul a második legkevesebb gólt kapta a mezőnyben (13). Házon kívül tavasszal még veretlen (2 diadal, 1 iksz).
SZOMBAT
ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC
♦ Eddig éppen 80-szor rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban, hiszen az örökmérleg 29 zalai sikert, 19 ikszet és 32 ETO-győzelmet mutat. Érdekesség, hogy a gólkülönbségük viszont egál: 116–116.
♦ A novemberi találkozójukat meglepetésre Bakti Balázs 82. perces góljával 1–0-ra a zalaiak nyerték Győrben, és ezzel megszakították az ETO-val szemben 2010 szeptembere óta tartó hétmeccses élvonalbeli nyeretlenségi sorozatukat (3 iksz, 4 vereség).
♦ 2017 és 2019 között négyszer csaptak össze az NB II-ben, ekkor két 0–0 mellett mindkét gárda egy-egy győzelmet aratott. 2019 februárjában hazai pályán 3–2-re nyertek az egerszegiek – a ZTE Arénában tétmeccseken máig ez a kék-fehérek utolsó sikere a győriekkel szemben.
♦ Az NB I-ben kereken 40 találkozójuk volt a zalai vármegyeszékhelyen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, 10-szer nyertek a vendég győriek, 9 találkozójuk pedig döntetlen lett. A zalai csapat az élvonalban otthon legutóbb több mint 21 éve, 2004 augusztusában tudta legyőzni az ETO-t (2–0). A ZTE Arénában az előző 2 alkalommal ikszeltek (0–0 és 1–1).
♦ A Zalaegerszeg a legutóbbi 2 bajnokiján egyaránt 1–1-et játszott, de már 4 forduló óta nem kapott ki (2 győzelem, 2 döntetlen), és a Soroksár elleni 1–0-s sikerrel szerdán bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe. Idei egyetlen vereségét február 1-jén odahaza a Nyíregyházától szenvedte el (0–1).
♦ A tabella élén álló ETO nem veszített az előző 11 bajnokiján (9 győzelem, 2 iksz), ráadásul közben két Magyar Kupa-mérkőzését is megnyerte – igaz, kedden hátrányból, csak a hosszabbításban tudta legyűrni az NB II-es Kecskemétet (3–1). Tétmeccsen legutóbb, november 21-én épp a zalaiakkal szemben maradt alul.
♦ A ZTE otthon kevésbé veszélyes ellenfél, mint idegenben (16, illetve 19 pont), a hazai mérlege abszolút közepes, hiszen a győzelmeinek, a döntetlenjeinek és a vereségeinek a száma egyaránt 4.
♦ A győri csapat házon kívül eggyel több pontot gyűjtött, mint házigazdaként (25, illetve 24 pont), a vendégtabellán 7–4–1-es mérleggel az FTC mögött második, egyedül október 26-án Kisvárdán kapott ki (2–3). Látogatóként a mezőnyben kimagaslóan a legtöbb gólt érte el, 31-et.
ÚJPEST FC–PAKSI FC
♦ Kereken 50-szer csaptak eddig össze az NB I-ben, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 15 újpesti sikert, 16 döntetlent és 19 paksi győzelmet mutat. A gólátlag 3.0/mérkőzés, az előző 15 egymás elleni bajnokijukon egy kivétellel mindig volt legalább 3 találat.
♦ Volt egy időszak, amikor a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021-ig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 14 mérkőzésből 8-at nyertek meg a paksiak, és csak 5-öt az újpestiek. Ebben a bajnokságban mind a kétszer az aktuális vendégcsapat bizonyult jobbnak: előbb a Paks 2–1-re, majd az Újpest 3–1-re. A lila-fehérek a korábbi ideiglenes vezetőedzőjük, Bodor Boldizsár bemutatkozó meccsén ezzel a sikerrel vették el a tolnaiak idénybeli otthoni veretlenségét.
♦ A lila-fehérek pályaválasztásával ez lesz a 25. bajnokijuk, a mérleg minimális különbséggel billen a tolnaiak felé: 7 újpesti diadal, 9 iksz, 8 paksi győzelem. A fővárosiak az előző 3 alkalommal nyeretlenek maradtak Bognár György együttesével szemben (1 iksz, 2 vereség), sőt, a legutóbbi 5 újpesti találkozójukból is csak egyet tudtak megnyerni: 2023 áprilisában Nemanja Antonov 84. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re.
♦ Az Újpest előző 3 bajnoki mérkőzése egyaránt 2–1-es eredménnyel végződött, ezek közül a DVSC és a DVTK elleni hazai találkozóját megnyerte, legutóbb viszont Győrben előnyről, ugyanilyen különbséggel alulmaradt. Szélesi Zoltán együttese a tavaszi nyitányon Nyíregyházán 1–1-et játszott, azóta viszont nem ikszelt: 2 győzelem és 3 vereség a mérlege.
♦ Hiába vezetett, sorozatban az 5. bajnokiját bukta el Kisvárdán a Paks (1–2), ilyen negatív szériája legutóbb 2024 március-áprilisában volt a klubnak. Ha a DVTK ellen otthon 6–2-re elvesztett kupameccset is hozzávesszük, akkor sorozatban 6 vereségnél jár a tolnai csapat, ilyenre pedig még sosem volt példa Bognár György irányításával. Ha az atomvárosiak Újpesten is alulmaradnak, akkor beállítják a klubrekordnak számító, hatmeccses élvonalbeli vereségszériájukat, amely 2007 májusa és augusztusa között, Lengyel Ferenc edzősége idején jött össze.
♦ A lila-fehérek 4–2–6-os mérlegükkel csak két csapatot előznek meg a hazai táblázaton, ráadásul egálban a második legkevesebb gólt szerezték, 14-et. Tavasszal mindkét győzelmüket a Szusza-stadionban aratták.
♦ A Paks 5–3–4-es mérlegével a 6. helyen áll a vendégtabellán, a tavaszt látogatóként egy felcsúti győzelemmel kezdte, ezután viszont Debrecenben és Kisvárdán is egy-egy góllal maradt alul.
VASÁRNAP
MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK
♦ A bennmaradásért küzdő együtteseknek a 103. egymás elleni meccse jön az élvonalban. Eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 53 MTK-győzelem, 26 döntetlen, 23 DVTK-siker. A gólkülönbség 199–107 a kék-fehérek javára, akik ha most betalálnak, a jubileumi, 200. góljukat érik el ebben a párharcban.
♦ A DVTK két nappal a találkozó előtt jelentette be, hogy az MTK ellen már nem Vladimir Radenkovics irányítja a csapatot. Miután a csapat a csütörtöki kispesti vereséggel (0–1) kiesett a Magyar Kupából, a klub bő egy év alatt másodszor is elköszönt a szerb vezetőedzőtől. Ez már a hatodik edzőváltás ebben az idényben az NB I-ben.
♦ Tavaly májusban Miskolcon 2–1-es sikerével a DVTK véget vetett az MTK elleni több mint hatéves, kilencmeccses élvonalbeli nyeretlenségi sorozatának (4 döntetlen, 5 vereség). Ebben a bajnokságban pedig az a párharcuk különlegessége, hogy a két csapat egymás ellen aratta a legnagyobb különbségű győzelmét: augusztusban 5–0-ra az MTK, novemberben 4–0-ra a DVTK nyert, bár hozzá kell tenni, hogy az utóbbi meccsen a fővárosiaktól 2–0-s állásnál a 66. percben Ilia Beriasvilit kiállították.
♦ Az MTK pályaválasztása mellett 52-szer találkoztak a legfelső osztályban, és a DVTK 12 döntetlen mellett csak 4-szer tudott győzni: 1980-ban 1–4, 1992-ben 1–2, 1997-ben 0–1, 2014-ben 0–2 volt az eredmény. A Diósgyőr az előző 7 alkalomból csak egyszer, 2024 áprilisában tudott ponttal távozni (1–1) a Hungária körútról, ahol a legutóbbi 2 fellépésén nem tudott betalálni és nem úszta meg 4 kapott gól alatt.
♦ A 2022–2023-as kiírásban az NB II-ben csaptak össze, akkor a Diósgyőr 3–0-ra, az MTK 4–2-re nyert házigazdaként.
♦ A legutóbbi 11 bajnokijából 7-et elvesztett és csupán egyet tudott megnyerni az MTK, a tavaszi nyitányon, Kisvárdán (3–2). Bár legutóbb kétgólos hátrányból egy perc leforgása alatt egyenlített Debrecenben (2–2), így is visszacsúszott a 10. helyre. Ha most kikap, kieső pozícióba kerül, amire 2023-as feljutása alatt még egyszer sem volt példa.
♦ A DVTK sem dicsekedhet azzal, hogy az előző 8 bajnokiján – 4 vereség mellett – csupán egyetlen győzelmet ért el: három körrel ezelőtt Pakson nyert 2–1-re. Két pont a lemaradása az MTK-tól, így győzelme esetén már nem lesz a kiesőzónában, ez legutóbb a 20. forduló után fordult elő.
♦ A kék-fehéreknek 5–2–5-ös az otthoni mérlegük, ám jó kezdés után pályaválasztóként a legutóbbi 4 találkozójukon csupán 1 pontot tudtak összekaparni (2–2 a Puskás Akadémia ellen), és egyszer sem úszták meg 2 kapott gólnál kevesebbel. Hazai pályán legutóbb, november 9-én a Lokit verték meg (3–0).
♦ A Diósgyőr idegenben mindig kapott gólt, 2–2–8-as mérlegével pedig utolsó előtti a vendégtabellán. Látogatóként a legutóbbi 4 mérkőzéséből 3-at elbukott, mindegyiket egy góllal, a kivételt a paksi diadala jelenti.
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–DEBRECENI VSC
♦ Csak ebben az idényben meccseltek a legfelső osztályban, Mezőkövesden és Debrecenben is 2–1-re nyert a Loki, Dzsudzsák Balázs mindkét összecsapáson betalált. A tizenegyes sem hiányzott az összecsapásaikról, rendre az aktuális hazai csapat rúghatta és értékesítette is. Vasárnapi találkozójuknak Diósgyőr lesz a helyszíne.
♦ Az NB II-ben 1977 és 2021 között 14-szer csaptak össze, és a meccseik felét, 7-et a debreceniek nyerték meg, a döntetlenek száma 3, a kazincbarcikai sikereké 4. A Barcika pályaválasztása mellett hazai szempontból 2–2–3 a mérlegük.
♦ A DVSC a legutóbbi NB II-es idényében, 2020–2021-ben idegenben több mint egy félidőt emberelőnyben játszva 3–0-ra, otthon 3–1-re diadalmaskodott. Dzsudzsák az utóbbi találkozón is eredményes volt.
♦ Minden bajnoki találkozót figyelembe véve az 1984-es 0–0 óta nem ikszeltek, míg tétmeccsen a barcikaiak legutóbb 1992 októberében, idegenben tudták megverni a Lokit, mégpedig annak későbbi sikeredzője, Kondás Elemér tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra.
♦ Előző 14 bajnokijából csupán egyet – január utolsó napján 3–1 az MTK otthonában – nyert meg az utolsó helyezett Kazincbarcika, sőt, a legutóbbi 4-et elvesztette – igaz, vasárnap az FTC otthonában (1–2) úgy, hogy a 86. percben még nyerésre állt.
♦ A legutóbbi 2 bajnoki meccsén döntetlent játszott a Debrecen, és mivel előtte kikapott Újpesten (1–2), már 3 forduló óta nyeretlen, a 24. fordulónak mégis a 3. helyről vághat neki.
♦ Házigazdaként a Barcika több mutató alapján is utolsó a mezőnyben: a legkevesebb gólt (10) és pontot szerezte (7), a legtöbb gólt kapta (23) és a legrosszabb a gólkülönbsége (–13). Pályaválasztóként az előző 5 meccsét elbukta, amióta Diósgyőrben játszik, még nem talált be az ellenfeleinek.
♦ A DVSC a 40 pontjának és a 36 góljának éppen a felét szerezte meg idegenben, a házon kívüli mérlege 5–5–2. Vendégként tavasszal még nem tudott nyerni, 3 meccsen mindössze 2 pontot gyűjtött.
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC
♦ Huszonhét élvonalbeli mérkőzés után hatalmas a zöld-fehérek fölénye, az örökmérleg ugyanis 4 nyíregyházi diadal, 4 döntetlen és 19 ferencvárosi győzelem, 21–54-es gólkülönbség.
♦ Először 1980-ban találkoztak, de az első siker csak a 14. próbálkozásra, 2000-ben jött össze a Szparinak (3–0). A következő kettő 2005-ben (2–0) és 2009-ben (3–1) szintén a szabolcsi városban sikerült, míg a negyedik tavaly novemberben a Groupama Arénában (3–1) – ez utóbbi a piros-kékek első idegenbeli diadala a párharcban.
♦ A 2025-ös esztendő még egy sokáig emlékezetes eredményt hozott: áprilisban ugyanis a zöld-fehérek 7–0-ra ütötték ki a szabolcsiakat az Üllői úton – ez pedig a Nyíregyháza NB I-es történetének legnagyobb gólkülönbségű veresége.
♦ A nyírségi városban jóval kiegyenlítettebb az NB I-es mérlegük: 3 Szpari-győzelem, 3 döntetlen és 7 FTC-siker. A piros-kékek odahaza a legutóbbi 3 alkalom során nyeretlenek maradtak (1 iksz, 2 vereség) és közben csak egyszer találtak be a zöld-fehéreknek: a tavaly augusztusi 1–4 során Bright Edomwonyi tizenegyeséből.
♦ A 2006–2007-es idényben az NB II-ben mind a kétszer döntetlenre végeztek (0–0 és 1–1).
♦ A legutóbb Felcsútról is győztesen távozó (2–1) Nyíregyháza nemcsak hogy veretlen 2026-ban (4 győzelem, 2 iksz), de jobb gólkülönbségével az ETO előtt továbbra is vezeti a tavaszi tabellát!
M
GY
D
V
L–K
GK
P
|1.
|Nyíregyháza
6
4
2
–
14– 6
+8
14
|2.
|ETO FC
6
4
2
–
13– 8
+5
14
|3.
|Ferencvárosi TC
6
4
–
2
11– 8
+3
12
|4.
|Zalaegerszegi TE
6
3
2
1
7– 4
+3
11
|5.
|Debreceni VSC
6
2
3
1
10– 9
+1
9
|6.
|Kisvárda
6
2
2
2
8– 8
0
8
|7.
|Puskás Akadémia
6
2
1
3
7– 7
0
7
|8.
|Újpest FC
6
2
1
3
6– 9
-3
7
|9.
|Diósgyőri VTK
6
1
3
2
8– 9
-1
6
|10.
|MTK Budapest
6
1
2
3
11–16
-5
5
|11.
|Paksi FC
6
1
–
5
7–11
-4
3
|12.
|Kazincbarcika
6
1
–
5
4–11
-7
3
♦ Van még egy mutató, amelyben a Szpari a legjobb jelenleg az NB I-ben: a fejes gólok számában. Ebben 12-vel áll az élen Bódog Tamás együttese, mögötte épp az FTC a második 9-cel.
♦ Tíz nap leforgása alatt mind a 4 tétmeccsét megnyerte a Ferencváros: kettőt a bajnokságban, egyet az Európa-ligában és egyet a Magyar Kupában. Eközben 12–2-es gólkülönbséget hozott össze, és még mind a 3 sorozatban versenyben van.
♦ A Nyíregyháza 2–5–5-ös hazai mérlegével egyedül a Kazincbarcikát előzi meg a mezőnyből és a gólkülönbsége is a második legrosszabb (–7). Mindkét otthoni győzelmét hátrányból érte el: ősszel a ZTE (3–1), tavasszal pedig az MTK (4–2) ellen.
♦ Az FTC a legkevesebb kapott góllal (9) és a legtöbb ponttal (29) vezeti a vendégtabellát: A 12 házon kívüli mérkőzéséből 9-et megnyert, egyaránt 1–1-re végzett az MTK és az Újpest otthonában, és egyedül február közepén, Zalaegerszegen maradt alul (1–3) – igaz, akkor a 28. perctől emberhátrányban játszott.
A 25. FORDULÓ PROGRAMJA
Március 6., péntek
20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Bogár Gergő
Március 7., szombat
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Karakó Ferenc
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, , rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton
Március 8., vasárnap
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
24
14
7
3
49–25
+24
49
|2. Ferencvárosi TC
24
14
4
6
46–26
+20
46
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
24
10
6
8
46–37
+9
36
|5. Puskás Akadémia
24
10
5
9
31–30
+1
35
|6. Kisvárda
24
10
5
9
30–37
–7
35
|7. Zalaegerszegi TE
24
9
8
7
36–30
+6
35
|8. Újpest FC
24
8
5
11
33–41
–8
29
|9. Nyíregyháza
24
7
7
10
33–40
–7
28
|10. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|11. Diósgyőri VTK
24
5
9
10
32–39
–7
24
|12. Kazincbarcika
24
4
2
18
21–49
–28
14