A tavaszi tabellát vezető Nyíregyháza 16 év után győzné le újra otthon az FTC-t



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 25. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Kereken 20 összecsapásuk volt eddig a legfelső osztályban, az örökmérleg a vendégek fölényét mutatja: 5 várdai siker, 7 iksz, 8 Puskás Akadémia-diadal. Ez egy gólokban szegény párharc, hiszen mindössze 4-szer fordult elő, hogy háromnál több találat volt a meccseiken, a gólátlag pedig mindössze 2.1/mérkőzés.

♦ A legutóbbi 5 találkozójukból 4-et nyertek meg a felcsútiak és csak egyet a szabolcsiak. Novemberben a Pancho Arénában Lukács Dániel duplájával 2–0-s hazai siker született.

♦ Kisvárdán 10 találkozójuk volt az élvonalban, és ezekből csak 2-t tudtak megnyerni a hazaiak: 2018 decemberében Horváth Zoltán góljával rögtön az elsőt (1–0), majd tavaly augusztusban – ismét újoncként – a legutóbbit, amikor Artem Favorov tizenegyest hibázott, majd Molnár Gábor lövése döntött (2–1). Ezen kívül 4 döntetlen mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul mindig 0-ra hozta le a meccset.

♦ A Várda tavasszal eddig abszolút közepesen teljesített, hiszen a mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 8–8-as gólkülönbség. Révész Attila együttese a Paks hátrányból való múlt heti legyőzésével (2–1) pontszámban utolérte a Puskás Akadémiát, és csak rosszabb gólkülönbségével szorul mögé a 6. helyre.

♦ Az előző 4 bajnokijukon mindössze 4 pontot gyűjtöttek a felcsútiak, és közben az egyetlen győzelmüket két hete Diósgyőrben, az utolsó Kazincbarcika ellen érték el (2–0).

♦ Közös a két csapatban, hogy nem remekelnek a góllövésben: a Kisvárda 30 találata a második legkevesebb, a PAFC 31 gólja pedig hátulról a harmadik a mezőnyben.

♦ A Kisvárda 6–2–4-es mérlegével 3. a hazai tabellán, tavasszal az MTK elleni 2–3-at követően a Barcikánál (1–0) és a Paksnál (2–1) is egy-egy góllal bizonyult jobbnak.

♦ A Puskás Akadémia pedig vendégként van bronzérmes pozícióban, a mérlege 6–3–3, ráadásul a második legkevesebb gólt kapta a mezőnyben (13). Házon kívül tavasszal még veretlen (2 diadal, 1 iksz).

SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC

♦ Eddig éppen 80-szor rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban, hiszen az örökmérleg 29 zalai sikert, 19 ikszet és 32 ETO-győzelmet mutat. Érdekesség, hogy a gólkülönbségük viszont egál: 116–116.

♦ A novemberi találkozójukat meglepetésre Bakti Balázs 82. perces góljával 1–0-ra a zalaiak nyerték Győrben, és ezzel megszakították az ETO-val szemben 2010 szeptembere óta tartó hétmeccses élvonalbeli nyeretlenségi sorozatukat (3 iksz, 4 vereség).

♦ 2017 és 2019 között négyszer csaptak össze az NB II-ben, ekkor két 0–0 mellett mindkét gárda egy-egy győzelmet aratott. 2019 februárjában hazai pályán 3–2-re nyertek az egerszegiek – a ZTE Arénában tétmeccseken máig ez a kék-fehérek utolsó sikere a győriekkel szemben.

♦ Az NB I-ben kereken 40 találkozójuk volt a zalai vármegyeszékhelyen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, 10-szer nyertek a vendég győriek, 9 találkozójuk pedig döntetlen lett. A zalai csapat az élvonalban otthon legutóbb több mint 21 éve, 2004 augusztusában tudta legyőzni az ETO-t (2–0). A ZTE Arénában az előző 2 alkalommal ikszeltek (0–0 és 1–1).

♦ A Zalaegerszeg a legutóbbi 2 bajnokiján egyaránt 1–1-et játszott, de már 4 forduló óta nem kapott ki (2 győzelem, 2 döntetlen), és a Soroksár elleni 1–0-s sikerrel szerdán bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe. Idei egyetlen vereségét február 1-jén odahaza a Nyíregyházától szenvedte el (0–1).

♦ A tabella élén álló ETO nem veszített az előző 11 bajnokiján (9 győzelem, 2 iksz), ráadásul közben két Magyar Kupa-mérkőzését is megnyerte – igaz, kedden hátrányból, csak a hosszabbításban tudta legyűrni az NB II-es Kecskemétet (3–1). Tétmeccsen legutóbb, november 21-én épp a zalaiakkal szemben maradt alul.

♦ A ZTE otthon kevésbé veszélyes ellenfél, mint idegenben (16, illetve 19 pont), a hazai mérlege abszolút közepes, hiszen a győzelmeinek, a döntetlenjeinek és a vereségeinek a száma egyaránt 4.

♦ A győri csapat házon kívül eggyel több pontot gyűjtött, mint házigazdaként (25, illetve 24 pont), a vendégtabellán 7–4–1-es mérleggel az FTC mögött második, egyedül október 26-án Kisvárdán kapott ki (2–3). Látogatóként a mezőnyben kimagaslóan a legtöbb gólt érte el, 31-et.

ÚJPEST FC–PAKSI FC

♦ Kereken 50-szer csaptak eddig össze az NB I-ben, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 15 újpesti sikert, 16 döntetlent és 19 paksi győzelmet mutat. A gólátlag 3.0/mérkőzés, az előző 15 egymás elleni bajnokijukon egy kivétellel mindig volt legalább 3 találat.

♦ Volt egy időszak, amikor a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021-ig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 14 mérkőzésből 8-at nyertek meg a paksiak, és csak 5-öt az újpestiek. Ebben a bajnokságban mind a kétszer az aktuális vendégcsapat bizonyult jobbnak: előbb a Paks 2–1-re, majd az Újpest 3–1-re. A lila-fehérek a korábbi ideiglenes vezetőedzőjük, Bodor Boldizsár bemutatkozó meccsén ezzel a sikerrel vették el a tolnaiak idénybeli otthoni veretlenségét.

♦ A lila-fehérek pályaválasztásával ez lesz a 25. bajnokijuk, a mérleg minimális különbséggel billen a tolnaiak felé: 7 újpesti diadal, 9 iksz, 8 paksi győzelem. A fővárosiak az előző 3 alkalommal nyeretlenek maradtak Bognár György együttesével szemben (1 iksz, 2 vereség), sőt, a legutóbbi 5 újpesti találkozójukból is csak egyet tudtak megnyerni: 2023 áprilisában Nemanja Antonov 84. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re.

♦ Az Újpest előző 3 bajnoki mérkőzése egyaránt 2–1-es eredménnyel végződött, ezek közül a DVSC és a DVTK elleni hazai találkozóját megnyerte, legutóbb viszont Győrben előnyről, ugyanilyen különbséggel alulmaradt. Szélesi Zoltán együttese a tavaszi nyitányon Nyíregyházán 1–1-et játszott, azóta viszont nem ikszelt: 2 győzelem és 3 vereség a mérlege.

♦ Hiába vezetett, sorozatban az 5. bajnokiját bukta el Kisvárdán a Paks (1–2), ilyen negatív szériája legutóbb 2024 március-áprilisában volt a klubnak. Ha a DVTK ellen otthon 6–2-re elvesztett kupameccset is hozzávesszük, akkor sorozatban 6 vereségnél jár a tolnai csapat, ilyenre pedig még sosem volt példa Bognár György irányításával. Ha az atomvárosiak Újpesten is alulmaradnak, akkor beállítják a klubrekordnak számító, hatmeccses élvonalbeli vereségszériájukat, amely 2007 májusa és augusztusa között, Lengyel Ferenc edzősége idején jött össze.

♦ A lila-fehérek 4–2–6-os mérlegükkel csak két csapatot előznek meg a hazai táblázaton, ráadásul egálban a második legkevesebb gólt szerezték, 14-et. Tavasszal mindkét győzelmüket a Szusza-stadionban aratták.

♦ A Paks 5–3–4-es mérlegével a 6. helyen áll a vendégtabellán, a tavaszt látogatóként egy felcsúti győzelemmel kezdte, ezután viszont Debrecenben és Kisvárdán is egy-egy góllal maradt alul.

VASÁRNAP

MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A bennmaradásért küzdő együtteseknek a 103. egymás elleni meccse jön az élvonalban. Eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 53 MTK-győzelem, 26 döntetlen, 23 DVTK-siker. A gólkülönbség 199–107 a kék-fehérek javára, akik ha most betalálnak, a jubileumi, 200. góljukat érik el ebben a párharcban.

♦ A DVTK két nappal a találkozó előtt jelentette be, hogy az MTK ellen már nem Vladimir Radenkovics irányítja a csapatot. Miután a csapat a csütörtöki kispesti vereséggel (0–1) kiesett a Magyar Kupából, a klub bő egy év alatt másodszor is elköszönt a szerb vezetőedzőtől. Ez már a hatodik edzőváltás ebben az idényben az NB I-ben.