Férfi kosárlabda Euroliga: az Olympiakosz nyerte meg a görög rangadót

2026.03.06. 23:04
Olimpiakosz-öröm (Fotó: Getty Images)
Bayern München Olympiakosz férfi kosárlabda Euroliga Panathinaikosz
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 30. fordulójában az Olympiakosz 86–80-ra legyőzte a Panathinaikoszt. A Bayern München fontos győzelmet aratott idegenben a Crvena zvezda ellen.

A Bayern München fontos győzelmet aratott idegenben a Crvena zvezda ellen, a német együttes a rossz idénykezdet után tovább küzd a rájátszásba kerülésért.

FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 30. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–ASVEL Villeurbanne (francia) 88–91 (19–26, 28–23, 15–19, 26–23)
Crvena zvezda (szerb)–Bayern München (német) 80–85 (17–23, 26–27, 27–22, 10–13)
Olympiakosz (görög)–Panathinaikosz (görög) 86–80 (20–13, 20–16, 18–27, 28–24)
Baskonia (spanyol)–Paris Basketball (francia) 81–97 (20–24, 17–34, 23–26, 21–13)

Az állás ide kattintva érhető el.

 

