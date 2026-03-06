Janeiro a Ferencváros–Braga párharcról, Navarro irányításával a Loki a nemzetközi kupaszereplésre tör

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk



Joao Janeiro, a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a Debrecen korábbi portugál edzője szerint a Ferencváros–Braga Európa-liga-párharc kulcsa az erőnléti állapot lesz. Úgy véli, a portugálok játékstílusa nehezen hatástalanítható, de a Ferencváros számára így is adva vannak a lehetőségek. A 44 éves portugál edző szerint a Braga nagyon jól igazolt az utóbbi időben. Kijelenthető, hogy felnőtt a három nagy, az FC Porto, a Sporting és a Benfica mögé, és „folyamatosan erősödik a kiváló általános szervezettségének hála.” Janeiro szerint egyetlen, szemmel is jól látható gyenge pontja, hogy a középhátvédjei nem kiemelkedő képességűek. Összeállításunkban megszólal a néhai Fehér Miklós bragai csapattársa, José Barroso is.

A Diósgyőri VTK azonnali hatállyal megvált Vladimir Radenkovics vezetőedzőtől, aki a bajnokságban az utolsó előtti helyen szerénykedett csapatával, csütörtök este pedig kikapott vele az NB II-ben élen álló Bp. Honvéd otthonában a Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben. „Az eredmények elmaradása ellenére a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenkovics mellett, akit kiváló edzőnek és nagyszerű embernek tartunk, ám csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk – nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató. – Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, de lépnünk kellett.” Már meg is van az utód: az NB I-et jól ismerő Nebojsa Vignjevics.

A Debreceni VSC kispadját a nyáron átvevő Sergio Navarro irányításával a Lokinak minden esélye megvan arra, hogy a nemzetközi kupaporondon szerepeljen: a spanyol szakemberrel arról beszélgettünk, milyen a kapcsolata a játékosokkal, mi teszi őt boldoggá, miért nem szerződtetett több labdarúgót a klub a téli átigazolási időszakban, és min múlik, hogy ősszel is folytassa a munkát a klubnál. Többek között arról is beszélt, hogy „csodálatos lenne, ha a futball azzal jutalmazná a nagyon különböző utat bejárt srácokat, hogy a következő idényben megmutathassák magukat Európában – ezzel bizonyíthatnánk, hogy a legjobb csapatok közé tartozunk az országban. Számomra az jelentene büszkeséget, ha az évadot azzal az érzéssel zárhatnám, hogy a csapat megérdemli, hogy a legjobbak között legyen.”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!