A 94. percben egy megpattanó lövéssel verte meg a Real a Celtát

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

CELTA VIGO–REAL MADRID 1–2

Vigo. V: Díaz

Celta Vigo: Radu – J. Rodríguez, Starfelt, M. Alonso – Mingueza (Aspas, 83.), Roman, Moriba (Vecino, 90+1.), Carreira – Jutgla (H. Álvarez, 70.), Iglesias (El-Abdellui, 70.), Swedberg (F. López, 70.). Vezetőedző: Claudio Giraldez

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, R. Asencio, Rüdiger, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Moran, 90.) – Güler (Palacios, 65.), B. Díaz (G. García, 77.) , Vinícius. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa.

Gólszerző: Iglesias (25.), ill. Tchouaméni (11.), Valverde (90+4.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A madridiak jól kezdték a mérkőzést, és már a 11. percben megszerezték a vezetést: egy kis szöglet után Aurélien Tchouaméni 15 méterről lőtt a kapuba, a labda a kapufáról pattant be. Nem sokkal korábban Vinícius Júnior még a kapufát találta el.

A hazaiak azonban hamar válaszoltak: a 26. percben Borja Iglesias közelről talált be egy gyors támadás végén, miután Williot Swedberg passzolt középre. A Celta a folytatásban is veszélyes volt, több helyzetet is kialakított, de Courtois több nagy védéssel tartotta meccsben a Realt.

A második félidőben sokáig kevés komoly lehetőség adódott. A hajrában Iago Aspas akár a győzelmet is megszerezhette volna a Celtának, de lövése a kapufán csattant.

Amikor már úgy tűnt, döntetlennel zárul az összecsapás, a ráadás 4. percében eldőlt a mérkőzés. Egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a hazai védők, a lecsorgó labdát Federico Valverde 17 méterről lőtte kapura, a labda Marcos Alonso lábán megpattanva került a hálóba.

A szerencsés találattal a Real Madrid 2–1-re megnyerte a vigói mérkőzést, és értékes három ponttal távozott a Celta Vigo otthonából.