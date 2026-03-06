Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

A 94. percben egy megpattanó lövéssel verte meg a Real a Celtát

2026.03.06. 23:02
null
A meglehetősen tartalékos összeállításban pályára lépő Real Madrid játékosai az előző fordulóban súlyos sérülést szenvedett Rodrygónak üzentek a kezdés előtt (Fotó: facebook.com/RealMadrid)
Címkék
Real Madrid Celta Vigo La Liga
A spanyol La Liga 27. fordulójának pénteki nyitó meccsén az előző két mérkőzését megnyerő Celta Vigo 2–1-re kikapott a tabellán 2. helyen álló, a legutóbbi két fordulóban vereséget szenvedő Real Madridtól.

 

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
CELTA VIGO–REAL MADRID 1–2 
Vigo. V: Díaz
Celta Vigo: Radu – J. Rodríguez, Starfelt, M. Alonso – Mingueza (Aspas, 83.), Roman, Moriba (Vecino, 90+1.), Carreira – Jutgla (H. Álvarez, 70.), Iglesias (El-Abdellui, 70.), Swedberg (F. López, 70.). Vezetőedző: Claudio Giraldez
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, R. Asencio, Rüdiger, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Moran, 90.) – Güler (Palacios, 65.), B. Díaz (G. García, 77.) , Vinícius. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa.  
Gólszerző: Iglesias (25.), ill. Tchouaméni (11.), Valverde (90+4.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A madridiak jól kezdték a mérkőzést, és már a 11. percben megszerezték a vezetést: egy kis szöglet után Aurélien Tchouaméni 15 méterről lőtt a kapuba, a labda a kapufáról pattant be. Nem sokkal korábban Vinícius Júnior még a kapufát találta el.

A hazaiak azonban hamar válaszoltak: a 26. percben Borja Iglesias közelről talált be egy gyors támadás végén, miután Williot Swedberg passzolt középre. A Celta a folytatásban is veszélyes volt, több helyzetet is kialakított, de Courtois több nagy védéssel tartotta meccsben a Realt.

A második félidőben sokáig kevés komoly lehetőség adódott. A hajrában Iago Aspas akár a győzelmet is megszerezhette volna a Celtának, de lövése a kapufán csattant.

Amikor már úgy tűnt, döntetlennel zárul az összecsapás, a ráadás 4. percében eldőlt a mérkőzés. Egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a hazai védők, a lecsorgó labdát Federico Valverde 17 méterről lőtte kapura, a labda Marcos Alonso lábán megpattanva került a hálóba.

A szerencsés találattal a Real Madrid 2–1-re megnyerte a vigói mérkőzést, és értékes három ponttal távozott a Celta Vigo otthonából. 

 

Real Madrid Celta Vigo La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: Athletic Bilbao–Barcelona

Spanyol labdarúgás
14 perce

González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

Spanyol labdarúgás
27 perce

A hajrában szerzett két góllal mentett pontot az Osasuna a Mallorca ellen

Spanyol labdarúgás
4 órája

Egyetlen szurkoló miatt büntette meg a Real Madridot az UEFA

Bajnokok Ligája
Tegnap, 13:29

Tíz és fél évet kaphat szexuális erőszakért az Elche csatára

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:32

Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:22

Jorge de Frutos duplázott, a Rayo nagyon simán nyert az Oviedo ellen az elhalasztott bajnokin

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 20:58

Dupla Tízes: minden lángokban áll a Real Madridnál?

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 20:58
Ezek is érdekelhetik