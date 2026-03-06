Pintér Filip: Érzem, hogy idővel jönnek a gólok is

HÁTRÁNYBÓL fordította meg a Kisvárda Master Good az előző fordulóban a Paks elleni hazai bajnokit, a 2–1-es sikernek köszönhetően a felsőházból várja a Puskás Akadémia vendégjátékát. A győzelemből Pintér Filip – akinek édesapja a korábbi 20-szoros válogatott védő, volt szövetségi kapitány, Pintér Attila – is kivette a részét: a 20 esztendős támadó nyáron a Vasastól érkezett kölcsönbe, az ősszel tizenegy meccsen kapott lehetőséget a szakmai stábtól, tavasszal pedig eddig négyszer, az utóbbi kettőn már a kezdő tizenegy tagjaként.

„A Paks elleni találkozó első félidejében mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, a nagyobbak előttünk, szóval, megszerezhettük volna a vezetést – tekintett vissza a megnyert párharcra Pintér Filip. – Gólt szerezhettem volna, és ha sikerül, biztosan másképpen néz ki a folytatás. A játékrész hajrájában büntetőből betalált az ellenfél, nem volt egyszerű elfogadni, hogy hátrányban megyünk be az öltözőbe, ugyanakkor azzal is tisztában voltunk, ha néhány apró részletet kijavítunk a játékunkban – többek között a helyzetkihasználásunkat –, lesz esélyünk fordítani. A futballban mindig szükség van kis szerencsére is, de mellette a csapat próbálta betartani a taktikai utasításokat, mindenki beletette a szükséges munkát, és ez meghozta az eredményt. Ami engem illet, egyre többet játszom, egyre több időt töltök el a felnőttfutballban, az NB I nagy lehetőség nekem, próbálok élni vele. A mentalitásom az akaratom mindig rendben van, ez az alap, és bár akadnak hullámvölgyek, biztos vagyok benne, idővel a gól, a gólok is jönnek majd.”

Pintér Filip még nem volt 18 esztendős, amikor a Haladás profi szerződést kötött vele, és az első NB II-es bajnokiján, az ETO FC Győr (1–1) ellen bombagóllal mutatkozott be. A jó indulást jó folytatás követte, három nappal később a Soroksár (2–1) ellen is betalált, az idényt huszonkét meccsen öt góllal zárta, ami elengedhetetlenül kellett a szombathelyi klub bennmaradásához. 2024 nyarán a Vasas szerződtette, a Budafok (1–0) ellen, s rögtön győztes góllal jelentkezett, majd jött a kisvárdai lehetőség, ahol ugyan az első találata még várat magára, de ha érzi a bizalmat, a játék e fontos elemében is előrelépés várható tőle.

S hogy mit remél a Puskás Akadémia elleni péntek esti mérkőzéstől?

„Azonos pontszámmal állunk a Puskás Akadémiával, újra hazai környezetben játszhatunk, márpedig a saját pályánkon rendre jobb teljesítményt nyújtunk. Biztosra veszem, az ellenfelünk is három pontot akar szerezni, de így vagyunk ezzel mi is. Szezon közben, amikor mennek a meccsek, sohasem agyalok azon, melyik csapatnak mennyi pontja van, vagy mennyi lehet, az a jó irány, ha a saját hétvégi mérkőzésemre koncentrálok, s azt akarom mindenáron megnyerni. Az élvonalban, ha jó napot fog ki egy csapat, bárkit legyőzhet, ám ehhez jó döntéseket kell hozni. Elemeztük a Puskás Akadémia futballját, tudjuk, hogy idegenben jobban szerepel, mint pályaválasztóként, ám nem foglalkozunk ezzel, már csak azért sem, mert mi meg otthon vagyunk erősebbek. Fontos párharc előtt állunk, bízom benne, mi jövünk ki jobban belőle.”

NB I

25. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!