Sokba került a leolvadás: hatgólos előnyről kapott ki a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

13. FORDULÓ, A-CSOPORT

HBC Nantes (francia)–One Veszprém HC 33–31 (15–18)

Nantes, 5902 néző. Vezette: A. Marín, I. García (spanyolok)

NANTES: Biosca – ODRIOZOLA 7, Bos 4, Briet 5, Gaber, MINNE 6, Leopold 5 (2). Csere: PESIC (kapus), Tournat 4, Tarrafeta 2, Rivera, Josida, Avelange-Demouge, Ovnicek, Nyateu. Edző: Grégory Cojean

VESZPRÉM: CORRALES – Lenne 1, Martinovic 2, Cindric 3, Adel 4, HESAM 7, Descat 3 (1). Csere: Appelgren (kapus), PESMALBEK 2, Thiagus Petrus, Dodics 3, Remili 3, Ali Zein, El-Dera 2, Ligetvári 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–3. 10. p.: 5–5. 17. p.: 9–11. 24. p.: 13–16. 35. p.: 17–20. 41. p.: 22–26. 45. p.: 22–28. 53. p.: 29–29. 58. p.: 31–31

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 4/1

Sokkal összeszedettebben kezdett a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a Nantes elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsen, a hazaiak kicsit álmosabbnak, körülményesebbnek tűntek. Az Építők támadásai viszont lendületesek, ötletesek voltak, az átlövők is remekül kezdtek, az első tíz percben Ivan Martinovic a jobb, Ahmed Hesam pedig a bal oldalról mattolta kétszer-kétszer az exveszprémi kapust, Ignacio Bioscát.

Olykor-olykor ugyan életjelet mutatott a Nantes is, de alapvetően a Veszprém tartotta kézben a meccset, megvolt a játékosokban a tűz, hajtottak rendesen, Rodrigo Corrales pedig elkapta a fonalat, és nyolc lövést hárított az első félidőben. Még az sem vetette vissza, amikor honfitársa, a világ- és Európa-bajnok balszélső és csapatkapitány, Valero Rivera fejbe dobta egy tisztára játszott ziccernél.

A vendégvédelem remekül zárt, főleg a beállót, Nicolas Tournat-t vette ki a játékból, a francia játékos négyből csak egyszer talált be az első 30 percben. A félidő 18–15-ös vendégvezetéssel zárult, sőt ez a játék képe alapján lehetett volna akár öt-hat gól is, annyival jobb volt Xavier Pascual csapata, még úgy is, hogy a szünet előtt három percen át nem tudott gólt szerezni.

Magasabb szintre kellett volna kapcsolnia a hazai gárdának, azonban ez sokáig nem igazán sikerült neki, a Veszprém pedig a szünet után negyedóra alatt megduplázta az előnyét. Aztán valami váratlan történt, a sorozatosan hibázó Veszprém 28–22-es vezetése után visszahozta a meccsbe a Nantes-ot, amely Ivan Pesic fantasztikus védései után kiegyenlített. Az Építők egyszerűen nem tudott váltani a végén, teljesen tanácstalan lett, így bár 15 perccel a vége előtt még hat góllal vezetett, a végén 33–31-ra kikapott, és nem tudta megtartani harmadik helyét a tabellán.

A CSOPORT TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Dinamo Bucuresti (román)–Kolstad (norvég) 33–23 (12–11)

Szerdán játszották

Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 31–35 (15–16)

Industria Kielce (lengyel)–Sporting CP (portugál) 39–33 (20–16)