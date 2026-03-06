Nemzeti Sportrádió

Piastri zárt az élen a két Mercedes előtt a 2. edzésen Ausztráliában

2026.03.06. 05:49
Hazai versenyző zárt az élen a második tréningen (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 Formula–1 Ausztrál Nagydíj
Oscar Piastri (McLaren) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Ausztrál Nagydíj második szabadedzésén. Az ausztrált Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a két Mercedes, valamint Lewis Hamilton vezérletével a Ferrari párosa követte a top 5-ben.

A Ferrari és a Red Bull diktálta a tempót az év első szabadedzésén: az élen Charles Leclerc zárt megelőzve a csapattársát, Lewis Hamiltont, valamint Max Verstappent és Isack Hadjart. E négy versenyzőt 820 ezred választotta el egymástól, miközben az ötödik Arvid Lindblad hátránya az egy másodpercet is meghaladta.

Gondok voltak a konstruktőri címvédő McLarennél: Oscar Piastri a hatodik, míg a váltóhiba miatt mindössze hét körig jutó Lando Norris a tizenkilencedik helyen végzett, miközben a fő esélyesnek tartott Mercedes a hetedik-nyolcadik pozíciót foglalta el. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, folytatódik-e a minta a második tréningen is, vagy a McLaren, valamint a Mercedes is tud többet mutatni magából. Emellett nagy kérdőjelet jelentett az is, hogyan folytatódik az Aston Martin napja, hiszen a nyitányon Lance Stroll mindössze két körig jutott, miközben Fernando Alonso a garázst sem tudta elhagyni.

Az első edzéshez hasonlóan a másodikon is gyorsan megtelt a pálya, és noha a Ferrari ezúttal is ott volt az elejében, a Red Bull helyét a Mercedes vette át, miközben a McLaren közelebb férkőzött. A „vörös bikáknál” ráadásul probléma is adódott: Verstappen alatt adta meg magát az autó a bokszutca végén, és vissza kellett tolni a garázsba, amit követően egy darabig nem is tudott visszatérni a pályára.

Míg az Aston Martinnak sikerült mindkét gépét pályára küldeni, és így Alonso is megtehette az első métereit Melbourne-ben, az újonnan csatlakozó Cadillacnél Sergio Pérez veszített rengeteg pályaidőt szenzoros probléma miatt. Ugyan a mexikói az utolsó percekre vissza tudott jönni, nem jutott sokáig, megállt alatta a kocsi, ami virtuális biztonsági autós szakaszt vont maga után.

Noha eleinte a Mercedes és a Ferrari csatázott egymással az első négy helyen, a többször is megvillanó Piastri nevével kezdődött az időlista az utolsó negyed órára fordulva, és az ausztrál már a folytatásban sem engedte ki a kezei közül az első helyet. Mögötte Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a két Mercedes, majd Hamilton vezérletével a Scuderia párosa zárta a top 5-öt.

Hatodikként a kavicságyon is átszántó Verstappen érkezett, míg a regnáló bajnok Norris következett. Míg előbbi hátránya bő hat tized volt, utóbbi úgy sem tudott egy másodpercen belülre kerülni, hogy a végén elment egy újabb gyors körre. Az első tízest az újonc Lindblad, Isack Hadjar, valamint Esteban Ocon zárta, míg Oliver Bearman tizenegyedik lett. Az egyedül a mért kör nélkül maradó Pérezt megelőző Aston Martin-pilóták közül Alonso 18, míg Stroll 13 körig jutott.

 


 

 

