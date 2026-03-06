Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Nebojsa Vignjevics a DVTK új vezetőedzője – hivatalos

R. P.R. P.
2026.03.06. 18:25
null
Fotó: dvtk.eu
Címkék
DVTK NB I Nebojsa Vignjevics
A labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK a hivatalos honlapján bejelentette, hogy Nebosja Vignjevics lett a csapat új vezetőedzője.

 

Korábban a Nemzeti Sport is beszámolt arról, hogy a DVTK labdarúgócsapata szerződést bontott Vladimir Radenkovics vezetőedzővel a csütörtöki Magyar Kupa-kiesés után, és lapunk is megírta, hogy az új szakvezető Nebojsa Vignjevics lesz.

Radenkovics távozásával a segítői, Milija Zsizsics, Uros Nikolics és Vujadin Radenkovics sem marad.

„Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag – közölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a közleményben. – Más stílusú edzőt kerestünk, és Nebojsa karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helytállt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.”

„Tudom, hogy hová jöttem, mindig is szerettem Diósgyőrben meccselni. A szurkolók nemcsak kiváló hangulatot teremtettek, hanem nagy nyomást is helyeztek az ellenfélre, egyúttal plusz energiát adtak a sajátjaiknak – mondta Nebojsa Vignjevics. – Tudom, hogy most nem egyszerű a helyzet, ám a szurkolói nélkül a DVTK az nem DVTK. Én most nem szavakkal szeretném őket visszahívni a lelátóra, hanem tettekkel: azt mondom, ki kell érdemelnünk a támogatásukat, és majd a jó mérkőzések és a győzelmek visszahozzák őket a stadionba. Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva, azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, amelyeken két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk.”

Az 57 éves Vignjevics nem ismeretlen a magyar labdarúgást kedvelőinek, korábban 2013 és 2020, illetve 2023 és 2024 között irányította az Újpestet, míg 2022-ben a Bp. Honvéd vezetőedzője volt. Legutóbb a görög másodosztályú Irakliszt irányította, de a jó eredmények dacára hat mérkőzés után menesztették.

Vignjevics az Újpesttel kétszer nyert Magyar Kupát (2014, 2018), a Rudar Pljevljával montenegrói bajnok (2010) és kétszeres Montenegrói Kupa-győztes (2010, 2011) volt.

Vignjevics szombaton vezet először edzést a csapatnak, és első tétmeccse a vasárnapi, MTK elleni bajnoki lesz.

2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9.

Újpest

Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár

2025. december 16. 

MTK 

Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

2025. december 30.

Újpest

Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

2026. március 6.

DVTK

Vladimir Radenkovics helyett Nebojsa Vignjevics

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN
   
AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC24147349–25+2449
  2. Ferencvárosi TC24144646–26+2046
  3. Debreceni VSC24117636–30+640
  4. Paksi FC24106846–37+936
  5. Puskás Akadémia24105931–30+135
  6. Kisvárda24105930–37–735
  7. Zalaegerszegi TE2498736–30+635
  8. Újpest FC24851133–41–829
  9. Nyíregyháza 24771033–40–728
10. MTK Budapest24751244–53–926
11. Diósgyőri VTK24591032–39–724
12. Kazincbarcika24421821–49–2814

 

 

DVTK NB I Nebojsa Vignjevics
Legfrissebb hírek

NB I: Újpest FC–Paksi FC

Labdarúgó NB I
1 órája

A ZTE szívességet tett a Ferencvárosnak, és legyőzte hazai pályán az ETO-t

Labdarúgó NB I
2 órája

Sergio Navarro: Kicsit fura fazon vagyok – és egy remek csapat edzője

Labdarúgó NB I
9 órája

A listavezető győriek vissza akarnak vágni a zalaiaknak

Labdarúgó NB I
11 órája

Kosár: Merkel Blanka serdülőként már a kadétok között is kiemelkedik

Utánpótlássport
11 órája

Janeiro a Ferencváros–Braga párharcról, Navarro irányításával a Loki a nemzetközi kupaszereplésre tör

E-újság
21 órája

Váltani kellett – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
21 órája

Nagy Zsolt öngóljával a Kisvárda másodszor is legyőzte a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik