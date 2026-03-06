Nebojsa Vignjevics a DVTK új vezetőedzője – hivatalos
Korábban a Nemzeti Sport is beszámolt arról, hogy a DVTK labdarúgócsapata szerződést bontott Vladimir Radenkovics vezetőedzővel a csütörtöki Magyar Kupa-kiesés után, és lapunk is megírta, hogy az új szakvezető Nebojsa Vignjevics lesz.
Radenkovics távozásával a segítői, Milija Zsizsics, Uros Nikolics és Vujadin Radenkovics sem marad.
„Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag – közölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a közleményben. – Más stílusú edzőt kerestünk, és Nebojsa karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helytállt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.”
„Tudom, hogy hová jöttem, mindig is szerettem Diósgyőrben meccselni. A szurkolók nemcsak kiváló hangulatot teremtettek, hanem nagy nyomást is helyeztek az ellenfélre, egyúttal plusz energiát adtak a sajátjaiknak – mondta Nebojsa Vignjevics. – Tudom, hogy most nem egyszerű a helyzet, ám a szurkolói nélkül a DVTK az nem DVTK. Én most nem szavakkal szeretném őket visszahívni a lelátóra, hanem tettekkel: azt mondom, ki kell érdemelnünk a támogatásukat, és majd a jó mérkőzések és a győzelmek visszahozzák őket a stadionba. Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva, azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, amelyeken két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk.”
Az 57 éves Vignjevics nem ismeretlen a magyar labdarúgást kedvelőinek, korábban 2013 és 2020, illetve 2023 és 2024 között irányította az Újpestet, míg 2022-ben a Bp. Honvéd vezetőedzője volt. Legutóbb a görög másodosztályú Irakliszt irányította, de a jó eredmények dacára hat mérkőzés után menesztették.
Vignjevics az Újpesttel kétszer nyert Magyar Kupát (2014, 2018), a Rudar Pljevljával montenegrói bajnok (2010) és kétszeres Montenegrói Kupa-győztes (2010, 2011) volt.
Vignjevics szombaton vezet először edzést a csapatnak, és első tétmeccse a vasárnapi, MTK elleni bajnoki lesz.
|2025. szeptember 30.
Kisvárda
Gerliczki Máté helyett Révész Attila
|2025. október 29.
Nyíregyháza
Szabó István helyett Bódog Tamás
|2025. november 9.
Újpest
Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár
|2025. december 16.
MTK
Horváth Dávid helyett Pinezits Máté
|2025. december 30.
Újpest
Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán
|2026. március 6.
DVTK
Vladimir Radenkovics helyett Nebojsa Vignjevics
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|24
|14
|7
|3
|49–25
|+24
|49
|2. Ferencvárosi TC
|24
|14
|4
|6
|46–26
|+20
|46
|3. Debreceni VSC
|24
|11
|7
|6
|36–30
|+6
|40
|4. Paksi FC
|24
|10
|6
|8
|46–37
|+9
|36
|5. Puskás Akadémia
|24
|10
|5
|9
|31–30
|+1
|35
|6. Kisvárda
|24
|10
|5
|9
|30–37
|–7
|35
|7. Zalaegerszegi TE
|24
|9
|8
|7
|36–30
|+6
|35
|8. Újpest FC
|24
|8
|5
|11
|33–41
|–8
|29
|9. Nyíregyháza
|24
|7
|7
|10
|33–40
|–7
|28
|10. MTK Budapest
|24
|7
|5
|12
|44–53
|–9
|26
|11. Diósgyőri VTK
|24
|5
|9
|10
|32–39
|–7
|24
|12. Kazincbarcika
|24
|4
|2
|18
|21–49
|–28
|14