Nebojsa Vignjevics a DVTK új vezetőedzője – hivatalos

Korábban a Nemzeti Sport is beszámolt arról, hogy a DVTK labdarúgócsapata szerződést bontott Vladimir Radenkovics vezetőedzővel a csütörtöki Magyar Kupa-kiesés után, és lapunk is megírta, hogy az új szakvezető Nebojsa Vignjevics lesz.

Radenkovics távozásával a segítői, Milija Zsizsics, Uros Nikolics és Vujadin Radenkovics sem marad.

„Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag – közölte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a közleményben. – Más stílusú edzőt kerestünk, és Nebojsa karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helytállt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk.”

„Tudom, hogy hová jöttem, mindig is szerettem Diósgyőrben meccselni. A szurkolók nemcsak kiváló hangulatot teremtettek, hanem nagy nyomást is helyeztek az ellenfélre, egyúttal plusz energiát adtak a sajátjaiknak – mondta Nebojsa Vignjevics. – Tudom, hogy most nem egyszerű a helyzet, ám a szurkolói nélkül a DVTK az nem DVTK. Én most nem szavakkal szeretném őket visszahívni a lelátóra, hanem tettekkel: azt mondom, ki kell érdemelnünk a támogatásukat, és majd a jó mérkőzések és a győzelmek visszahozzák őket a stadionba. Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva, azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, amelyeken két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk.”

Az 57 éves Vignjevics nem ismeretlen a magyar labdarúgást kedvelőinek, korábban 2013 és 2020, illetve 2023 és 2024 között irányította az Újpestet, míg 2022-ben a Bp. Honvéd vezetőedzője volt. Legutóbb a görög másodosztályú Irakliszt irányította, de a jó eredmények dacára hat mérkőzés után menesztették.

Vignjevics az Újpesttel kétszer nyert Magyar Kupát (2014, 2018), a Rudar Pljevljával montenegrói bajnok (2010) és kétszeres Montenegrói Kupa-győztes (2010, 2011) volt.

Vignjevics szombaton vezet először edzést a csapatnak, és első tétmeccse a vasárnapi, MTK elleni bajnoki lesz.

2025. szeptember 30. Kisvárda Gerliczki Máté helyett Révész Attila 2025. október 29. Nyíregyháza Szabó István helyett Bódog Tamás 2025. november 9. Újpest Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár 2025. december 16. MTK Horváth Dávid helyett Pinezits Máté 2025. december 30. Újpest Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán 2026. március 6. DVTK Vladimir Radenkovics helyett Nebojsa Vignjevics EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN