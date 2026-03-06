Miskolcon is bemutatták a Futbólia visszahódítását

A szerző mellett az est vendége volt Deutsch Tamás, az MTK elnöke, valamint Veréb György, a DVTK legendás kapusa. A beszélgetés egyszerre szólt személyes futballélményekről, valamint a magyar labdarúgás történetéről, jelenlegi helyzetéről, sikereiről, hullámvölgyeiről és jövőjéről. A több mint kétórás programot dedikálás zárta.

A könyv megrendelhető az nsklub.hu-n.