Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Nagy Zsolt öngóljával a Kisvárda másodszor is legyőzte a Puskás Akadémiát

BODNÁR TIBOR (ÖSSZEFOGLALÓ), PÓSFAI GYULA (PERCRŐL PERCRE)BODNÁR TIBOR (ÖSSZEFOGLALÓ), PÓSFAI GYULA (PERCRŐL PERCRE)
2026.03.06. 21:53
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés NB I 25. forduló Kisvárda PAFC
A labdarúgó NB I 25. fordulójának első mérkőzésén a Kisvárda Nagy Zsolt öngóljával hazai pályán 1–0-ra legyőzte a kapura több veszélyt jelentő Puskás Akadémiát. Az újonc szabolcsi együttes már a 11. diadalát aratta ebben a bajnokságban, feljött a 4. helyre és a 38 pontja nagy valószínűséggel már elegendő lesz a bennmaradásához.

LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 1–0 (1–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1783 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy Zs. (16. – öngól)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A forduló előtt azonos pontszámmal az 5. és a 6. helyen álló csapatok pénteki meccsén az volt a tét, hogy adott esetben – szombat estig biztosan – ki lép a tabellán a negyedikre. Ehhez győztest kellett hirdetni, hiszen döntetlen esetén az ötödik Puskás Akadémia és a hatodik Kisvárda Master Good sem tudta volna megelőzni az utóbbi által az előző fordulóban legyőzött, egy ponttal a felek előtt álló Paksot.

Az újonc Kisvárdának tűnt csalogatóbbnak ez a részsiker, hiszen néhány hete még jobbára hátrafelé kellett tekingetnie, a felcsútiak számára inkább jelenthet csalódást a jelenlegi állapot, főként a gyenge hazai szereplése miatt. Mert bár 2026-ban a PAFC nyert már az Újpest (1–0) és a Kazincbarcika (2–0) vendégeként is, hazai pályán a tavasszal egyedül azt a meccset megnyerő Paks (1–2), majd a Zalaegerszeg (0–1) és a Nyíregyháza (1–2) ellen is veszített.

null
fotó 2026.03.06.

NB I, 25. forduló, Kisvárda–Puskás Akadémia 1–0 (Fotó: Czinege Melinda)

 

Mindkét szakvezető nagyjából azoknak az embereknek és formációknak szavazott bizalmat, amelyekkel az előző meccset befejezték csapataik. Hornyák Zsolt már a Nyíregyháza elleni találkozó után arról beszélt, hogy a Dárdai Pál, Kern Martin, Németh András trió beállása után javult a Puskás játéka, míg Révész Attila a Paks elleni második félidőben tükörszélsőként szerepeltette Marko Matanovicsot és Branimir Cipeticet – ahogyan most is.

Volt rá lehetőség megfigyelni, hogy a kisvárdai szögleteknél Hornyák Zsolt három gyors játékost is előrerendelt a félpályához, hogy labdaszerzés esetén meg tudjanak lódulni és lekössenek ugyanennyi hazai játékost. Nos, az első negyedórában négy ilyen szituáció is volt, és a negyedik sarokrúgásból megszerezte a vezetést – a Kisvárda. Az előző hetihez képest egy sorral előrébb játszó Nagy Zsoltnak a szögleteknél volt védekezőfeladata is, és – Nikola Radmanovac csúsztatása után – éppen az ő hátáról került csapattársa, Szappanos Péter kapujába a labda.

Hátrányba kerülve átvette a kezdeményezést a Puskás, különösen Németh András játszott veszélyesen, de ziccerből és a tizenhatosról leadott lövésével sem tudott kifogni Popovics Iliján. A hazai védők többször is hősiesen mentettek, nagy helyzeteket puskázott el a vendégcsapat – jól jött a szünet a Kisvárdának.

Sárga lap birtokában általában lecserélnek futballistát az edzők, ám most Novothny Soma a cserezónában kapott figyelmeztetés (melegítés közben zavarta meg a kirúgás elvégzésében Szappanos Pétert…) után váltotta a játékot betegen, torokgyulladással vállaló Pintér Filipet. Előtte Ridwan Popoola bevetésével igyekezett kiegyenlíteni az ellenfél labdabirtoklási fölényét a Kisvárda, és jóval töredezettebbé vált a játék, mint az első félidőben. Matanovics fölé szálló fejesével jelezte a házigazda, nem mondott le előnye megduplázásáról, de továbbra is a vendégcsapat kezdeményezett többet. Popovics javította a hibáját, majd Szőr Levente ugrott a legmagasabbra, de nem fejjel, hanem vállal találta el a labdát, amely így elkerülte a kaput.

Fogyott az idő, a Puskás gyorsította volna, a Kisvárda tudatosan lassította a játékot, a vendégek egyre többször ívelték a kapu elé a labdát. A hazai csapat célfutballal révbe ért, sorozatban a harmadik hazai bajnokiját is megnyerte, a mostani sikerrel két helyet lépett előre a tabellán és a negyedik pozícióból várhatja a forduló további mérkőzéseit. A Puskás Akadémia ezúttal nem tudta kijavítani idegenben a hazai botlását, és a Nyíregyháza után a másik szabolcsi csapattól is vereséget szenvedett.

A 25. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Március 7., szombat
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Karakó Ferenc
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, , rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton
Március 8., vasárnap
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

24

14

7

3

49–25

+24 

49 

  2. Ferencvárosi TC

24

14

4

6

46–26

+20 

46 

  3. Debreceni VSC

24

11

7

6

36–30

+6 

40 

  4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

  5. Paksi FC

24

10

6

8

46–37

+9 

36 

  6. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  7. Zalaegerszegi TE

24

9

8

7

36–30

+6 

35 

  8. Újpest FC

24

8

5

11

33–41

–8 

29 

  9. Nyíregyháza 

24

7

7

10

33–40

–7 

28 

10. MTK Budapest

24

7

5

12

44–53

–9 

26 

11. Diósgyőri VTK

24

5

9

10

32–39

–7 

24 

12. Kazincbarcika

24

4

2

18

21–49

–28 

14 

 

 

NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés NB I 25. forduló Kisvárda PAFC
Legfrissebb hírek

NB I: Újpest FC–Paksi FC

Labdarúgó NB I
1 órája

A ZTE szívességet tett a Ferencvárosnak, és legyőzte hazai pályán az ETO-t

Labdarúgó NB I
2 órája

A Topolya nem bírt a Pancsovával

Minden más foci
6 órája

Sergio Navarro: Kicsit fura fazon vagyok – és egy remek csapat edzője

Labdarúgó NB I
9 órája

A listavezető győriek vissza akarnak vágni a zalaiaknak

Labdarúgó NB I
11 órája

Váltani kellett – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
21 órája

Nebojsa Vignjevics a DVTK új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:25

A tavaszi tabellát vezető Nyíregyháza 16 év után győzné le újra otthon az FTC-t

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:13
Ezek is érdekelhetik