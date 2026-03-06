Nagy Zsolt öngóljával a Kisvárda másodszor is legyőzte a Puskás Akadémiát

Mindkét szakvezető nagyjából azoknak az embereknek és formációknak szavazott bizalmat, amelyekkel az előző meccset befejezték csapataik. Hornyák Zsolt már a Nyíregyháza elleni találkozó után arról beszélt, hogy a Dárdai Pál, Kern Martin, Németh András trió beállása után javult a Puskás játéka, míg Révész Attila a Paks elleni második félidőben tükörszélsőként szerepeltette Marko Matanovicsot és Branimir Cipeticet – ahogyan most is.

Volt rá lehetőség megfigyelni, hogy a kisvárdai szögleteknél Hornyák Zsolt három gyors játékost is előrerendelt a félpályához, hogy labdaszerzés esetén meg tudjanak lódulni és lekössenek ugyanennyi hazai játékost. Nos, az első negyedórában négy ilyen szituáció is volt, és a negyedik sarokrúgásból megszerezte a vezetést – a Kisvárda. Az előző hetihez képest egy sorral előrébb játszó Nagy Zsoltnak a szögleteknél volt védekezőfeladata is, és – Nikola Radmanovac csúsztatása után – éppen az ő hátáról került csapattársa, Szappanos Péter kapujába a labda.

Hátrányba kerülve átvette a kezdeményezést a Puskás, különösen Németh András játszott veszélyesen, de ziccerből és a tizenhatosról leadott lövésével sem tudott kifogni Popovics Iliján. A hazai védők többször is hősiesen mentettek, nagy helyzeteket puskázott el a vendégcsapat – jól jött a szünet a Kisvárdának.

Sárga lap birtokában általában lecserélnek futballistát az edzők, ám most Novothny Soma a cserezónában kapott figyelmeztetés (melegítés közben zavarta meg a kirúgás elvégzésében Szappanos Pétert…) után váltotta a játékot betegen, torokgyulladással vállaló Pintér Filipet. Előtte Ridwan Popoola bevetésével igyekezett kiegyenlíteni az ellenfél labdabirtoklási fölényét a Kisvárda, és jóval töredezettebbé vált a játék, mint az első félidőben. Matanovics fölé szálló fejesével jelezte a házigazda, nem mondott le előnye megduplázásáról, de továbbra is a vendégcsapat kezdeményezett többet. Popovics javította a hibáját, majd Szőr Levente ugrott a legmagasabbra, de nem fejjel, hanem vállal találta el a labdát, amely így elkerülte a kaput.

Fogyott az idő, a Puskás gyorsította volna, a Kisvárda tudatosan lassította a játékot, a vendégek egyre többször ívelték a kapu elé a labdát. A hazai csapat célfutballal révbe ért, sorozatban a harmadik hazai bajnokiját is megnyerte, a mostani sikerrel két helyet lépett előre a tabellán és a negyedik pozícióból várhatja a forduló további mérkőzéseit. A Puskás Akadémia ezúttal nem tudta kijavítani idegenben a hazai botlását, és a Nyíregyháza után a másik szabolcsi csapattól is vereséget szenvedett.

A 25. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Március 7., szombat

17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Karakó Ferenc

19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, , rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton

Március 8., vasárnap

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)