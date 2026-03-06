Nagy Zsolt öngóljával a Kisvárda másodszor is legyőzte a Puskás Akadémiát
LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 1–0 (1–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1783 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy Zs. (16. – öngól)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
A forduló előtt azonos pontszámmal az 5. és a 6. helyen álló csapatok pénteki meccsén az volt a tét, hogy adott esetben – szombat estig biztosan – ki lép a tabellán a negyedikre. Ehhez győztest kellett hirdetni, hiszen döntetlen esetén az ötödik Puskás Akadémia és a hatodik Kisvárda Master Good sem tudta volna megelőzni az utóbbi által az előző fordulóban legyőzött, egy ponttal a felek előtt álló Paksot.
Az újonc Kisvárdának tűnt csalogatóbbnak ez a részsiker, hiszen néhány hete még jobbára hátrafelé kellett tekingetnie, a felcsútiak számára inkább jelenthet csalódást a jelenlegi állapot, főként a gyenge hazai szereplése miatt. Mert bár 2026-ban a PAFC nyert már az Újpest (1–0) és a Kazincbarcika (2–0) vendégeként is, hazai pályán a tavasszal egyedül azt a meccset megnyerő Paks (1–2), majd a Zalaegerszeg (0–1) és a Nyíregyháza (1–2) ellen is veszített.
Mindkét szakvezető nagyjából azoknak az embereknek és formációknak szavazott bizalmat, amelyekkel az előző meccset befejezték csapataik. Hornyák Zsolt már a Nyíregyháza elleni találkozó után arról beszélt, hogy a Dárdai Pál, Kern Martin, Németh András trió beállása után javult a Puskás játéka, míg Révész Attila a Paks elleni második félidőben tükörszélsőként szerepeltette Marko Matanovicsot és Branimir Cipeticet – ahogyan most is.
Volt rá lehetőség megfigyelni, hogy a kisvárdai szögleteknél Hornyák Zsolt három gyors játékost is előrerendelt a félpályához, hogy labdaszerzés esetén meg tudjanak lódulni és lekössenek ugyanennyi hazai játékost. Nos, az első negyedórában négy ilyen szituáció is volt, és a negyedik sarokrúgásból megszerezte a vezetést – a Kisvárda. Az előző hetihez képest egy sorral előrébb játszó Nagy Zsoltnak a szögleteknél volt védekezőfeladata is, és – Nikola Radmanovac csúsztatása után – éppen az ő hátáról került csapattársa, Szappanos Péter kapujába a labda.
Hátrányba kerülve átvette a kezdeményezést a Puskás, különösen Németh András játszott veszélyesen, de ziccerből és a tizenhatosról leadott lövésével sem tudott kifogni Popovics Iliján. A hazai védők többször is hősiesen mentettek, nagy helyzeteket puskázott el a vendégcsapat – jól jött a szünet a Kisvárdának.
Sárga lap birtokában általában lecserélnek futballistát az edzők, ám most Novothny Soma a cserezónában kapott figyelmeztetés (melegítés közben zavarta meg a kirúgás elvégzésében Szappanos Pétert…) után váltotta a játékot betegen, torokgyulladással vállaló Pintér Filipet. Előtte Ridwan Popoola bevetésével igyekezett kiegyenlíteni az ellenfél labdabirtoklási fölényét a Kisvárda, és jóval töredezettebbé vált a játék, mint az első félidőben. Matanovics fölé szálló fejesével jelezte a házigazda, nem mondott le előnye megduplázásáról, de továbbra is a vendégcsapat kezdeményezett többet. Popovics javította a hibáját, majd Szőr Levente ugrott a legmagasabbra, de nem fejjel, hanem vállal találta el a labdát, amely így elkerülte a kaput.
Fogyott az idő, a Puskás gyorsította volna, a Kisvárda tudatosan lassította a játékot, a vendégek egyre többször ívelték a kapu elé a labdát. A hazai csapat célfutballal révbe ért, sorozatban a harmadik hazai bajnokiját is megnyerte, a mostani sikerrel két helyet lépett előre a tabellán és a negyedik pozícióból várhatja a forduló további mérkőzéseit. A Puskás Akadémia ezúttal nem tudta kijavítani idegenben a hazai botlását, és a Nyíregyháza után a másik szabolcsi csapattól is vereséget szenvedett.
A 25. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Március 7., szombat
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Karakó Ferenc
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, , rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton
Március 8., vasárnap
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
24
14
7
3
49–25
+24
49
|2. Ferencvárosi TC
24
14
4
6
46–26
+20
46
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Kisvárda
25
11
5
9
31–37
–6
38
|5. Paksi FC
24
10
6
8
46–37
+9
36
|6. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|7. Zalaegerszegi TE
24
9
8
7
36–30
+6
35
|8. Újpest FC
24
8
5
11
33–41
–8
29
|9. Nyíregyháza
24
7
7
10
33–40
–7
28
|10. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|11. Diósgyőri VTK
24
5
9
10
32–39
–7
24
|12. Kazincbarcika
24
4
2
18
21–49
–28
14