Váltani kellett – Bodnár Zalán jegyzete

A diósgyőri labdarúgás nem létezik a közönsége, a szurkolótábora nélkül. Benne rejlik a klub legfőbb identitása. A patinás miskolci egyesületnek nincsenek bajnoki címei, világraszóló nagy sikerei, még sok dobogós helyezése sem, de az övé Magyarország második – legrosszabb esetben harmadik – legnagyobb drukkerhada, egy olyan erős közösség, amelyet szerte az országban irigyelnek.

Hiába azonban a csodálatos új stadion, a vezetők elkötelezettsége a javulásra, fejlődésre – az erőt adó szurkolótábor hosszú hetek óta nem jár ki a stadionba. Legalábbis a kemény mag, amelyet pedig nem szokott eltántorítani eső, hó és sikertelenség sem. De egy ideje már nekik is elegük lett. És ez meglátszik az eredményeken.

Mivel szurkolótábort nem lehet cserélni – szerencsére – , érthető, ha a diósgyőri vezetők prioritása most az: visszacsábítani a közönséget a stadionba. És ehhez ebben a helyzetben vezéráldozat kellett. Azok után, hogy a bajnokságban a kiesőzónába csúszott vissza a csapat, és elbúcsúzott a Magyar Kupától egy második ligás együttes, a Honvéd ellen, nem lehet csodálni, hogy az áldozat a vezetőedző, Vladimir Radenkovics lett. Nem lehetett kitartani mellette ebben a helyzetben, mivel nem voltak olyan eredmények, amelyek jó érvek lehettek volna mellette. El kellett most küldeni. Más kérdés, hogy szerintem akkor nem kellett volna, amikor első ciklusát töltötte Diósgyőrben, hiszen a dobogón telelt vele a csapat. Az állásába került a gyengébb tavaszi rajt, pedig talán akkor kellett volna türelmesnek lenni vele.

Közben az is eldőlt, a klub marad a szerb vonal mellett, és Nebojsa Vignjevics lesz az új tréner, aki Kovács Zoltán sportigazgató idején Újpesten hosszú éveket töltött el. Tény, kevés külföldi edzőnek van annyi tapasztalata a magyar futballban, mint neki, miután mintegy nyolc évet dolgozott az NB I-ben. Hogy az ő személye visszaviszi-e a szurkolókat a diósgyőri arénába, nem tudjuk. De a vezetőség megtette az első gesztust a drukkereknek, változtatott a legfontosabb szakmai poszton.

Vignjevics egymaga aligha tudja az élvonalban tartani a piros-fehér együttest. De hat-hét ezer fanatikus szurkolóval a háta mögött, közös erőfeszítéssel sikerülhet neki.

