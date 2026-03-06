Szombati sportműsor: ZTE–ETO FC, Újpest–Paks

MÁRCIUS 7., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

25. FORDULÓ

17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

13.15: Mansfield (III.)–Arsenal (Tv: Spíler1)

18.45: Wrexham (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

36. FORDULÓ

13.30: Blackburn–Portsmouth (Tv: Match4)

16.00: Derby County–Sheffield Wednesday (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

17.00: Nantes–Angers

19.00: Auxerre–Strasbourg

21.05: Toulouse–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–Hoffenheim

15.30: Mainz–VfB Stuttgart

15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Hamburg

18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

13.00: Darmstadt–Kiel (Tv: Arena4)

20.30: Bochum–Kaiserslautern (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Como

18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

26. FORDULÓ

13.00: TSC–Zseleznicsar Pancsevo – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Besiktas–Galatasaray (Tv: Sport1)

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ

3. CSOPORT, 2. FORDULÓ

14.30: Magyarország–Azerbajdzsán, Felcsút (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyalogló országos bajnokság, maratoni táv, Gyűgy

BASEBALL

11.00: World Classics, Japán–Dél-Korea (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

17.00: Grand Prix-verseny, 2. nap, Linz (Tv: Sport2)

DARTS

UK Open, Minehead

14.00: 6. forduló (Tv: Sport2)

20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

2.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

6.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.45: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)

Vasárnap, 1.25: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

Vasárnap, 5.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.30: PGA Tour, Arnold Palmer Invitational, 3. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

13.05: összetett világbajnokság, Heerenveen

KERÉKPÁR

Strade Bianche országúti kerékpárosverseny, Siena és környéke

11.45: nők (Tv: Eurosport2)

14.15: férfiak (Valter Attila, Dina Márton) (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Csurgói KK

18.00: Liqui Moly NEKA–FTC-Green Collect

18.00: Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE

18.30: Budai Farkasok-Rév–Carbonex-Komló

NÉMET BAJNOKSÁG

19.00: Flensburg–Leipzig (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)

18.00: NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC

18.00: MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK

NBA

Vasárnap, 0.00: Detroit Pistons–Brooklyn Nets (Tv: Sport2)

Vasárnap, 2.30: Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés

19.30: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba (Tv: M4 Sport+)

TÉLI SPORTOK

9.30: Téli paralimpia (Tv: M4 Sport)

Alpesi sí

9.15: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)

10.45: világkupa, nők, lesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)

12.15: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

14.25: világkupa, váltó, sprint, Lahti (Tv: Eurosport1)

Hódeszka

10.00: világkupa, férfiak és nők, krossz, Erzurum (Tv: Eurosport2)

Sífutás

8.55: világkupa, férfiak és nők, sprint, selejtező, Lahti (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

13.30: világkupa nők, tömegrajtos, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)

15.25: világkupa férfiak, váltó, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.55: világkupa, férfiak, HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

Benne 20.00 körül: Bondár Anna–Karolína Muchová (cseh)

Vasárnap, 1.30 körül: Stollár Fanny, Kato Miju (japán)–Peyton Stearns (amerikai), Ingrid Neel (észt)

ÚSZÁS

Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém

14.00: férfi és női 1500 méter

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, visszavágók

18.00: Jadran Split (horvát)–Szolnoki Dózsa

18.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket

Férfi ob I, alsóház, 1. forduló

12.00: DVSE-Master Good–PVSK-Mecsek Füszért

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–ELTE BEAC

19.30: KSI SE–Metalcom Szentes

Női ob I, középszakasz

Felsőház, 4. forduló

16.00: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC

18.00: FTC-Telekom–Dunaújvárosi FVE

Alsóház, 3. forduló

17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC

18.00: KSI SE–Tatabánya WWP

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.30: Új szabályok a futball-vb-re

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A Nap Hallgatója. A nap legjobb pillanatai

10.00: Best of

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: 40 éve lett vb-ezüstérmes a magyar férfi kézilabda-válogatott, vendégünk: Gyurka János

16.00: Interjú a magyar női kosárlabda-válogatott tagjaival a világbajnoki selejtező előtt

16.30: Formula–1, értékelés a vasárnapi futam előtt

17.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Jó András, szakértő: Wukovics László

17.30: Közvetítés a Szolnoki Olaj–Soproni KC bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea

19.30: Közvetítés az Újpest–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Regős László, szakértő: Wukovics László

21.30: Történelmet írt a szlovén síugró, Domen Prevc

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával