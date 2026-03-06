Szombati sportműsor: ZTE–ETO FC, Újpest–Paks
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
25. FORDULÓ
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
13.15: Mansfield (III.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
18.45: Wrexham (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)
21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
36. FORDULÓ
13.30: Blackburn–Portsmouth (Tv: Match4)
16.00: Derby County–Sheffield Wednesday (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
17.00: Nantes–Angers
19.00: Auxerre–Strasbourg
21.05: Toulouse–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Hoffenheim
15.30: Mainz–VfB Stuttgart
15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Hamburg
18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
13.00: Darmstadt–Kiel (Tv: Arena4)
20.30: Bochum–Kaiserslautern (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Como
18.00: Atalanta–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Pisa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
26. FORDULÓ
13.00: TSC–Zseleznicsar Pancsevo – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Besiktas–Galatasaray (Tv: Sport1)
NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ
3. CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.30: Magyarország–Azerbajdzsán, Felcsút (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyalogló országos bajnokság, maratoni táv, Gyűgy
BASEBALL
11.00: World Classics, Japán–Dél-Korea (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
17.00: Grand Prix-verseny, 2. nap, Linz (Tv: Sport2)
DARTS
UK Open, Minehead
14.00: 6. forduló (Tv: Sport2)
20.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
2.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
6.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.45: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)
Vasárnap, 1.25: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)
Vasárnap, 5.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.30: PGA Tour, Arnold Palmer Invitational, 3. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
13.05: összetett világbajnokság, Heerenveen
KERÉKPÁR
Strade Bianche országúti kerékpárosverseny, Siena és környéke
11.45: nők (Tv: Eurosport2)
14.15: férfiak (Valter Attila, Dina Márton) (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Csurgói KK
18.00: Liqui Moly NEKA–FTC-Green Collect
18.00: Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE
18.30: Budai Farkasok-Rév–Carbonex-Komló
NÉMET BAJNOKSÁG
19.00: Flensburg–Leipzig (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)
18.00: NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC
18.00: MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK
NBA
Vasárnap, 0.00: Detroit Pistons–Brooklyn Nets (Tv: Sport2)
Vasárnap, 2.30: Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés
19.30: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba (Tv: M4 Sport+)
TÉLI SPORTOK
9.30: Téli paralimpia (Tv: M4 Sport)
Alpesi sí
9.15: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)
10.45: világkupa, nők, lesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)
12.15: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
14.25: világkupa, váltó, sprint, Lahti (Tv: Eurosport1)
Hódeszka
10.00: világkupa, férfiak és nők, krossz, Erzurum (Tv: Eurosport2)
Sífutás
8.55: világkupa, férfiak és nők, sprint, selejtező, Lahti (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
13.30: világkupa nők, tömegrajtos, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
15.25: világkupa férfiak, váltó, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
Síugrás
16.55: világkupa, férfiak, HS 130, Lahti (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
Benne 20.00 körül: Bondár Anna–Karolína Muchová (cseh)
Vasárnap, 1.30 körül: Stollár Fanny, Kato Miju (japán)–Peyton Stearns (amerikai), Ingrid Neel (észt)
ÚSZÁS
Medencés hosszú távú országos bajnokság, Veszprém
14.00: férfi és női 1500 méter
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, visszavágók
18.00: Jadran Split (horvát)–Szolnoki Dózsa
18.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket
Férfi ob I, alsóház, 1. forduló
12.00: DVSE-Master Good–PVSK-Mecsek Füszért
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–ELTE BEAC
19.30: KSI SE–Metalcom Szentes
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 4. forduló
16.00: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC
18.00: FTC-Telekom–Dunaújvárosi FVE
Alsóház, 3. forduló
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC
18.00: KSI SE–Tatabánya WWP
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.30: Új szabályok a futball-vb-re
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A Nap Hallgatója. A nap legjobb pillanatai
10.00: Best of
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: 40 éve lett vb-ezüstérmes a magyar férfi kézilabda-válogatott, vendégünk: Gyurka János
16.00: Interjú a magyar női kosárlabda-válogatott tagjaival a világbajnoki selejtező előtt
16.30: Formula–1, értékelés a vasárnapi futam előtt
17.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Jó András, szakértő: Wukovics László
17.30: Közvetítés a Szolnoki Olaj–Soproni KC bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
19.30: Közvetítés az Újpest–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Regős László, szakértő: Wukovics László
21.30: Történelmet írt a szlovén síugró, Domen Prevc
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával