Gól és gólpassz Luis Díaztól, a Bayern simán nyert a Gladbach ellen
Vincent Kompany csapata a 33. percben szerezte meg a vezetést, amikor Luis Díaz volt eredményes, miután Leon Goretzka remekül hozta helyzetbe őt. Az első félidő ráadásában egy mintaszerű kontra végén Konrad Laimer növelte kétgólosra az előnyt.
A szünetben a hazaiaknál lecserélték a nemrég sérülésből visszatérő Manuel Neuert, akinek a helyére Jonas Urbig állt be – egyelőre nem tudni, hogy ez csak elővigyázatosság volt-e.
Az 55. percben végleg eldőlt a mérkőzés: a vendégek középpályása, Rocco Reitz utolsó emberként rántotta le Nicolas Jacksont, ezért kiállították, a megítélt tizenegyest pedig Jamal Musiala magabiztosan értékesítette. Jackson nem sokkal később maga is betalált Lennart Karl passzából. A Gladbachtól szépítésre futotta, a 17 éves Wael Mohya volt eredményes a hajrában.
A Bayern következő ellenfele az Atalanta lesz kedden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)
Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)
Szombaton játsszák
15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Hoffenheim
15.30: Mainz–VfB Stuttgart
15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Hamburg
18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
25
21
3
1
92–24
+68
66
|2. Borussia Dortmund
24
15
7
2
51–25
+26
52
|3. Hoffenheim
24
14
4
6
49–31
+18
46
|4. Stuttgart
24
14
4
6
48–32
+16
46
|5. RB Leipzig
24
13
5
6
46–33
+13
44
|6. Bayer Leverkusen
24
13
4
7
45–29
+16
43
|7. Eintracht Frankfurt
24
9
7
8
48–49
–1
34
|8. Freiburg
24
9
6
9
34–39
–5
33
|9. Augsburg
24
9
4
11
30–41
–11
31
|10. Union Berlin
24
7
7
10
29–38
–9
28
|11. Hamburg
24
6
8
10
26–35
–9
26
|12. Mönchengladbach
25
6
7
12
28–43
–15
25
|13. 1. FC Köln
24
6
6
12
33–41
–8
24
|14. Mainz
24
5
8
11
27–39
–12
23
|15. St. Pauli
24
6
5
13
23–40
–17
23
|16. Werder Bremen
24
5
7
12
25–44
–19
22
|17. Wolfsburg
24
5
5
14
33–53
–20
20
|18. Heidenheim
24
3
5
16
22–53
–31
14