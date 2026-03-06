Gól és gólpassz Luis Díaztól, a Bayern simán nyert a Gladbach ellen

Vincent Kompany csapata a 33. percben szerezte meg a vezetést, amikor Luis Díaz volt eredményes, miután Leon Goretzka remekül hozta helyzetbe őt. Az első félidő ráadásában egy mintaszerű kontra végén Konrad Laimer növelte kétgólosra az előnyt.

A szünetben a hazaiaknál lecserélték a nemrég sérülésből visszatérő Manuel Neuert, akinek a helyére Jonas Urbig állt be – egyelőre nem tudni, hogy ez csak elővigyázatosság volt-e.

🔄 Substitution: Jonas Urbig comes on for Manuel Neuer. pic.twitter.com/sgXf1tdObt — FCBinside.com - Bayern News (@FCBinsideEN) March 6, 2026

Az 55. percben végleg eldőlt a mérkőzés: a vendégek középpályása, Rocco Reitz utolsó emberként rántotta le Nicolas Jacksont, ezért kiállították, a megítélt tizenegyest pedig Jamal Musiala magabiztosan értékesítette. Jackson nem sokkal később maga is betalált Lennart Karl passzából. A Gladbachtól szépítésre futotta, a 17 éves Wael Mohya volt eredményes a hajrában.

A Bayern következő ellenfele az Atalanta lesz kedden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)

Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)

Szombaton játsszák

15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–Hoffenheim

15.30: Mainz–VfB Stuttgart

15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Hamburg

18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)