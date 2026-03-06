Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Gól és gólpassz Luis Díaztól, a Bayern simán nyert a Gladbach ellen

2026.03.06. 22:26
Harry Kane hiányában Luis Díaz volt a Bayern München húzóembere (Fotó: Getty Images)
A Bayern München 4–1-es győzelmet aratott a Borussia Mönchengladbach felett a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 25. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén.

Vincent Kompany csapata a 33. percben szerezte meg a vezetést, amikor Luis Díaz volt eredményes, miután Leon Goretzka remekül hozta helyzetbe őt. Az első félidő ráadásában egy mintaszerű kontra végén Konrad Laimer növelte kétgólosra az előnyt.

A szünetben a hazaiaknál lecserélték a nemrég sérülésből visszatérő Manuel Neuert, akinek a helyére Jonas Urbig állt be – egyelőre nem tudni, hogy ez csak elővigyázatosság volt-e.

Az 55. percben végleg eldőlt a mérkőzés: a vendégek középpályása, Rocco Reitz utolsó emberként rántotta le Nicolas Jacksont, ezért kiállították, a megítélt tizenegyest pedig Jamal Musiala magabiztosan értékesítette. Jackson nem sokkal később maga is betalált Lennart Karl passzából. A Gladbachtól szépítésre futotta, a 17 éves Wael Mohya volt eredményes a hajrában.

A Bayern következő ellenfele az Atalanta lesz kedden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)
Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)

Szombaton játsszák
15.30: Freiburg–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Hoffenheim
15.30: Mainz–VfB Stuttgart
15.30: RB Leipzig–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Hamburg
18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

25

21

3

1

92–24

+68 

66 

  2. Borussia Dortmund

24

15

7

2

51–25

+26 

52 

  3. Hoffenheim

24

14

4

6

49–31

+18 

46 

  4. Stuttgart

24

14

4

6

48–32

+16 

46 

  5. RB Leipzig

24

13

5

6

46–33

+13 

44 

  6. Bayer Leverkusen

24

13

4

7

45–29

+16 

43 

  7. Eintracht Frankfurt

24

9

7

8

48–49

–1 

34 

  8. Freiburg

24

9

6

9

34–39

–5 

33 

  9. Augsburg

24

9

4

11

30–41

–11 

31 

10. Union Berlin

24

7

7

10

29–38

–9 

28 

11. Hamburg

24

6

8

10

26–35

–9 

26 

12. Mönchengladbach

25

6

7

12

28–43

–15 

25 

13. 1. FC Köln

24

6

6

12

33–41

–8 

24 

14. Mainz

24

5

8

11

27–39

–12 

23 

15. St. Pauli

24

6

5

13

23–40

–17 

23 

16. Werder Bremen

24

5

7

12

25–44

–19 

22 

17. Wolfsburg

24

5

5

14

33–53

–20 

20 

18. Heidenheim

24

3

5

16

22–53

–31 

14 

 

 

Ezek is érdekelhetik