A cseh bajnoktól vett kölcsön nigériai csatárt a Nyíregyháza

A 191 magas Muhamed Tijani a cseh bajnokság első helyezettje, a Slavia Praha játékosa, de ősszel – a szintén az első ligában szereplő – Sigma Olomouc színeiben játszott. Tizenhárom bajnoki mellett az Európa-ligában és a Konferencialigában is pályára lépett, 22 tétmeccsen egy-egy gól és gólpassz a mérlege.

„Ez nagy lehetőség számomra, örülök, hogy a csapat játékosa lehetek. A magyar bajnokság sokat fejlődött az elmúlt években, és szeretnék bizonyítani. Bízom abban, hogy gólokkal segítem majd a Spartacust, és remélem sok győzelmet aratunk tavasszal, és közösen elérjük a célunkat. Az első benyomások nagyon pozitívak a klubról. Remélem, a hétvégén már pályára is léphetek az Újpest ellen” – idézi a klubhonlap Tijanit.

A 25 éves támadó korábban a Banik Ostrava színeiben 47 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett, és rövid ideig játszott az angol Plymouth kötelékében is – derül ki a nyiregyhazaspartacus.hu híréből.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)

Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha, az ősszel kölcsönben Sigma Olomouc – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, szabadon igazolható), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –