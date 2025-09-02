Böde Dániel: Nekünk a dobogóért kell versenyben lennünk

CSEREKÉNT LETT FŐSZEREPLŐ, de hát ezt már megszokhattuk tőle. A 6. forduló nyitó meccsén a Paks a Kazincbarcikát fogadta, s hiába játszott fölényben az első pillanattól kezdve, a vezetést nem tudta megszerezni. Pedig lehetőségekből nem volt hiány: szabadrúgást követően a Gyollai Dániel által kiütött labdát Szabó János öt méterről a kapufa tövére lőtte, aztán Tóth Barna fejesét a vendégek kapusa bravúrral hárította, majd az első játékrész hajrájában Gyurkits Gergő tizenegyesét is kiütötte. Számítani lehetett rá, hogy Bognár György, a hazaiak vezetőedzője cserél, érkezett is két rutinos labdarúgó, Windecker József és Böde Dániel, a házigazda pedig két (erő)csatáros futballra állt át. Az addigi paksi fölény még nyomasztóbb lett, egymást követték a hazai helyzetek, és bár sokáig nem akart megtörni a jég, az 55. percben Tóth Barna megszerezte a vezetést – Böde Dániel fantasztikus jobblábas lövése után. A második gólt pedig a veterán csatár lőtte ballal, szintén csodálatos mozdulattal.

„Már az első félidőben is mindenki becsülettel dolgozott, ám hiába voltak nagy lehetőségeink, semmi sem akart összejönni – tekintett vissza a találkozóra a gólpasszal és góllal záró Böde Dániel. – A fordulás után a korábbinál is nagyobb nyomást helyzetünk a Kazincbarcikára, benne volt, hogy megszerezzük a vezetést, de az is igaz, hogy hamarabb betalálhattunk volna. Nagy helyzeteket hagytam ki én is: ilyen volt például az, amikor Tóth Barna passza után a közeli lövésemet lábbal védte a vendégek kapusa. Ott, abban a pillanatban úgy éreztem, bőven van időm, utólag már tudom, nem kellett volna átvennem a labdát, a barcikaiak védője így túl közel került hozzám a lövés pillanatában. Aztán ott volt az a lehetőség, amikor a lécről visszapattant a labda, és tisztán fejelhettem, nem tagadom, idegesített, hogy nem tudtam betalálni. Ugyanakkor játékban voltam, az első pillanattól kezdve felvettem a ritmust, nem kellett ehhez hosszú perceknek eltelnie. A vezető gólunk előtt láttam, hogy a lövésem után jó ívben kanyarodik a labda, bíztam benne, hogy a bal felső sarokban köt ki, és bár elsőre bosszankodtam, hogy a lécről a gólvonal elé pattant, utána már örültem, a kipattanóból ugyanis megszereztük a vezetést. Hogy a második találatunk előtt ballal is jól eltaláltam a labdát? Azért azzal is szoktam gólt szerezni, de tény, a belsős tekerés jól sikerült… Utána szaladtam a fiamhoz, Gergőhöz, aki másodszor volt labdaszedő, hihetetlenül jó érzés volt, hogy vele együtt ünnepelhettem.”

Alighanem sokan emlékeznek, a paksiak 38 esztendős támadója 2024. november 3-án a DVTK ellen 4–3-ra elveszített hazai bajnokin pályafutása 150. NB I-es gólját szerezte ugyancsak remekül kivitelezett, 21 méterről leadott lövéssel, akkor az (is) jelentette a boldogságot számára, hogy a nagyobbik fiával, Dániellel ünnepelhetett, pénteken a kisebbiket, Gergőt is meg tudta ajándékozni egy emlékezetes góllal. A válogatottban 25-ször pályára lépő labdarúgónak a mostani volt az első találata az idényben, és bár az előző bajnoki esztendőben már az első fordulóban, Diósgyőrben (2–2) eredményes volt (a becserélése után két perc játék sem kellett ehhez neki…), a tavalyi önmagához képest nincs késésben. Akkor a nyolcadik meccsén, a Ferencváros elleni hazai 3–1-es sikernél lett meg a második gólja, és mint tudjuk, végül 15-tel gólkirályként zárt. A 2025–2026-os bajnoki idényből egyelőre hat forduló ment le, Böde négyszer kapott lehetőséget, összesen 99 percet töltött a pályán, teljesítményéért akkor is jár az elismerés, ha pénteken kis szerencsével a góllövőlista élére is lőhette volna magát.

Böde Dániel (szemben) és Windecker József rutinja a folytatásban is sokat érhet a paksiaknak (Fotó: Árvai Károly)

„Tagadhatatlan, nyerhettünk volna nagyobb különbséggel, én is többször betalálhattam volna, de magabiztosan megszereztük a három pontot, ez a legfontosabb – folytatta Böde Dániel. – Hat meccs után négy győzelemmel és két döntetlennel a tabella élén állunk, hasonló indulást biztosan valamennyien aláírtunk volna. A válogatott szünet után megyünk Nyíregyházára, fogadjuk a Puskás Akadémiát, majd a Ferencváros vendégei leszünk: nem lesz egyszerű, akkor már közelítünk az első kör végéhez, jobban be lehet lőni, melyik csapatnak hol a helye a mezőnyben. Egy biztos, nekünk a dobogóért kell versenyben lennünk.”

Bognár István: A sors visszaadott valamit abból, amit a Paks ellen elvett tőlünk

Az MTK Budapest 2–1-es győzelmével szerezte meg a három pontot az Újpest vendégeként, a győztes gólt szerző Bognár István szerint ritkán lehet mérkőzést nyerni olyan játékkal, mint amilyennel a kék-fehéreknek sikerült.

VAKARHATJÁK A FEJÜKET Újpesten, aligha értik a csapatnál, hogyan „sikerült” elbukni az MTK Budapest elleni szombati bajnokit. A lila-fehérek egygólos előnyük birtokában mehettek félidei pihenőre, a mérkőzésen 24 lövési kísérletük volt, ellenfelüknek pedig mindössze nyolc, mégis a kék-fehérek örülhettek a végén: a fordulást követően szerzett két góllal elvitték a három pontot a Szusza Ferenc Stadionból. A találkozó hőse Bognár István volt, a csereként beálló 34 éves játékmester a hajrában nagyszerű góllal pecsételte meg az újpestiek sorsát.

„Szinte semmi különbség nem volt a két félidő között, hacsak nem annyi, hogy a másodikban két gólt szereztünk – mondta a Nemzeti Sportnak a meccs után Bognár István. – Az egyenlítésig nemhogy helyzetünk, lehetőségünk sem volt, és az első gólunk sem kidolgozott akció eredményeként született – Kerezsi Zalán szépen megcsinálta magának, de kellett hozzá némi szerencse, többször visszapattant hozzá a labda, mielőtt lőtt volna. Hatvan-hetven percig nagy nyomás alatt futballoztunk, ugyanakkor az Újpesten sem éreztem az átütőerőt, inkább mi adtuk fel a támadójátékot a védekezés oltárán. Ha az utolsó tíz percet nem számítjuk, mi sem tudjuk, hogyan nyertünk. Kevés olyan meccsen lehet győzni, mint amilyen ez volt, talán húszból egy ilyen akad. Ha két-három gólt kapunk az Újpesttől, egy szót sem szólhattunk volna, a végén azonban sikerült szép gólt szereznem. Nagyot küzdöttünk, a védekezés jól működött, ezt nem lehet elvitatni, a játékunk alapján azonban nehéz lenne azt mondani, hogy mindenképpen rászolgáltunk a három pontra. Az ezt megelőző fordulóban nem érdemeltünk vereséget a Paks ellen, most valamit visszaadott nekünk a sors abból, amit ott elvett.”

Bognár a 35. életévében járva is vezére csapatának. Kifejezetten jól megy neki az idényben, hiszen a DVTK, az ETO FC és a Paks ellen gólpasszt adott, míg az Újpest ellen három pontot érő gólt szerzett.

„Örülök, hogy három gólpassz után győztes gólt szereztem. Ha rápillantok az egyéni mutatómra, azt mondom, jól néz ki, ezt várom magamtól. Szeretnék minél inkább a csapat segítségére lenni.”

Gera Dániel: Az őszinte kommunikáció az előrelépés alapfeltétele

A rossz idényrajt után kezd magára találni a DVTK, amely az utóbbi két fordulóban négy pontot szerzett. Gera Dániel a nyári csábításról és a csapatról is beszélt lapunknak.

MARAD A DVTK-NÁL Gera Dániel – talán ez a legfontosabb információ a diósgyőri szurkolóknak. A múlt hét pénteken a 30. életévét betöltő futballista nyolcvanadik bajnoki meccsét játszotta a csapat színeiben, és nincs messze a 250. felnőtt tétmérkőzése (247-nél jár). Hallani lehetett, hogy az átigazolási határidő végén esetleg klubot vált, de…

„Egy olasz második ligás csapat keresett – mondta lapunknak Gera Dániel. – Az előző évben az élbolyban végzett, rájátszásban szerepelt, igaz, feljutnia nem sikerült. Azt hallottam, a vezetőedző szerette volna, hogy menjek, a sportigazgató hasonló profilú másik futballistára gondolt, és ahogyan ígérték, visszajeleztek: végül a sportigazgató javaslata érvényesült. Pedig a délolasz életstílus bejön nekem, szerintem belevágtam volna, de a futballista élete ilyen. Egyébként nagyszerű helyen vagyok, itt is vannak céljaim, feladataim.”

A DVTK-nak nem sikerült jól a bajnoki rajt: hat meccs, hat pont a mérleg, de a számok mögött lehet a lényeg. Az első négy mérkőzésen két pont jött össze, azóta viszont két mérkőzésen négy – nem mindegy.

Gera Dániel (jobbra) és Nagy Zsolt csatája (Fotó: Czinege Melinda)

Ami fontos: amikor semmi sem jön össze (0–5 a Hidegkuti-stadionban), hogyan zajlanak a hétköznapok, miként kell egy rutinos – négyszeres válogatott – játékosnak viselkednie?

„Dolgoztunk tovább, hittünk magunkban, nem hibáztattuk, okoltuk egymást – érkezett a válasz. – Persze frusztrált volt mindenki, és amikor kimarad egy helyzet az edzésen, időnként pufog az ember: az ilyen szituációk döntik el a meccseket, ilyenkor kell igazán koncentrálni, beszéljük már meg, mit kellene másképpen csinálni legközelebb hasonló helyzetben. De ez sohasem személyeskedés, csak azért szól az ember, hogy a csapat jobb legyen. Holdampf Gergővel, ezt talán mondhatom, figyelünk arra, hogy az öltöző rendben legyen. A szakmai stáb? Korábban is, most is őszinte, nyílt a kommunikáció, nyugodt a légkör, ez alapfeltétele az előrelépésnek. Megbeszéltük a hibákat, közösen akarunk sikeresek lenni.”

A Diósgyőr szombaton vezetett, végül hazai környezetben 1–1-re végzett a Puskás Akadémiával. Gera Dániel elégedett ezzel?

„Mindig nyerni akarunk, itthon főleg, és úgy éreztem, jobbak vagyunk, megszerezhettük volna a három pontot. Emiatt fáj a döntetlen, de a felcsútiaknak is volt helyzetük. A nyíregyházi siker szerintem sokakban gátat szakított át, jó úton járunk, bizakodva várjuk a folytatást.”

Két év elteltével szerzett ismét gólt az élvonalban Nagy Krisztián

Nagy Krisztián, az újonc kisvárdaiak játékosa Zalaegerszegen a pálya tengelyében kapott helyet csapatában, s góllal tette emlékezetessé az összecsapást.

HÁRMAS NYERŐ SOROZATÁRA tekintettel immár bátran kijelenthető, hogy a Kisvárda Master Good jól reagált az NB I második fordulójában, még augusztus 3-án a Pakstól elszenvedett 5–1-es hazai vereségre. Az újonc azóta legyőzte (2–1) hazai pályán a Puskás Akadémiát, idegenben az Újpestet (1–0), szombaton pedig Zalaegerszegről buszozhatott haza újabb 2–1-es sikert követően. Korábbi NB I-es éveiben hatszor büszkélkedhetett hármas győzelmi sorozattal a Kisvárda, de háromról négyre sohasem jutott.

„Akkor éppen itt az ideje, hogy megtegyük! – reagált erre a ZTE ellen a második kisvárdai gólt szerző Nagy Krisztián, akit arra is megkértünk, kutasson az emlékeiben, mikor is volt legutóbb eredményes az NB I-ben. – A Kecskemét színeiben két éve a Puskás Akadémia ellen négy egyre megnyert meccsen büntetőből találtam be, akcióból pedig kétezerhuszonhárom tavaszán, tehát két és fél éve a fehérvári kettő egyes sikerünk alkalmával. Gólt szerezni mindig felemelő érzés, ha pedig azzal győzelemhez segítem a csapatot, különösen. Jólesett a társaim őszinte öröme is, a mérkőzést követő televíziós nyilatkozat közben többen a nyakamba borultak. Talán annak köszönhetjük az egymás után aratott három győzelmünket, hogy a Paks elleni vereség után még inkább összekaptuk magunkat és nem pánikoltunk.”

A hétvégit megelőző négy meccsen a pálya szélén szerepeltette Gerliczki Máté vezetőedző, ezúttal azonban a pálya tengelyében számított rá. Netán van összefüggés a posztváltás és a gól elérése között?

„Mindenképpen, hiszen a pálya közepéről könnyebb odaérni a kapu elé, mint a széléről – felelte a 30 éves futballista. – A mostani gól előtt is az történt, hogy bal oldali beadást követően Bíró Bence tálalta elém a labdát, szerencsére volt időm megnézni magamnak a kaput, és csak arra kellett figyelnem, hogy eltaláljam a jobb sarkot. Egyébként nincs bajom azzal sem, ha a pálya szélén kell játszanom, a legfontosabb, hogy lehetőséghez jussak és minél többször nyerjünk.”

Vajon mivel telik a rutinos játékosnak az a három nap, amit a válogatott miatti bajnoki szünetben kaptak az egerszegi meccs után a kisvárdaiak?

„Szülővárosomban, Kaposváron vagyok éppen, családi és baráti közegben töltődöm fel, továbbá foglalkozom a kiskutyáinkkal. Jólesik kikapcsolódni kicsit, keményen dolgoztunk az utóbbi napokban. Biztos vagyok benne, hogy a folytatásban sem csökken a terhelés, hiszen a jónak mondható rajt után is szeretnénk eredményesen szerepelni, jelentős célokért küzdeni.”

A 6. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Augusztus 29., péntek

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0

Augusztus 30., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–2

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–1

Újpest FC–MTK Budapest 1–2

Augusztus 31., vasárnap

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3

KÖVETKEZIK A 7. FORDULÓ

Szeptember 20., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK

Puskás Akadémia–ETO FC

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC

A MLSZ még nem tette közzé a 7. forduló mérkőzéseinek pontos dátumát, illetve kezdési időpontját.