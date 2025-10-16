Különleges mezben játszik az Újpest a 245. derbin
Az Újpest FC a honlapján hívta fel a figyelmet, hogy a Ferencváros elleni október 19-i rangadón jubileumi mezben lép pályára a csapat. Kiemelték, a mez megalkotását hónapokig tartó kutatómunka előzte meg és a tervezők az 1949-es eredeti mintát élesztették újjá, amelyen még az „Ujpest” név rövid „U” betűvel szerepelt.
„Az új változat megőrzi a történelmi részleteket, emléket állítva a klub gyökereinek és az eltelt évtizedek fejlődésének. A különleges megjelenés a 140 éves anyaklub, az UTE születésnapja előtt is főhajtás, aranyszegélyes címerével pedig a dicső múlt előtt tiszteleg. A jubileumi mez több mint egy sportfelszerelés: egy üzenet mindannyiunk számára, amely kifejezi, hogy a klub honnan indult, és hogyan tart a fényes jövő felé” – írta közleményében az Újpest FC. Kiemelték, a PUMA sportszergyártóval való együttműködés új dimenziót hozott a klub életébe, ugyanis a mezt bemutató videó létrehozásában a mesterséges intelligencia is közreműködött, így feltűnik benne az újpesti stadion névadója, Szusza Ferenc és a mai csapat meghatározó játékosai, Horváth Krisztofer, Kaczvinszki Dominik és Aljosa Matko is.
„Aki nem fordít elég figyelmet a múltjára, nem tudja, hogy honnan jött, az soha nem lehet igazán sikeres. Pontosan ezért szeretnénk ezzel az egyedi mezzel tisztelegni a múltunk előtt, mely nélkül nem lehetnénk azok, akik vagyunk: az Újpest, mely 140 éve hűséggel és büszkeséggel van jelen a magyar sportéletben” – fejtette ki Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezető igazgatója.
A klub közleménye kiemelte, hogy a jubileumi mezek szponzormentes, limitált darabszámban lesznek elérhetők.
A 245. Derbi tökéletes alkalom arra, hogy a csapat a hagyomány, a hűség és az új korszak találkozását egy különleges mezben ünnepelje. Múlt és jelen egyesül a pályán, az Újpest FC méltón tiszteleg elődei előtt, miközben magabiztosan tekint a jövőbe.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Október 18., szombat
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: ETO FC Győr–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
9
5
4
–
24–14
+10
19
|2. Ferencváros
8
4
3
1
18– 8
+10
15
|3. Debreceni VSC
9
4
3
2
12–11
+1
15
|4. MTK Budapest
9
4
1
4
18–16
+2
13
|5. Kisvárda
8
4
1
3
8–13
–5
13
|6. ETO FC
8
3
4
1
16–10
+6
13
|7. Puskás Akadémia
9
3
2
4
12–15
–3
11
|8. Újpest FC
9
2
3
4
12–12
0
9
|9. Nyíregyháza
9
2
3
4
13–18
–5
9
|10. Diósgyőri VTK
9
1
5
3
12–17
–5
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
9–18
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
16–18
–2
7