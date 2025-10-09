Hiába vezetett két góllal az Újpest, a DAC nyerte meg a felkészülési mérkőzést

A válogatott szünetet kihasználva csütörtökön felkészülési találkozón csapott össze a két fél, amelyen bő negyedóra alatt kétgólos előnybe került az Újpest. A 13. perc elején Tajti Mátyás ugratta ki Aljosa Matkót, aki ziccerben a bal alsóba lőtt 11 méterről, majd három perc múlva George Ganea tartotta meg labdát, és adott be jobbról, a hosszún érkező Matko pedig négy méterről a kapuba lőtt. Aztán egyre inkább a DAC akarata érvényesült, s az első fél óra végén Banai Dávid védett nagyot, miután Kaczvinszki Dominik lábáról a saját kapuja felé pattant a labda.

Pár perc múlva már szépítettek a dunaszerdahelyiek, Giorgi Gagua 25 méterről a bal felsőbe bombázott, a szünet előtt pedig a szépítés is összejött a vendégeknek. Klemen Nemanic centerezett a bal oldalról, a hosszún Redzic Damir robbant be, és hasonlóan talált be, mint Matko a második góljánál. Majdnem visszavették a hazaiak a vezetést, ám a ráadás első percében Geiger Bálint szabadrúgásból csak a lécet találta el.

A fordulás után Tajti szabadrúgását védte Jan-Christoph Bartels, a kipattanót pedig Ganea nem tudta gólra váltani, mert érkezett a blokk, míg a másik oldalon Rachid Sande Barro veszélyeztetett. A játékrész közepén a felvidéki csapat megszerezte a vezetést, Cotne Kapanadze adott be jobbról, Tarasz Kacsaraba üresen maradt a hosszún, és négy méterről kapásból a bal alsóba lőtt. A lila-fehérek átvették az irányítást, be is tudták szorítani ellenfelüket, de helyzetet nem igazán sikerült kialakítaniuk, így hiába a kétgólos előny, a DAC nyerte meg a találkozót.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Újpest FC–DAC 1904 (szlovákiai) 2–3 (2–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Iványi

Újpest: Banai – Goncalves, Kaczvinszki, A. Duarte, Tamás K. – Rasak – Matko, Geiger, Tajti M., Beridze – Ganea. Csere: Horváth K., Ljujics, Koburi, Medeiros, Tucic, J. Nunes, Dévényi, Vas Zs., Palkó. Vezetőedző: Damir Krznar

DAC: Bartels – Kapanadze, Blazek, Nemanic, Rhyan Modesto – A. Gruber, Ansah, Herc – Redzic, Gagua, Sz. Djukanovics. Csere: A. Méndez, Corr, Barro, Kacsaraba, R. Mateta, Tiscsuk. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Matko (13., 16.), ill. Gagua (34.), Redzic (42.), Kacsaraba (66.)