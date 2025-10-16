Pénteki sportműsor: F1-es sprintidőmérő Texasban, Marozsán–Medvegyev Kazahsztánban
OKTÓBER 17., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB II
10. FORDULÓ
18.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
20.45: Union Berlin–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
18.30: Hannover–Schalke 04 (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Oviedo–Espanyol (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL KUPA
20.30: Chaves–Benfica (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Szombat, 3.30: Costa Rica–Magyarország, San José
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
10.00: férfi és női negyeddöntő
AUTÓSPORT
22.00: NASCAR Truck Series, Talladega (Tv: Match4)
Szombat, 3.00: TCR, időmérő, Indzse (Tv: Sport2)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
Főcsoportdöntő
Szombat, 0.00: Seattle Mariners–Toronto Blue Jays (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Guadalajara
Szombat, 1.00: 1. nap (Tv: Sport2)
FORMULA–1
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
19.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
23.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete), 1. forduló
14.00: Budapest JAHC–Kremencsuk (ukrán)
18.00: Gyergyói HK (romániai)–Crvena zvezda (szerb)
Erste Liga, alapszakasz
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–FEHA19
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–RB Salzburg (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.15: VSV Villach (osztrák)–Graz 99ers (oszrák)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
KERÉKPÁR
Kuanghszi körverseny
5.15: 4. szakasz (Pama–Kincsongcsiang, 176.8 km, Valter Attila)
Gran Piemonte
13.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–NEKA
18.30: Budai Farkasok-Rév–ETO University HT
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
19.00: Crvena zvezda (szerb)–Real Madrid (spanyol)
19.30: Anadolu Efes (török)–Panathinaikosz (görög)
19.30: Monaco (francia)–Valencia (spanyol)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Virtus Bologna (olasz)
20.45: Baskonia (spanyol)–Partizan Beograd (szerb)
20.45: Paris Basketball (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 129, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál GP, Phillip Island
0.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
1.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
4.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)
5.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)
6.00: MotoGP, edzés (Tv: Match4)
23.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
Szombat, 0.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
Szombat, 1.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
Szombat, 1.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
Szombat, 3.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
Szombat, 4.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
Szombat, 6.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
Superbike-vb-állomás, Jerez
10.30: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
13.15: WCR, superpole (Tv: Match4)
14.00: SSP 300, superpole (Tv: Match4)
15.00: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Match4)
16.00: SSP, superpole (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix-verseny, Angers
18.00: női rövid program (Tv: Eurosport2)
19.50: páros rövid program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Szent Benedek RA–MBH-Békéscsaba
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World tour-sorozat, 2. állomás, Montreal
15.30: selejtezők
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
Férfi és női trap
8.00: alapverseny, 5. szakasz
14.00: női döntő
15.30: férfi döntő
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati. Benne 9.30 körül: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz)
ATP 250-es torna, Brüsszel
ATP 250-es torna, Stockholm
WTA 500-as torna, Ningpo
WTA 500-as torna, Tokió
WTA 250-es torna, Kanton
WTA 250-es torna, Oszaka
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont
17.00: előfutamok
Szombat, 1.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
18.45: UVSE–VasasPlaket
NŐI EUROKUPA
SELEJTEZŐ, C-CSOPORT (Újvidék)
19.00: III. Kerületi TVE–Hapoel Jokneam (izraeli)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Szabó Szilvia, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: 25 éves, négyszeres olimpiai bajnok, de most visszavonul. Meglepő?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: In memoriam Mezey György
12.00: Bajnokok. Nagy Péterrel, a súlyemelő-szövetség elnökével Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás. Műsorvezető: Keszi Dóra. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Újpest–Ferencváros derbi lesz a hétvégén a labdarúgó NB I-ben. Vendég: Bene Ferenc és Bánki József
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bittmann Emil, Patai Gergely, Somogyi Zsolt
17.00: A Formula–1 Amerikai Nagydíja előtt: Zsoldos Barna
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Csodák csodája
Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Szombaton folytatódik a labdarúgó NB I – de mi történt idáig?
18.30: Közvetítés a Ferencváros–Linz ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László; közvetítés a Budai Farkasok–ETO férfi kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
21.00: Csodák csodája – ahogy a Nemzeti Sportrádió szerkesztősége gondolja
21.30: Bene Ferenc és Bánki József voltak a Hazafutás vendégei a szombati Újpest–Ferencváros rangadó kapcsán
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával