Osztálykülönbség: a Paks három góllal győzte le az újonc Barcikát

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
PAKSI FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 3–0 (0–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2689 néző. Vezette: Erdős József
Gólszerző: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Első hazai győzelmére készült a Paksi FC (korábban az ETO-val 3–3-at, a ZTE-vel 2–2-t játszott), s mivel az újonc és egyben sereghajtó Kolorcity Kazincbarcikát fogadta, mondhatni, jó eséllyel vágott neki a meccsnek. Ha az élvonalban még nem is, a Magyar Kupában a közelmúltban már találkozott a két együttes, igaz, akkor a jelenleginél is sokkal nagyobb volt a különbség közöttük. 2022. március 1-jén a Kazincbarcika még NB III-as csapatként fogadta riválisát, és keményen küzdve a legjobb nyolc között 1–0-s vereséget szenvedett – akkor a találkozó egyetlen találatát Szabó János szerezte. Nagyot fordult azóta a barcikai klubbal a világ, még azon a nyáron feljutott az NB II-be, majd három év elteltével – klubtörténelmet írva – az első osztályba. Abból a meccskeretből, amely május 25-én Kisvárdán 1–1-et játszott az NB II záró fordulójában, hatan maradtak meg hírmondónak, vagyis Kuttor Attila vezetőedzőnek teljesen új csapatot kellett építenie, és bizony a folyamat még mindig tart. Az újonc előző heti bajnokija az ETO ellen elmaradt, volt lehetőség a gyakorlásra.
Nos, már a 3. percben veszélyes kontrát vezetett a Barcika, szöglet lett belőle, nem sokkal később Szendrei Ákos került helyzetbe, de éles szögből leadott lövését Gyollai Dániel védte. Szabadrúgás után jött a következő hazai lehetőség, ám a vendégkapus által kiütött labdát Szabó János közelről a bal kapufa tövére rúgta. A Kazincbarcika érthetően nem siettette a játékot, a 35. percben azonban a házigazda így is közel járt a vezetés megszerzéséhez, Zeke Márió beadásából Tóth Barna fejelt, a vendégkapus bravúrral védett. Aztán még nagyobbat a félidő vége felé: Szendrei Ákos hiába harcolt ki tizenegyest, Gyurkics Gergő lövése után Gyollai mutatós jobbra vetődéssel kiütötte a labdát.
Böde Dániel becserélésével a Paks két erőcsatáros játékra állt át, az első veszélyt a vendégek kapujára Hinora Kristóf kapáslövése jelentette, majd ugyanő emelte be a labdát Tóth Barnának, aki estében mellé lőtt. Az 54. percben Tóth Barna átadása után Böde Dániel ziccert rontott, majd néhány pillanattal később pazar lövéssel a lécre tekerte a labdát, s a kipattanóból Tóth Barna megszerezte a vezetést. Óriási volt a hazaiak nyomása, Papp Kristóf is betalálhatott volna, majd jött egy kontraakció, és Baranyai Nimród akár ki is egyenlíthetett volna. Böde Dániel esetében már nem volt kérdőjel: az előző idény gólkirálya olyan finom nyeséssel szerzett gólt, amit rajta kívül nagyon kevesen tudnak – a teljes magyar mezőnyben. Élmény volt nézni a két paksi támadó játékát, ha nem Gyollai Dániel állt volna a Kazincbarcika kapujában, hazai kiütéssel érhetett volna véget a párharc. A hajrában még Lenzsér Bence is betalált, a második játékrész megmutatta, komoly különbség van a két csapat között.
BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője
– Magabiztos sikert arattak, igaz, sokkal nagyobb különbséggel is győzhettek volna.
– Gól nélküli állásnál a szünetben mire hívta fel leginkább a játékosok figyelmét?
– Böde Dániel főszerepet vállalt a győzelemben, de mit gondol, ha jobb napja van, hány gólt szerez az előző idény gólkirálya?
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Mi volt a legnagyobb különbség csapata játékában a két félidő között?
– Két együttesre való futballistát igazolt a klub, a csapatépítés nem megy egyik napról a másikra. Jól jön a háromhetes bajnoki szünet?
– Mi ennek a találkozónak a legnagyobb tanulsága?
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Debreceni VSC
|5
|3
|1
|1
|10–7
|+3
|10
|3. Puskás Akadémia
|5
|3
|–
|2
|9–9
|0
|9
|4. Ferencvárosi TC
|4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|5. Újpest FC
|5
|2
|1
|2
|9–6
|+3
|7
|6. Kisvárda
|4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|7. ETO FC
|4
|1
|3
|–
|12–7
|+5
|6
|8. Diósgyőri VTK
|5
|1
|2
|2
|9–13
|–4
|5
|9. MTK Budapest
|5
|1
|1
|3
|10–12
|–2
|4
|10. Nyíregyháza
|5
|1
|1
|3
|7–13
|–6
|4
|11. Zalaegerszegi TE
|5
|–
|4
|1
|9–12
|–3
|4
|12. Kazincbarcika
|5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1