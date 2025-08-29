Nemzeti Sportrádió

Osztálykülönbség: a Paks három góllal győzte le az újonc Barcikát

2025.08.29. 21:54
Böde Dániel (középen) remekbe szabott gólt szerzett a Barcika ellen (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 6. fordulójában a Paks hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát. Az első félidőben a hazaiak tizenegyest hibáztak, a vendégek csak kontrákból veszélyeztettek. A második félidőben már Gyollai Dániel bravúrjai sem mentették meg a borsodiakat, Tóth Barna és Böde Dániel vezérletével a paksiak magabiztos győzelmet arattak.

 

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
PAKSI FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 3–0 (0–0) 
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2689 néző. Vezette: Erdős József
Gólszerző: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

Első hazai győzelmére készült a Paksi FC (korábban az ETO-val 3–3-at, a ZTE-vel 2–2-t játszott), s mivel az újonc és egyben sereghajtó Kolorcity Kazincbarcikát fogadta, mondhatni, jó eséllyel vágott neki a meccsnek. Ha az élvonalban még nem is, a Magyar Kupában a közelmúltban már találkozott a két együttes, igaz, akkor a jelenleginél is sokkal nagyobb volt a különbség közöttük. 2022. március 1-jén a Kazincbarcika még NB III-as csapatként fogadta riválisát, és keményen küzdve a legjobb nyolc között 1–0-s vereséget szenvedett – akkor a találkozó egyetlen találatát Szabó János szerezte. Nagyot fordult azóta a barcikai klubbal a világ, még azon a nyáron feljutott az NB II-be, majd három év elteltével – klubtörténelmet írva – az első osztályba. Abból a meccskeretből, amely május 25-én Kisvárdán 1–1-et játszott az NB II záró fordulójában, hatan maradtak meg hírmondónak, vagyis Kuttor Attila vezetőedzőnek teljesen új csapatot kellett építenie, és bizony a folyamat még mindig tart. Az újonc előző heti bajnokija az ETO ellen elmaradt, volt lehetőség a gyakorlásra.

Nos, már a 3. percben veszélyes kontrát vezetett a Barcika, szöglet lett belőle, nem sokkal később Szendrei Ákos került helyzetbe, de éles szögből leadott lövését Gyollai Dániel védte. Szabadrúgás után jött a következő hazai lehetőség, ám a vendégkapus által kiütött labdát Szabó János közelről a bal kapufa tövére rúgta. A Kazincbarcika érthetően nem siettette a játékot, a 35. percben azonban a házigazda így is közel járt a vezetés megszerzéséhez, Zeke Márió beadásából Tóth Barna fejelt, a vendégkapus bravúrral védett. Aztán még nagyobbat a félidő vége felé: Szendrei Ákos hiába harcolt ki tizenegyest, Gyurkics Gergő lövése után Gyollai mutatós jobbra vetődéssel kiütötte a labdát.

fotó 2025.08.29.

NB I, 6. forduló: Paks–Kazincbarcika 3–0 (Fotó: Árvai Károly)

 

Böde Dániel becserélésével a Paks két erőcsatáros játékra állt át, az első veszélyt a vendégek kapujára Hinora Kristóf kapáslövése jelentette, majd ugyanő emelte be a labdát Tóth Barnának, aki estében mellé lőtt. Az 54. percben Tóth Barna átadása után Böde Dániel ziccert rontott, majd néhány pillanattal később pazar lövéssel a lécre tekerte a labdát, s a kipattanóból Tóth Barna megszerezte a vezetést. Óriási volt a hazaiak nyomása, Papp Kristóf is betalálhatott volna, majd jött egy kontraakció, és Baranyai Nimród akár ki is egyenlíthetett volna. Böde Dániel esetében már nem volt kérdőjel: az előző idény gólkirálya olyan finom nyeséssel szerzett gólt, amit rajta kívül nagyon kevesen tudnak – a teljes magyar mezőnyben. Élmény volt nézni a két paksi támadó játékát, ha nem Gyollai Dániel állt volna a Kazincbarcika kapujában, hazai kiütéssel érhetett volna véget a párharc. A hajrában még Lenzsér Bence is betalált, a második játékrész megmutatta, komoly különbség van a két csapat között.

BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője

– Magabiztos sikert arattak, igaz, sokkal nagyobb különbséggel is győzhettek volna.
A csapat egy pillanatig sem becsülte le az ellenfelet, nyomást helyezett rá, bár az is igaz, a Kazincbarcikának az első negyvenöt percben volt néhány veszélyes kontraakciója. A szünet után rutinosabb játékosok álltak be, jobb felfogásban, sok helyzetet kialakítva futballoztunk.

– Gól nélküli állásnál a szünetben mire hívta fel leginkább a játékosok figyelmét?
Hogy javulni kell egyénileg, gyorsabb labdajáratásra van szükség. Az első félidőben sok beadás érkezett, de Tóth Barna egyedül volt a kapu előtt, miután beállt Böde Dániel, minden megváltozott.

– Böde Dániel főszerepet vállalt a győzelemben, de mit gondol, ha jobb napja van, hány gólt szerez az előző idény gólkirálya?
Össze kell számolni a helyzeteit, de kérdezze meg tőle, hogy tudta az üres kapu mellé fejelni a labdát… Természetesen elégedett vagyok vele, jól szállt be a mérkőzésbe.

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Mi volt a legnagyobb különbség csapata játékában a két félidő között?
Az elsőben sok lehetőség adódott nagyobb helyzet kialakítására, több volt abban a játékrészben. A fordulás után a Paks ránk erőltette az akaratát, és ebből nem tudtunk kijönni. Tudjuk, kik vagyunk, de ezúttal szembejött a valóság… Jelentős előrelépésre van szükség.

– Két együttesre való futballistát igazolt a klub, a csapatépítés nem megy egyik napról a másikra. Jól jön a háromhetes bajnoki szünet?
Még nem zárult le az átigazolási időszak, szeretnénk találni erősítést jelentő labdarúgót. Amikor mindenki bevethető lesz, akkor dől el, mire lehetünk képesek.

– Mi ennek a találkozónak a legnagyobb tanulsága?
A futball minden elemében férfiasabbnak kell lennünk. A párharcokban, a helyzetkialakításokban és persze a védekezésben is javulnunk kell.

MESTERMÉRLEG
   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC64218–9+914
  2. Debreceni VSC531110–7+310
  3. Puskás Akadémia5329–909
  4. Ferencvárosi TC42119–4+57
  5. Újpest FC52129–6+37
  6. Kisvárda42115–7–27
  7. ETO FC 41312–7+56
  8. Diósgyőri VTK51229–13–45
  9. MTK Budapest511310–12–24
10. Nyíregyháza 51137–13–64
11. Zalaegerszegi TE5419–12–34
12. Kazincbarcika5144–12–81

 

