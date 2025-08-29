Osztálykülönbség: a Paks három góllal győzte le az újonc Barcikát

BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője – Magabiztos sikert arattak, igaz, sokkal nagyobb különbséggel is győzhettek volna.

– A csapat egy pillanatig sem becsülte le az ellenfelet, nyomást helyezett rá, bár az is igaz, a Kazincbarcikának az első negyvenöt percben volt néhány veszélyes kontraakciója. A szünet után rutinosabb játékosok álltak be, jobb felfogásban, sok helyzetet kialakítva futballoztunk. – Gól nélküli állásnál a szünetben mire hívta fel leginkább a játékosok figyelmét?

– Hogy javulni kell egyénileg, gyorsabb labdajáratásra van szükség. Az első félidőben sok beadás érkezett, de Tóth Barna egyedül volt a kapu előtt, miután beállt Böde Dániel, minden megváltozott. – Böde Dániel főszerepet vállalt a győzelemben, de mit gondol, ha jobb napja van, hány gólt szerez az előző idény gólkirálya?

– Össze kell számolni a helyzeteit, de kérdezze meg tőle, hogy tudta az üres kapu mellé fejelni a labdát… Természetesen elégedett vagyok vele, jól szállt be a mérkőzésbe. KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője – Mi volt a legnagyobb különbség csapata játékában a két félidő között?

– Az elsőben sok lehetőség adódott nagyobb helyzet kialakítására, több volt abban a játékrészben. A fordulás után a Paks ránk erőltette az akaratát, és ebből nem tudtunk kijönni. Tudjuk, kik vagyunk, de ezúttal szembejött a valóság… Jelentős előrelépésre van szükség. – Két együttesre való futballistát igazolt a klub, a csapatépítés nem megy egyik napról a másikra. Jól jön a háromhetes bajnoki szünet?

– Még nem zárult le az átigazolási időszak, szeretnénk találni erősítést jelentő labdarúgót. Amikor mindenki bevethető lesz, akkor dől el, mire lehetünk képesek. – Mi ennek a találkozónak a legnagyobb tanulsága?

– A futball minden elemében férfiasabbnak kell lennünk. A párharcokban, a helyzetkialakításokban és persze a védekezésben is javulnunk kell.