NB III: Böde Dániel és Szabó János is pályára lépett, nyert a Paks II

2025.10.12. 15:49
Böde Dániel és Szabó János személyében két korábbi válogatott játékos is pályára lépett a labdarúgó NB III 11. fordulójában, és csapatuk, a Paks II legyőzte a Balatonlellét.

Mivel az NB I és az NB II a világbajnoki selejtezők miatt szünetel ezen a hétvégén, a Paks II-ben szerepet kapott Böde Dániel és Szabó János, akik korábban a válogatottban is játszottak.

A két rutinos labdarúgó végig a pályán volt, és Szabó a 86. percben megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját, egy beadás után fejelt a kapuba. A tolnai csapatra ráfért a siker, ugyanis az előző három bajnokiját elbukta. Ebben a csoportban egyébként élre állt a Kaposvár ellen döntetlent játszó Ferencváros, a Nagykanizsa ugyanis súlyos vereséget szenvedett Érden.

Északkeleten a Tiszafüred 1–1-et játszott a Gödöllővel, de így is éllovas, miután a Kisvárda II is hasonló eredményt ért el a Putnok ellen, a Cigánd pedig az Ózd-Sajóvölgye vendégeként maradt alul. Délkeleten a Monor magabiztosan győzte le a Martfűt, így maradt az első helyen, megőrizve a veretlenségét.

LABDARÚGÓ NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Putnok FC 1–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II F4R 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1
Tiszafüredi VSE–Gödöllői SK 1–1
Sényő FC-ZMB Building–Debreceni EAC 1–1
Debreceni VSC II–FC Hatvan 4–0
Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1
Eger SE–Tarpa SC 2–0

   
  1. Tiszafüred

11

7

3

1

26–9

+17

24

  2. Kisvárda II.

11

7

2

2

24–10

+14

23

  3. Cigánd

11

6

4

1

24–11

+13

22

  4. DEAC

11

6

3

2

20–10

+10

21

  5. Tarpa

11

5

3

3

16–11

+5

18

  6. Putnok

11

5

3

3

17–14

+3

18

  7. DVTK II.

11

4

2

5

19–20

–1

14

  8. Eger

11

4

2

5

12–22

–10

14

  9. DVSC II.

11

3

4

4

21–16

+5

13

10. Füzesabony

11

3

4

4

11–12

–1

13

11. Ózd

11

3

4

4

21–25

–4

13

12. Gödöllő

11

3

2

6

18–19

–1

11

13. Nyíregyháza II.

11

3

2

6

18–24

–6

11

14. Sényő

11

3

2

6

9–25

–16

11

15. Tiszaújváros

11

2

3

6

11–25

–14

9

16. Hatvan

11

2

1

8

14–28

–14

7

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Ikoba Beton Zsámbék 5–1
Balatonfüredi FC–Bicskei TC 0–0
Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi FC 0–1
Budaörs–Szombathelyi Haladás 0–0
Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém 0–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Újpest FC II 2–1
FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–2
17.00: Gyirmót FC Győr–ETO Akadémia

   
  1. Gyirmót

10

10

40–8

+32

30

  2. Puskás II.

11

9

2

27–8

+19

27

  3. Dorog

11

8

3

16–11

+5

24

  4. Mosonmagyaróvár

11

7

2

2

22–9

+13

23

  5. Sopron

11

6

1

4

17–20

–3

19

  6. Tatabánya

11

6

5

17–16

+1

18

  7. Komárom

11

5

2

4

15–12

+3

17

  8. Veszprém

11

4

2

5

12–14

–2

14

  9. ETO Akadémia

10

4

1

5

17–21

–4

13

10. Bicske

11

3

4

4

15–15

0

13

11. Balatonfüred

11

2

5

4

10–16

–6

11

12. Pápa

11

3

1

7

20–23

–3

10

13. Zsámbék

11

3

1

7

17–35

–18

10

14. Budaörs

11

2

3

6

12–23

–11

9

15. Haladás

11

1

2

8

10–21

–11

5

16. Újpest II.

11

1

2

8

11–26

–15

5

 

DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1
III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC 2–1
Hódmezővásárhelyi FC–Budapest Honvéd FC II 1–0
ESMTK–BKV Előre 4–0
Meton-FC Dabas SE–Vasas FC II 1–1
Csepel SC–Dunaharaszti MTK 6–1
Monor SE–Martfűi LSE 5–0
Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE 1–4

   
  1. Monor

11

8

3

24–7

+17

27

  2. Gyula

11

8

1

2

34–10

+24

25

  3. ESMTK

11

7

1

3

17–8

+9

22

  4. Dabas

11

6

2

3

19–10

+9

20

  5. III. kerületi TVE

11

5

3

3

21–16

+5

18

  6. Hódmezővásárhely

11

5

2

4

23–19

+4

17

  7. Szeged VSE

11

5

2

4

16–15

+1

17

  8. Vasas II.

11

4

5

2

20–12

+8

17

  9. Csepel

11

5

1

5

15–15

0

16

10. Dunaharaszti

11

4

2

5

16–24

–8

14

11. BKV Előre

11

4

1

6

15–26

–11

13

12. Szeged-Csanád II.

11

3

2

6

15–25

–10

11

13. Békéscsaba

11

3

1

7

12–20

–8

10

14. Honvéd II.

11

2

4

5

14–13

+1

10

15. Martfű

11

3

8

8–29

–21

9

16. Tiszaföldvár

11

1

10

10–30

–20

3

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Kaposvári Rákóczi FC 1–1
Paksi FC II–Greenplan Balatonlelle SE 1–0
Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 4–0
Dombóvári FC–Iváncsa KSE 1–4
Érdi VSE–FC Nagykanizsa 5–1
Pénzügyőr SE–BFC Siófok 1–2
MTK Budapest II–PTE-PEAC 1–2
17.00: Dunaújváros FC–Majosi SE

   
  1. FTC II.

11

8

1

2

26–10

+16

25

  2. Nagykanizsa

11

8

1

2

21–12

+9

25

  3. Kaposvár

11

7

2

2

22–14

+8

23

  4. MTK II.

11

7

4

34–14

+20

21

  5. Pécsi MFC

11

6

3

2

24–6

+18

21

  6. Dunaújváros

10

5

5

22–8

+14

20

  7. Majosi SE

10

5

2

3

26–17

+9

17

  8. Iváncsa

11

5

2

4

20–16

+4

17

  9. Szekszárd

11

5

1

5

16–27

–11

16

10. Érd

11

4

3

4

15–10

+5

15

11. Paks II.

11

4

7

11–22

–11

12

12. PTE-PEAC

11

3

2

6

16–21

–5

11

13. Balatonlelle

11

2

2

7

6–25

–19

8

14. Siófok

11

2

1

8

7–27

–20

7

15. Pénzügyőr

11

1

2

8

9–20

–11

5

16. Dombóvár

11

3

8

11–37

–26

3

 

 

