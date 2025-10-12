NB III: Böde Dániel és Szabó János is pályára lépett, nyert a Paks II

Mivel az NB I és az NB II a világbajnoki selejtezők miatt szünetel ezen a hétvégén, a Paks II-ben szerepet kapott Böde Dániel és Szabó János, akik korábban a válogatottban is játszottak.

A két rutinos labdarúgó végig a pályán volt, és Szabó a 86. percben megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját, egy beadás után fejelt a kapuba. A tolnai csapatra ráfért a siker, ugyanis az előző három bajnokiját elbukta. Ebben a csoportban egyébként élre állt a Kaposvár ellen döntetlent játszó Ferencváros, a Nagykanizsa ugyanis súlyos vereséget szenvedett Érden.

Északkeleten a Tiszafüred 1–1-et játszott a Gödöllővel, de így is éllovas, miután a Kisvárda II is hasonló eredményt ért el a Putnok ellen, a Cigánd pedig az Ózd-Sajóvölgye vendégeként maradt alul. Délkeleten a Monor magabiztosan győzte le a Martfűt, így maradt az első helyen, megőrizve a veretlenségét.

LABDARÚGÓ NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Putnok FC 1–1

Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II F4R 0–1

Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1

Tiszafüredi VSE–Gödöllői SK 1–1

Sényő FC-ZMB Building–Debreceni EAC 1–1

Debreceni VSC II–FC Hatvan 4–0

Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1

Eger SE–Tarpa SC 2–0

1. Tiszafüred 11 7 3 1 26–9 +17 24 2. Kisvárda II. 11 7 2 2 24–10 +14 23 3. Cigánd 11 6 4 1 24–11 +13 22 4. DEAC 11 6 3 2 20–10 +10 21 5. Tarpa 11 5 3 3 16–11 +5 18 6. Putnok 11 5 3 3 17–14 +3 18 7. DVTK II. 11 4 2 5 19–20 –1 14 8. Eger 11 4 2 5 12–22 –10 14 9. DVSC II. 11 3 4 4 21–16 +5 13 10. Füzesabony 11 3 4 4 11–12 –1 13 11. Ózd 11 3 4 4 21–25 –4 13 12. Gödöllő 11 3 2 6 18–19 –1 11 13. Nyíregyháza II. 11 3 2 6 18–24 –6 11 14. Sényő 11 3 2 6 9–25 –16 11 15. Tiszaújváros 11 2 3 6 11–25 –14 9 16. Hatvan 11 2 1 8 14–28 –14 7

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Ikoba Beton Zsámbék 5–1

Balatonfüredi FC–Bicskei TC 0–0

Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi FC 0–1

Budaörs–Szombathelyi Haladás 0–0

Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém 0–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Újpest FC II 2–1

FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–2

17.00: Gyirmót FC Győr–ETO Akadémia

1. Gyirmót 10 10 – – 40–8 +32 30 2. Puskás II. 11 9 – 2 27–8 +19 27 3. Dorog 11 8 – 3 16–11 +5 24 4. Mosonmagyaróvár 11 7 2 2 22–9 +13 23 5. Sopron 11 6 1 4 17–20 –3 19 6. Tatabánya 11 6 – 5 17–16 +1 18 7. Komárom 11 5 2 4 15–12 +3 17 8. Veszprém 11 4 2 5 12–14 –2 14 9. ETO Akadémia 10 4 1 5 17–21 –4 13 10. Bicske 11 3 4 4 15–15 0 13 11. Balatonfüred 11 2 5 4 10–16 –6 11 12. Pápa 11 3 1 7 20–23 –3 10 13. Zsámbék 11 3 1 7 17–35 –18 10 14. Budaörs 11 2 3 6 12–23 –11 9 15. Haladás 11 1 2 8 10–21 –11 5 16. Újpest II. 11 1 2 8 11–26 –15 5

DÉLKELETI CSOPORT

Békéscsaba 1912 Előre II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1

III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC 2–1

Hódmezővásárhelyi FC–Budapest Honvéd FC II 1–0

ESMTK–BKV Előre 4–0

Meton-FC Dabas SE–Vasas FC II 1–1

Csepel SC–Dunaharaszti MTK 6–1

Monor SE–Martfűi LSE 5–0

Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE 1–4

1. Monor 11 8 3 – 24–7 +17 27 2. Gyula 11 8 1 2 34–10 +24 25 3. ESMTK 11 7 1 3 17–8 +9 22 4. Dabas 11 6 2 3 19–10 +9 20 5. III. kerületi TVE 11 5 3 3 21–16 +5 18 6. Hódmezővásárhely 11 5 2 4 23–19 +4 17 7. Szeged VSE 11 5 2 4 16–15 +1 17 8. Vasas II. 11 4 5 2 20–12 +8 17 9. Csepel 11 5 1 5 15–15 0 16 10. Dunaharaszti 11 4 2 5 16–24 –8 14 11. BKV Előre 11 4 1 6 15–26 –11 13 12. Szeged-Csanád II. 11 3 2 6 15–25 –10 11 13. Békéscsaba 11 3 1 7 12–20 –8 10 14. Honvéd II. 11 2 4 5 14–13 +1 10 15. Martfű 11 3 – 8 8–29 –21 9 16. Tiszaföldvár 11 1 – 10 10–30 –20 3

DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Kaposvári Rákóczi FC 1–1

Paksi FC II–Greenplan Balatonlelle SE 1–0

Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 4–0

Dombóvári FC–Iváncsa KSE 1–4

Érdi VSE–FC Nagykanizsa 5–1

Pénzügyőr SE–BFC Siófok 1–2

MTK Budapest II–PTE-PEAC 1–2

17.00: Dunaújváros FC–Majosi SE