NB III: Böde Dániel és Szabó János is pályára lépett, nyert a Paks II

Mivel az NB I és az NB II a világbajnoki selejtezők miatt szünetel ezen a hétvégén, a Paks II-ben szerepet kapott Böde Dániel és Szabó János, akik korábban a válogatottban is játszottak.
A két rutinos labdarúgó végig a pályán volt, és Szabó a 86. percben megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját, egy beadás után fejelt a kapuba. A tolnai csapatra ráfért a siker, ugyanis az előző három bajnokiját elbukta. Ebben a csoportban egyébként élre állt a Kaposvár ellen döntetlent játszó Ferencváros, a Nagykanizsa ugyanis súlyos vereséget szenvedett Érden.
Északkeleten a Tiszafüred 1–1-et játszott a Gödöllővel, de így is éllovas, miután a Kisvárda II is hasonló eredményt ért el a Putnok ellen, a Cigánd pedig az Ózd-Sajóvölgye vendégeként maradt alul. Délkeleten a Monor magabiztosan győzte le a Martfűt, így maradt az első helyen, megőrizve a veretlenségét.
LABDARÚGÓ NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Putnok FC 1–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II F4R 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1
Tiszafüredi VSE–Gödöllői SK 1–1
Sényő FC-ZMB Building–Debreceni EAC 1–1
Debreceni VSC II–FC Hatvan 4–0
Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1
Eger SE–Tarpa SC 2–0
|1. Tiszafüred
11
7
3
1
26–9
+17
24
|2. Kisvárda II.
11
7
2
2
24–10
+14
23
|3. Cigánd
11
6
4
1
24–11
+13
22
|4. DEAC
11
6
3
2
20–10
+10
21
|5. Tarpa
11
5
3
3
16–11
+5
18
|6. Putnok
11
5
3
3
17–14
+3
18
|7. DVTK II.
11
4
2
5
19–20
–1
14
|8. Eger
11
4
2
5
12–22
–10
14
|9. DVSC II.
11
3
4
4
21–16
+5
13
|10. Füzesabony
11
3
4
4
11–12
–1
13
|11. Ózd
11
3
4
4
21–25
–4
13
|12. Gödöllő
11
3
2
6
18–19
–1
11
|13. Nyíregyháza II.
11
3
2
6
18–24
–6
11
|14. Sényő
11
3
2
6
9–25
–16
11
|15. Tiszaújváros
11
2
3
6
11–25
–14
9
|16. Hatvan
11
2
1
8
14–28
–14
7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Ikoba Beton Zsámbék 5–1
Balatonfüredi FC–Bicskei TC 0–0
Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi FC 0–1
Budaörs–Szombathelyi Haladás 0–0
Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém 0–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Újpest FC II 2–1
FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–2
17.00: Gyirmót FC Győr–ETO Akadémia
|1. Gyirmót
10
10
–
–
40–8
+32
30
|2. Puskás II.
11
9
–
2
27–8
+19
27
|3. Dorog
11
8
–
3
16–11
+5
24
|4. Mosonmagyaróvár
11
7
2
2
22–9
+13
23
|5. Sopron
11
6
1
4
17–20
–3
19
|6. Tatabánya
11
6
–
5
17–16
+1
18
|7. Komárom
11
5
2
4
15–12
+3
17
|8. Veszprém
11
4
2
5
12–14
–2
14
|9. ETO Akadémia
10
4
1
5
17–21
–4
13
|10. Bicske
11
3
4
4
15–15
0
13
|11. Balatonfüred
11
2
5
4
10–16
–6
11
|12. Pápa
11
3
1
7
20–23
–3
10
|13. Zsámbék
11
3
1
7
17–35
–18
10
|14. Budaörs
11
2
3
6
12–23
–11
9
|15. Haladás
11
1
2
8
10–21
–11
5
|16. Újpest II.
11
1
2
8
11–26
–15
5
DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1
III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC 2–1
Hódmezővásárhelyi FC–Budapest Honvéd FC II 1–0
ESMTK–BKV Előre 4–0
Meton-FC Dabas SE–Vasas FC II 1–1
Csepel SC–Dunaharaszti MTK 6–1
Monor SE–Martfűi LSE 5–0
Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE 1–4
|1. Monor
11
8
3
–
24–7
+17
27
|2. Gyula
11
8
1
2
34–10
+24
25
|3. ESMTK
11
7
1
3
17–8
+9
22
|4. Dabas
11
6
2
3
19–10
+9
20
|5. III. kerületi TVE
11
5
3
3
21–16
+5
18
|6. Hódmezővásárhely
11
5
2
4
23–19
+4
17
|7. Szeged VSE
11
5
2
4
16–15
+1
17
|8. Vasas II.
11
4
5
2
20–12
+8
17
|9. Csepel
11
5
1
5
15–15
0
16
|10. Dunaharaszti
11
4
2
5
16–24
–8
14
|11. BKV Előre
11
4
1
6
15–26
–11
13
|12. Szeged-Csanád II.
11
3
2
6
15–25
–10
11
|13. Békéscsaba
11
3
1
7
12–20
–8
10
|14. Honvéd II.
11
2
4
5
14–13
+1
10
|15. Martfű
11
3
–
8
8–29
–21
9
|16. Tiszaföldvár
11
1
–
10
10–30
–20
3
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Kaposvári Rákóczi FC 1–1
Paksi FC II–Greenplan Balatonlelle SE 1–0
Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 4–0
Dombóvári FC–Iváncsa KSE 1–4
Érdi VSE–FC Nagykanizsa 5–1
Pénzügyőr SE–BFC Siófok 1–2
MTK Budapest II–PTE-PEAC 1–2
17.00: Dunaújváros FC–Majosi SE
|1. FTC II.
11
8
1
2
26–10
+16
25
|2. Nagykanizsa
11
8
1
2
21–12
+9
25
|3. Kaposvár
11
7
2
2
22–14
+8
23
|4. MTK II.
11
7
–
4
34–14
+20
21
|5. Pécsi MFC
11
6
3
2
24–6
+18
21
|6. Dunaújváros
10
5
5
–
22–8
+14
20
|7. Majosi SE
10
5
2
3
26–17
+9
17
|8. Iváncsa
11
5
2
4
20–16
+4
17
|9. Szekszárd
11
5
1
5
16–27
–11
16
|10. Érd
11
4
3
4
15–10
+5
15
|11. Paks II.
11
4
–
7
11–22
–11
12
|12. PTE-PEAC
11
3
2
6
16–21
–5
11
|13. Balatonlelle
11
2
2
7
6–25
–19
8
|14. Siófok
11
2
1
8
7–27
–20
7
|15. Pénzügyőr
11
1
2
8
9–20
–11
5
|16. Dombóvár
11
–
3
8
11–37
–26
3