Katona Mátyás üzent a kórházból: Már jobban vagyok!

2025.10.17. 12:45
Katona Mátyás nehéz heteket élt meg (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)
Három héttel ezelőtt súlyos sérülést szenvedett Újpesten Katona Mátyás, aki egy ütközés után erős fájdalmakra panaszkodott, és le kellett cserélni a mérkőzésen. A középpályást a találkozó után kórházba szállították, ahol az orvosok hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak nála.

A Nyíregyháza Spartacust erősítő Katona Mátyás elmondása szerint komoly megpróbáltatáson ment keresztül:

„Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam. A kórházban végül hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem, illetve ihattam semmit, szondával tápláltak. Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, melyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is. Most már csak azt várom, hogy hazaengedjenek” – mesélte a játékos a Szpari honlapjának.

Labdarúgó NB I
2025.10.01. 12:40

Nyíregyháza: kórházba került Katona Mátyás

A nyáron igazolt középpályást az Újpest elleni meccsen egy ütközés után kellett lecserélni, hasi sérülést szenvedett, de nincs életveszélyben.

A labdarúgó hozzátette, sokan keresték az elmúlt hetekben, de eleinte a beszéd is nehezére esett. Párja végig mellette volt, mindenben segítette a felépülés során.

„Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére 8-10 napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm. Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem, rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés! Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok!”

Katona jelenleg is a kórházban lábadozik, de állapota folyamatosan javul, és bízik abban, hogy hamarosan ismét csatlakozhat társaihoz.

