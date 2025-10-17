Katona Mátyás üzent a kórházból: Már jobban vagyok!
A Nyíregyháza Spartacust erősítő Katona Mátyás elmondása szerint komoly megpróbáltatáson ment keresztül:
„Erős hasi fájdalmaim voltak, hánytam. A kórházban végül hasnyálmirigy-repedést diagnosztizáltak az orvosok. Fokozott megfigyelés alá kerültem, gyógyszereket kaptam, és nem ehettem, illetve ihattam semmit, szondával tápláltak. Egy héttel később egy kisebb beavatkozással leszívták a felgyülemlett folyadékot, és egy kis fémet építettek be, melyet később majd eltávolítanak. A műtét jól sikerült, és pár napja már ehetek is. Most már csak azt várom, hogy hazaengedjenek” – mesélte a játékos a Szpari honlapjának.
Nyíregyháza: kórházba került Katona Mátyás
A labdarúgó hozzátette, sokan keresték az elmúlt hetekben, de eleinte a beszéd is nehezére esett. Párja végig mellette volt, mindenben segítette a felépülés során.
„Kezdetben sétálni sem tudtam egyedül, annyira gyenge voltam. Látom a lábamon, hogy sok izmot veszítettem, de szerencsére 8-10 napja már óvatosan ehetek, és jön vissza az erőm. Azt egyelőre még nem tudom, mikor edzhetek, de már nagyon hiányoznak a társak, az öltöző. Remélem, rövidesen találkozhatunk, és csak egy rossz emlék lesz ez a sérülés! Köszönöm a sok érdeklődést, és üzenem mindenkinek: már jobban vagyok!”
Katona jelenleg is a kórházban lábadozik, de állapota folyamatosan javul, és bízik abban, hogy hamarosan ismét csatlakozhat társaihoz.