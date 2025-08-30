Meglepetés a Megyeri úton, az Újpest sorozatban harmadszor kapott ki hazai pályán

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Újpest FC–MTK Budapest 1–2 (1–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6769 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Matko (23.), ill. Kerezsi (55.), Bognár I. (84.)

Online közvetítés itt!

Molnár Rajmund nélkül…

Lapunk is beszámolt arról, hogy az MTK Budapest támadója – akit Marco Rossi szövetségi kapitány behívott az Írország és Portugália ellen készülő magyar válogatott keretébe – Lengyelországban folytatja pályafutását. Szombaton délután hivatalossá vált a klubváltás, így Horváth Dávid vezetőedzőnek immár a szélső nélkül kellett összeállítania csapatát. A szakember amúgy sem volt könnyű helyzetben: az ETO FC (2–7) és a Paks (2–3) elleni két hazai bajnokin tíz gólt kapott a kék-fehér csapat, amellyel kapcsolatban így az volt a kérdés, tud-e javítani Újpesten. Az biztos, hogy Horváth Dávid a védekezést megpróbálta megszervezni: három belső védő mellett Kovács Patrik visszakerült a balhátvéd pozíciójába, de ha a liláknál volt a labda, Molnár Ádin is visszahúzódott a védők vonalába, Kata Mihály volt a szűrő és 5–1–3–1-es hadrendben próbálta lezárni a kapuja felé vezető utakat az MTK. Támadásban a 3–4–2–1-es formációt választották a vendégek, míg az Újpest négy védővel, két szűrővel és négy támadóval kezdte a mérkőzést. Illetve a találkozó előtt volt még említést érdemlő esemény: a 60 éves volt újpesti játékost, Jenei Sándort köszöntötték. A mentalitással, a küzdőszellemmel semmi gond nem volt, de az elképzelés hiányzott a hazaiak játékából – ha az MTK-nak volt ideje rendeződnie hátul.

Ugyanakkor „csak” egy hiba kellett az Újpestnek! A félidő derekán az MTK labdát vesztett a pálya közepén, a vendéglátó azonnal megindult a bal oldalon, és a nyáron érkezett Aljosa Matko látványos mozdulattal fejezte be az akciót. Érezni lehetett a stadionban, milyen jót tett a játékosok és a nézők lelkének a vezető gól, miközben az MTK próbált tempót váltani, de nem túl nagy sikerrel…

A szünetben Horváth Dávid cserélt, és az MTK Budapest próbálta birtokolni a labdát, és a vendégek erőfeszítéseinek meg is lett az eredménye. Kerezsi Zalán egy ütközés után elvesztette az egyensúlyát, de még szinte fél térden járva is kicselezte Davit Koburit, és higgadtan be is fejezte az akciót. A lila-fehérek megpróbáltak válaszolni, előbb Iuri Medeiros, majd Tom Lacoux célozta meg nagy erővel a kék-fehérek kapuját, Demjén Patrik a helyén volt. Ebben az időszakban több veszélyesnek tűnő újpesti támadást is Beriasvili állított meg, de a hajrában pályára lépett Bognár István is, vagyis szó sem volt arról, hogy a vendégek az egy pont megtartására törekedtek volna – ők is, ahogy az újpestiek, meg akarták nyerni a mérkőzést.

Érkezett Németh Krisztián az MTK-ba, miközben az Újpest is folyamatosan cserélt és frissítette támadósorát, de Horváth Dávid sakkozott jobban, ugyanis Bognár István kilőtte az alsó sarkot. Ez pedig azt jelentette, hogy két, sokkoló hazai vereség után tett egy lépést a jó irányba az MTK Budapest, míg az Újpest egymás után három hazai mérkőzésén maradt pont nélkül. Rengeteg munka vár(hat) még az újpesti szakmai stábra, hogy igazán ütőképes csapat épüljön a Megyeri úton. 1–2



Online közvetítés itt!