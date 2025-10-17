Magyarország második az EA vízilabda-ranglistáján

Magyarország a második helyen áll a vizes sportágak európai szövetségének (EA) vízilabda-ranglistáján.
A magyar szövetség közösségi oldalának pénteki híradása szerint az új nemzeti csapatranglista az elmúlt két évben a különböző felnőtt és korosztályos vízilabda Európa-bajnokságokon elért eredményeken alapul.
Spanyolország vezeti az összesített listát, amelyen Magyarország a második helyen áll – a férfiaknál a mieink harmadikok, a nőknél negyedikek.
A férfiválogatottak teljes listája itt, a nőké itt, az összesített rangsor itt érhető el.
