Magyarország második az EA vízilabda-ranglistáján

A magyar szövetség közösségi oldalának pénteki híradása szerint az új nemzeti csapatranglista az elmúlt két évben a különböző felnőtt és korosztályos vízilabda Európa-bajnokságokon elért eredményeken alapul.

Spanyolország vezeti az összesített listát, amelyen Magyarország a második helyen áll – a férfiaknál a mieink harmadikok, a nőknél negyedikek.

A férfiválogatottak teljes listája itt, a nőké itt, az összesített rangsor itt érhető el.