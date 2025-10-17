Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya: olimpiai indulóink egyéni csúcsot futottak

K. E.K. E.
2025.10.17. 21:33
Fotó: Getty Images
Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
Remek rövid programot futott a milánói kvótás páros az angers-i műkorcsolya Grand Prix-viadalon: a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó Michael Jackson Earth Songjára pályafutása legmagasabb pontszámát kapta (70.15).


A magyar kettős a vasárnapi folytatást a harmadik helyről várhatja, az élen a világbajnoki címvédő japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó áll.

MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX-VERSENY, ANGERS
Páros. Állás a rövid program után: 1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (japán) 79.44, 2. Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deshamps (kanadai) 74.26, 3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 70.15

 

Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
