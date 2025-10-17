Nemzeti Sportrádió

Még magasabbra ugrott Szoboszlai értéke, ötmillió euróval többet ér a Liverpool támadója

2025.10.17. 17:21
Eddig még nem látott magasságokba jutott Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
A Transfermarkt 249 labdarúgó becsült piaci értékét frissítette – köztük Szoboszlai Dominikét, aki a szakportál szerint a korábbinál ötmillió euróval többet, 85 millió eurót ér.

A Transfermarkt legújabb, a Premier League-re vonatkozó piaci értékfrissítése alapján az angol élvonal játékosainak összértéke már meghaladja a 12.78 milliárd eurót – vette észre a Csakfoci. Szoboszlai Dominik eddig is magyar csúcsot jelentő értékét ötmillió euróval megemelték, így becslésük szerint a Liverpool támadója már 85 milliót ér. Ezzel csapattársával, Hugo Ekitikével együtt a PL 11. legértékesebb játékosának mondhatja magát. Kerkez Milos (45 millió €) és Pécsi Ármin becsült értéke (800 ezer €) nem változott.

1. Szoboszlai Dominik (Liverpool)85 millió euró
2. Kerkez Milos (Liverpool)45 millió euró
3. Sallai Roland (Galatasaray)10 millió euró
4. Dárdai Bence (Wolfsburg)9 millió euró (értékét az elmúlt napokban lecsökkentették 12 millió euróról)
5. Willi Orbán (RB Leipzig)8 millió euró
Az öt legértékesebb Magyar labdarúgó a transfermarkt szerint

A PL legértékesebb játékosának továbbra is a Manchester City norvég csatárát, Erling Haalandot tartják (180 millió euró). Csapattársai, Rodri és Phil Foden szenvedték el a legnagyobb, 20 millió eurónyi értékcsökkenést: előbbit mostantól 90, utóbbit 80 millió euróra becsülik. Pozitív irányba a legnagyobb változtatásban a Newcastle támadója, Nick Woltemade részesült, 30 helyett 65 milliót ér a szakportál szerint.

 

