Még magasabbra ugrott Szoboszlai értéke, ötmillió euróval többet ér a Liverpool támadója
A Transfermarkt legújabb, a Premier League-re vonatkozó piaci értékfrissítése alapján az angol élvonal játékosainak összértéke már meghaladja a 12.78 milliárd eurót – vette észre a Csakfoci. Szoboszlai Dominik eddig is magyar csúcsot jelentő értékét ötmillió euróval megemelték, így becslésük szerint a Liverpool támadója már 85 milliót ér. Ezzel csapattársával, Hugo Ekitikével együtt a PL 11. legértékesebb játékosának mondhatja magát. Kerkez Milos (45 millió €) és Pécsi Ármin becsült értéke (800 ezer €) nem változott.
|1. Szoboszlai Dominik (Liverpool)
|85 millió euró
|2. Kerkez Milos (Liverpool)
|45 millió euró
|3. Sallai Roland (Galatasaray)
|10 millió euró
|4. Dárdai Bence (Wolfsburg)
|9 millió euró (értékét az elmúlt napokban lecsökkentették 12 millió euróról)
|5. Willi Orbán (RB Leipzig)
|8 millió euró
A PL legértékesebb játékosának továbbra is a Manchester City norvég csatárát, Erling Haalandot tartják (180 millió euró). Csapattársai, Rodri és Phil Foden szenvedték el a legnagyobb, 20 millió eurónyi értékcsökkenést: előbbit mostantól 90, utóbbit 80 millió euróra becsülik. Pozitív irányba a legnagyobb változtatásban a Newcastle támadója, Nick Woltemade részesült, 30 helyett 65 milliót ér a szakportál szerint.