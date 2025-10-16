Kovács Dániel: Bánt egy kicsit, hogy az idei hat bajnokimon még egyszer sem sikerült lenulláznunk ellenfelünket

Egyre jobb formába lendül Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, ezt bizonyítja, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség neki ítélte a hónap védése címet szeptemberben. A Szpari 31 éves játékosa a Paksi FC elleni hazai bajnokin (1–1) teljesített kiemelkedően, a díjat azért kapta, mert bravúrral védte Tóth Barna közeli fejesét. Aki látta a szeptember végi, Újpest elleni bajnokit (2–2), azt gondolhatja, a pesti meccsen még nagyobbat hárított a kapus, amikor Horváth Krisztofer jobb alsó sarokba tartó kapáslövése után ütötte ki a labdát.

Fotó: Czinege Melinda

„Horváth Krisztofer lövése nehezebb feladat elé állított – mondta lapunknak Kovács Dániel, a nyíregyháziak labdarúgója. – A labda gyorsabban érkezett, mint Tóth Barna fejese után, s le kellett érnem a jobb alsó sarokra. Nyilván hosszabb idő kell, mire az egész testedet megmozgatod és álló helyzetből úgy vetődsz, hogy leérj a sarokra kiütni a labdát, mint álló pozícióból harminc-negyven centit jobbra vagy balra mozdítani a kezed. Igaz ez akkor is, ha a paksi játékos közelebbről próbálkozott, mint az újpesti. Természetesen nagyon örülök az elismerésnek, szívesen emlékszem majd vissza rá idősebb koromban. Racionális ember vagyok, tudom, mindig vannak hibák vagy hiányosságok, amelyeken javítani kell, ezért ennek szellemében dolgozom tovább. Kapusként másképp tekintek ezekre a védésekre: könnyen lehet, hogy szakmailag sokkal nehezebb, komplikáltabb egy-egy olyan szituáció, amelyre egy kívülálló talán fel sem kapja a fejét: például érkezik egy beadás oldalról, neked pedig ki kell kalkulálnod, hogyan fogd meg vagy üsd el a labdát. Nézned kell, ki áll előtted, megtámadnak-e, hány lépést tegyél, mielőtt felugrasz, közben pedig esik az eső vagy fúj a szél. Ezek is egy-egy bravúrral érnek fel.”

Kovács Dániel szombat délután az MTK Budapest ellen folytathatja remeklését, de nem könnyíti meg a szakmai stáb helyzetét, hogy a védelemből öt sárga lapos eltiltás miatt nem játszhat Sztefanosz Evangelu, aki az idei kilenc bajnokin az első perctől fogva a pályán volt.

„Sajnálom, hogy hiányzik görög csapattársam, hiszen lassan kezd összeállni a védelmünk – nagy változás történt a nyáron, így nem egy megszokott hátsó sor állt előttem, utána pedig mindig közbejött egy-egy sérülés, amely megnehezítette a dolgunkat. Teljesen más, ha valakikkel évek óta együtt játszol, tudod, mire számíthatsz a másiktól, mint amikor új együttes formálódik. A miénk azért alakul, a gyengébb rajt után az utóbbi három fordulóban már öt pontot gyűjtöttünk, és a játékunk is egyre biztatóbb. Az azért bánt egy kicsit, hogy az idei hat bajnokimon még egyszer sem sikerült lenulláznunk ellenfelünket… Persze tudom, sok összetevője van annak, hogy összejöjjön egy olyan mérkőzés, amikor nem kapunk gólt, de bízom benne, az MTK ellen sikerül. Nem lesz könnyű feladatunk, szombati ellenfelünk ugyanis kétarcú: egyszer parádézik és magabiztosan nyer, máskor meg meglepő vereséget szenved el. Arra készülünk, hogy ezúttal jól játszik az MTK, s akkor nem érhet minket meglepetés. Készülünk a támadóira, veszélyes játékosok alkotják a keretét – de sokszor a statisztika, hogy például ki hová rúgja a tizenegyest, semmit sem jelent. Mert lehet, hogy valaki tízből tízszer ugyanazt a megoldást választja, de a tizenegyedik alkalommal vált. A lényeg, hogy a csapat egyre egységesebb, nekem pedig jól megy a védés: mondtam is, amikor nyáron aláírtam a Szparihoz, hogy időre van szükségem, amíg csúcsformába kerülök. Áprilisban, még a Volosz játékosaként meg kellett műteni az ujjamat, kiesett körülbelül négy hónap. Meccshiánnyal küszködtem, a felkészülés nagy része kiesett, ami nem múlik el nyomtalanul. Szerencsére jó csapatot alkotunk a kapusokkal, Kersák Rolanddal és Bese Balázzsal, valamint a kapusedző Miski Zoltánnal. A tervek szerint februárban visszatérhet közénk Tóth Balázs is, akinek a nyáron szakadt el a keresztszalagja. Nagy lesz a harc a kapuba kerülésért, de szeretem a kihívásokat.”

Ami a sérülteket illeti, a szakmai stáb továbbra sem számíthat Katona Mátyásra, aki az Újpest ellen sérült meg, s információnk szerint még mindig kórházban van, megfigyelés alatt tartják a támadó középpályást. Ha nem lép fel komplikáció, a napokban hazatérhet, és otthon gyógyulhat tovább.

NB I

10. FORDULÓ

Október 18., szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: ETO FC Győr–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Október 19., vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!