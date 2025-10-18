Verstappen megverte a McLareneket; Hülkenberg negyedik az austini sprintidőmérőn

Noha Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak az első és egyetlen edzésen Austinban, az egyórás tréningből nem igazán lehetett messzemenő következtetéseket levonni. A mezőny sokáig a kemény keveréket gyűrte, és az utolsó tíz percre sem került elő mindenkinél a lágy gumi. A Mercedes, a Ferrari és a Racing Bulls a közepesen futotta a végén a gyors köröket, miközben Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. a bokszból volt kénytelen figyelni a pályán zajló eseményeket.

A két pórul járó versenyző autójában ráadásul a gyakorlás után váltót is kellett cserélni, így meglehetősen nagy volt a sietség a Ferrari és a Williams garázsában. Ilyen előzmények után nagy kérdést jelentett, mely versenyzők szólhatnak bele a pole pozícióért vívott harcba, és hogy folytatódik-e a McLaren rajtelsőség nélküli sorozata.

Az első 12 perces szakaszban, a közepes keverék használata volt a kötelező. Az első gyors körök még viszonylag zökkenőmentesen lezajlottak, igaz, Leclerc váratlan módon kieső helyen állt, miközben Gabriel Bortoleto pályakiszélesítés miatt vesztette el a gyors körét. Az utolsó percekben aztán óriási forgalom alakult ki a pályán, többen nem is tudtak javítani, ami kedvezett a nem sokat javuló ferrarisnak, mivel végül sikerült továbbjutnia, nem úgy, mint a Sauber brazil pilótájának, aki a folytatásban sem tudott mért kört teljesíteni.

Az élen Norris zárt, a britet Verstappen és Piastri követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton, illetve a gyakorláson a McLareneket szétválasztó Nico Hülkenberg tette teljessé. A hatodik Sainz lett, majd Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon és Liam Lawson zárta a top 10-et. Továbbjutott még az előző versenyhétvégén diadalmaskodó és a Mercedesszel hosszabbító George Russell, Fernando Alonso, Leclerc, Lance Stroll, illetve Pierre Gasly, így a hazai pályán versenyző Haas, valamint a Red Bull-os Cunoda Juki már az SQ1-ben búcsúzott.

Kiesett: Oliver Bearman, Franco Colapinto, Cunoda, Esteban Ocon és Bortoleto.

A második, 10 percet felölelő szakaszban is a közepes keverék volt az előírt, és ezúttal is a végén népesült be igazán a pálya, négy versenyző, Hülkenberg, Hadjar, Gasly és Lawson ráadásul mindent egy körre tett fel, miközben a Ferrarik pengeélen táncoltak, Leclerc végül a nyolcadik, míg Hamilton az utolsó továbbjutó helyen zárt, így a Scuderia épphogy megmenekült a kieséstől.

Az első hármast az előző szegmenshez hasonlóan Norris, Verstappen és Piastri egészítette ki, a negyedik Russell lett, majd a Sauberrel remeklő Hülkenberg, Sainz, Albon sorrendben a Williams versenyzőpárosa és a két Ferrari közé beékelődő Alonso tette teljessé az első tízest, vagyis az egyik Mercedes elhasalt az SQ2-ben.

Kiesett: a gyors körén hibázó Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll és a mért kör nélkül maradó Lawson.

A harmadik, 8 perces szakaszban előkerültek a lágy gumik, és bár mindenki egyetlen körre tett fel mindent, a versenyzők két ütemben érkeztek meg a pályára. Először Russell és a Williams kettőse futotta meg a maga gyors körét, majd utána érkeztek a többiek. Hülkenberg azonnal az élre állt, és a végén csak az előző két szegmensen top 3-ban záró trió előzte meg, így az előkelő negyedik rajthelyet szerezte meg a Sauberrel.

Bár az első hármasban ugyanazok a versenyzők képviseltették magukat, a korábbi sorrend megdőlt, hiszen Verstappen vette át a vezetést. A címvédő 71 ezreddel előzte meg Norrist, míg a harmadik Piastri lemaradása már a négy tizedet közelítette. Az első ötöst Russell tette teljessé.

Alonso a hatodik rajtkockát sajátította ki az Aston Martinnal, majd a Williams és a Ferrari versenyzői, Sainz, Hamilton, Albon, Leclerc sorrendben egészítették ki a top 10-et.

Folytatás szombaton 19 órakor a sprintversennyel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:32.143 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:32.214 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:32.523 4. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:32.645 5. George Russell brit Mercedes 1:32.888 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:32.910 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:32.911 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:33.035 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:33.099 10. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:33.104 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:34.018 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:34.241 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:34.258 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:34.394 15. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda - 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:35.159 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:35.246 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:35.259 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:36.003 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari -

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:33.224 1. Norris 1:33.033 2. Verstappen 1:33.363 2. Verstappen 1:33.163 3. Piastri 1:33.889 3. Piastri 1:33.371 4. Hamilton 1:34.226 4. Russell 1:33.462 5. Hülkenberg 1:34.236 5. Hülkenberg 1:33.577 6. Sainz 1:34.239 6. Sainz 1:33.652 7. Hadjar 1:34.243 7. Albon 1:33.831 8. Antonelli 1:34.414 8. Leclerc 1:33.938 9. Albon 1:34.472 9. Alonso 1:33.951 10. Lawson 1:34.603 10. Hamilton 1:34.012 11. Russell 1:34.653 11. Antonelli 1:34.018 12. Alonso 1:34.737 12. Hadjar 1:34.241 13. Leclerc 1:34.913 13. Gasly 1:34.258 14. Stroll 1:34.988 14. Stroll 1:34.394 15. Gasly 1:35.144 15. Lawson - 16. Bearman 1:35.159 17. Colapinto 1:35.246 18. Cunoda 1:35.259 19. Ocon 1:36.003 20. Bortoleto -