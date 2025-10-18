Verstappen megverte a McLareneket; Hülkenberg negyedik az austini sprintidőmérőn

Noha Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak az első és egyetlen edzésen Austinban, az egyórás tréningből nem igazán lehetett messzemenő következtetéseket levonni. A mezőny sokáig a kemény keveréket gyűrte, és az utolsó tíz percre sem került elő mindenkinél a lágy gumi. A Mercedes, a Ferrari és a Racing Bulls a közepesen futotta a végén a gyors köröket, miközben Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. a bokszból volt kénytelen figyelni a pályán zajló eseményeket.
A két pórul járó versenyző autójában ráadásul a gyakorlás után váltót is kellett cserélni, így meglehetősen nagy volt a sietség a Ferrari és a Williams garázsában. Ilyen előzmények után nagy kérdést jelentett, mely versenyzők szólhatnak bele a pole pozícióért vívott harcba, és hogy folytatódik-e a McLaren rajtelsőség nélküli sorozata.
Az első 12 perces szakaszban, a közepes keverék használata volt a kötelező. Az első gyors körök még viszonylag zökkenőmentesen lezajlottak, igaz, Leclerc váratlan módon kieső helyen állt, miközben Gabriel Bortoleto pályakiszélesítés miatt vesztette el a gyors körét. Az utolsó percekben aztán óriási forgalom alakult ki a pályán, többen nem is tudtak javítani, ami kedvezett a nem sokat javuló ferrarisnak, mivel végül sikerült továbbjutnia, nem úgy, mint a Sauber brazil pilótájának, aki a folytatásban sem tudott mért kört teljesíteni.
Az élen Norris zárt, a britet Verstappen és Piastri követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton, illetve a gyakorláson a McLareneket szétválasztó Nico Hülkenberg tette teljessé. A hatodik Sainz lett, majd Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon és Liam Lawson zárta a top 10-et. Továbbjutott még az előző versenyhétvégén diadalmaskodó és a Mercedesszel hosszabbító George Russell, Fernando Alonso, Leclerc, Lance Stroll, illetve Pierre Gasly, így a hazai pályán versenyző Haas, valamint a Red Bull-os Cunoda Juki már az SQ1-ben búcsúzott.
Kiesett: Oliver Bearman, Franco Colapinto, Cunoda, Esteban Ocon és Bortoleto.
A második, 10 percet felölelő szakaszban is a közepes keverék volt az előírt, és ezúttal is a végén népesült be igazán a pálya, négy versenyző, Hülkenberg, Hadjar, Gasly és Lawson ráadásul mindent egy körre tett fel, miközben a Ferrarik pengeélen táncoltak, Leclerc végül a nyolcadik, míg Hamilton az utolsó továbbjutó helyen zárt, így a Scuderia épphogy megmenekült a kieséstől.
Az első hármast az előző szegmenshez hasonlóan Norris, Verstappen és Piastri egészítette ki, a negyedik Russell lett, majd a Sauberrel remeklő Hülkenberg, Sainz, Albon sorrendben a Williams versenyzőpárosa és a két Ferrari közé beékelődő Alonso tette teljessé az első tízest, vagyis az egyik Mercedes elhasalt az SQ2-ben.
Kiesett: a gyors körén hibázó Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll és a mért kör nélkül maradó Lawson.
A harmadik, 8 perces szakaszban előkerültek a lágy gumik, és bár mindenki egyetlen körre tett fel mindent, a versenyzők két ütemben érkeztek meg a pályára. Először Russell és a Williams kettőse futotta meg a maga gyors körét, majd utána érkeztek a többiek. Hülkenberg azonnal az élre állt, és a végén csak az előző két szegmensen top 3-ban záró trió előzte meg, így az előkelő negyedik rajthelyet szerezte meg a Sauberrel.
Bár az első hármasban ugyanazok a versenyzők képviseltették magukat, a korábbi sorrend megdőlt, hiszen Verstappen vette át a vezetést. A címvédő 71 ezreddel előzte meg Norrist, míg a harmadik Piastri lemaradása már a négy tizedet közelítette. Az első ötöst Russell tette teljessé.
Alonso a hatodik rajtkockát sajátította ki az Aston Martinnal, majd a Williams és a Ferrari versenyzői, Sainz, Hamilton, Albon, Leclerc sorrendben egészítették ki a top 10-et.
Folytatás szombaton 19 órakor a sprintversennyel.
AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:32.143
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:32.214
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:32.523
|4.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:32.645
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:32.888
|6.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:32.910
|7.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:32.911
|8.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:33.035
|9.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:33.099
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:33.104
|11.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:34.018
|12.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:34.241
|13.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:34.258
|14.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:34.394
|15.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|-
|16.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:35.159
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:35.246
|18.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:35.259
|19.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:36.003
|20.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|-
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Norris
|1:33.224
|1.
|Norris
|1:33.033
|2.
|Verstappen
|1:33.363
|2.
|Verstappen
|1:33.163
|3.
|Piastri
|1:33.889
|3.
|Piastri
|1:33.371
|4.
|Hamilton
|1:34.226
|4.
|Russell
|1:33.462
|5.
|Hülkenberg
|1:34.236
|5.
|Hülkenberg
|1:33.577
|6.
|Sainz
|1:34.239
|6.
|Sainz
|1:33.652
|7.
|Hadjar
|1:34.243
|7.
|Albon
|1:33.831
|8.
|Antonelli
|1:34.414
|8.
|Leclerc
|1:33.938
|9.
|Albon
|1:34.472
|9.
|Alonso
|1:33.951
|10.
|Lawson
|1:34.603
|10.
|Hamilton
|1:34.012
|11.
|Russell
|1:34.653
|11.
|Antonelli
|1:34.018
|12.
|Alonso
|1:34.737
|12.
|Hadjar
|1:34.241
|13.
|Leclerc
|1:34.913
|13.
|Gasly
|1:34.258
|14.
|Stroll
|1:34.988
|14.
|Stroll
|1:34.394
|15.
|Gasly
|1:35.144
|15.
|Lawson
|-
|16.
|Bearman
|1:35.159
|17.
|Colapinto
|1:35.246
|18.
|Cunoda
|1:35.259
|19.
|Ocon
|1:36.003
|20.
|Bortoleto
|-
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:33.294
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:32.143
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|19.00–19.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00