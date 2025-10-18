Nemzeti Sportrádió

Verstappen megverte a McLareneket; Hülkenberg negyedik az austini sprintidőmérőn

2025.10.18. 00:33
Verstappené a pole pozíció a sprintversenyre (Fotó: AFP)
Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg a rajtelsőséget a Formula–1-es Amerikai Nagydíj sprintidőmérőjén. A hollandot Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a két McLaren követte, míg az első ötös sorát nagy meglepetésre Nico Hülkenberg (Sauber) és George Russell (Mercedes) zárta.

Noha Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak az első és egyetlen edzésen Austinban, az egyórás tréningből nem igazán lehetett messzemenő következtetéseket levonni. A mezőny sokáig a kemény keveréket gyűrte, és az utolsó tíz percre sem került elő mindenkinél a lágy gumi. A Mercedes, a Ferrari és a Racing Bulls a közepesen futotta a végén a gyors köröket, miközben Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. a bokszból volt kénytelen figyelni a pályán zajló eseményeket.

A két pórul járó versenyző autójában ráadásul a gyakorlás után váltót is kellett cserélni, így meglehetősen nagy volt a sietség a Ferrari és a Williams garázsában. Ilyen előzmények után nagy kérdést jelentett, mely versenyzők szólhatnak bele a pole pozícióért vívott harcba, és hogy folytatódik-e a McLaren rajtelsőség nélküli sorozata. 

Az első 12 perces szakaszban, a közepes keverék használata volt a kötelező. Az első gyors körök még viszonylag zökkenőmentesen lezajlottak, igaz, Leclerc váratlan módon kieső helyen állt, miközben Gabriel Bortoleto pályakiszélesítés miatt vesztette el a gyors körét. Az utolsó percekben aztán óriási forgalom alakult ki a pályán, többen nem is tudtak javítani, ami kedvezett a nem sokat javuló ferrarisnak, mivel végül sikerült továbbjutnia, nem úgy, mint a Sauber brazil pilótájának, aki a folytatásban sem tudott mért kört teljesíteni. 

Az élen Norris zárt, a britet Verstappen és Piastri követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton, illetve a gyakorláson a McLareneket szétválasztó Nico Hülkenberg tette teljessé. A hatodik Sainz lett, majd Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon és Liam Lawson zárta a top 10-et. Továbbjutott még az előző versenyhétvégén diadalmaskodó és a Mercedesszel hosszabbító George Russell, Fernando Alonso, Leclerc, Lance Stroll, illetve Pierre Gasly, így a hazai pályán versenyző Haas, valamint a Red Bull-os Cunoda Juki már az SQ1-ben búcsúzott. 

Kiesett: Oliver Bearman, Franco Colapinto, Cunoda, Esteban Ocon és Bortoleto. 

A második, 10 percet felölelő szakaszban is a közepes keverék volt az előírt, és ezúttal is a végén népesült be igazán a pálya, négy versenyző, Hülkenberg, Hadjar, Gasly és Lawson ráadásul mindent egy körre tett fel, miközben a Ferrarik pengeélen táncoltak, Leclerc végül a nyolcadik, míg Hamilton az utolsó továbbjutó helyen zárt, így a Scuderia épphogy megmenekült a kieséstől.

Az első hármast az előző szegmenshez hasonlóan Norris, Verstappen és Piastri egészítette ki, a negyedik Russell lett, majd a Sauberrel remeklő Hülkenberg, Sainz, Albon sorrendben a Williams versenyzőpárosa és a két Ferrari közé beékelődő Alonso tette teljessé az első tízest, vagyis az egyik Mercedes elhasalt az SQ2-ben.

Kiesett: a gyors körén hibázó Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll és a mért kör nélkül maradó Lawson. 

A harmadik, 8 perces szakaszban előkerültek a lágy gumik, és bár mindenki egyetlen körre tett fel mindent, a versenyzők két ütemben érkeztek meg a pályára. Először Russell és a Williams kettőse futotta meg a maga gyors körét, majd utána érkeztek a többiek. Hülkenberg azonnal az élre állt, és a végén csak az előző két szegmensen top 3-ban záró trió előzte meg, így az előkelő negyedik rajthelyet szerezte meg a Sauberrel. 

Bár az első hármasban ugyanazok a versenyzők képviseltették magukat, a korábbi sorrend megdőlt, hiszen Verstappen vette át a vezetést. A címvédő 71 ezreddel előzte meg Norrist, míg a harmadik Piastri lemaradása már a négy tizedet közelítette. Az első ötöst Russell tette teljessé. 

Alonso a hatodik rajtkockát sajátította ki az Aston Martinnal, majd a Williams és a Ferrari versenyzői, Sainz, Hamilton, Albon, Leclerc sorrendben egészítették ki a top 10-et. 

Folytatás szombaton 19 órakor a sprintversennyel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:32.143
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:32.214
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:32.523
4.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:32.645
5.George RussellbritMercedes1:32.888
6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:32.910
7.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:32.911
8.Lewis HamiltonbritFerrari1:33.035
9.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:33.099
10.Charles LeclercmonacóiFerrari1:33.104
11.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:34.018
12.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:34.241
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:34.258
14.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:34.394
15.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda-
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:35.159
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:35.246
18.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:35.259
19.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:36.003
20.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari-

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:33.2241.Norris1:33.033
2.Verstappen1:33.3632.Verstappen1:33.163
3.Piastri1:33.8893.Piastri1:33.371
4.Hamilton1:34.2264.Russell1:33.462
5.Hülkenberg1:34.2365.Hülkenberg1:33.577
6.Sainz1:34.2396.Sainz1:33.652
7.Hadjar1:34.2437.Albon1:33.831
8.Antonelli1:34.4148.Leclerc1:33.938
9.Albon1:34.4729.Alonso1:33.951
10.Lawson1:34.60310.Hamilton1:34.012
11.Russell1:34.65311.Antonelli1:34.018
12.Alonso1:34.73712.Hadjar1:34.241
13.Leclerc1:34.91313.Gasly1:34.258
14.Stroll1:34.98814.Stroll1:34.394
15.Gasly1:35.14415.Lawson-
16.Bearman1:35.159  
17.Colapinto1:35.246  
18.Cunoda1:35.259  
19.Ocon1:36.003  
20.Bortoleto-  

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny19.00–19.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

 

