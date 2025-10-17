Héder Barna továbbra sem fizet és a sajtót teszi felelőssé

Szeptember legelején mutatta be lapunk azt a Héder Barnához köthető ügyet, amelyben egy teljes olimpiai stáb honoráriuma tűnt el a korábbi sportriporter és műsorvezető miatt. A 2024 augusztusában megrendezett párizsi játékok óta 47, a vívóközvetítésekért felelős ember vár a bérére – továbbra is hiába.

A forgatásokhoz szükséges szerződések megkötését, illetve az elvégzett munka után járó bért a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB) tartozó Olympic Broadcasting Services (OBS) utalja a megbízott csapat koordinátorához kötődő cégnek. Ez a cég a magyarok esetében a legutóbbi írásunkban említett Sportos Aramis Média Zrt.

Az ekhós (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) munkavállalók esetében kiderült, hogy a NAV-nak nem jelentették be a munkaviszonyukat, tehát van arra utaló jel, hogy Héder előre megfontolt szándékkal nem akart fizetni.

A forgatásokat megelőzően – tapasztalva a korábbi, 2021-es tokiói olimpia utáni jelentős, kilenc hónapos, illetve egy ember esetében hároméves fizetési késedelmet – a stábtagok egyetértettek abban, hogy ezúttal háromoldalú szerződéskötésben fognak megállapodni, tehát az OBS-nek ne csak a Sportos Aramisszal legyen szerződése, amelyhez 2015-re visszamenőleg egyetlen foglalkoztatott sem volt bejelentve. A háromoldalú szerződéskötés végül nem valósult meg, főképp Héder visszakozásának és tétlenségének következtében.

Így felvetődik a gyanú, hogy a közjegyző jelenlétében aláírt szerződésekben szereplő Sportos Aramis Média Zrt. neve is hamisan jelenik meg, hiszen minden bizonnyal nem ennek a cégnek a számlájára ment az OBS utalása.

Az előlegben részesülőkön kívül senki más nem kapott fizetséget a munkájáért Hédertől 2024-ben, sem a játékok alatt, sem pedig utána. Azoknak, akik médiatevékenységgel foglalkozó cégen keresztül dolgoztak az olimpia alatt, saját zsebből fizetett a közvetlen főnökük.

Amikor szeptember elsején elértük, Héder Barna lapunknak elismerte, a tartozás fennáll. Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, azonban mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult. Ígéretet tett rá ugyanakkor, hogy három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást, ám ezt a határidőt nem tartotta be. Információink szerint szeptember legvégén felvette a kapcsolatot a stábtagokkal, és azt állította, ha nincs a korábbi leleplező cikk, már mindenki ki lenne fizetve, ugyanis házeladásból és egyéb üzleti ügyekből próbálta összeszedni a korábban gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt pénzt, de a botrány hatására ezek a lehetőségek meghiúsultak.

Héder október 15-ére ígérte, hogy jelentkezik azzal, mire jutott, és tárgyal a károsultakkal a tartozások kifizetéséről. Végül egy nappal később újabb haladékot kért hétfőig. A korábbi műsorvezető előzőleg a kontraktusra hivatkozva igyekezett lebeszélni az ügyben érintetteket, hogy adatokat szolgáltassanak a sajtónak, mert szerinte ez szerződésszegés, de a szerződésszegést értelmezésük szerint Héder Barna már elkövette azzal, hogy a megadott határidőig nem fizette ki a munkát maradéktalanul és jó minőségben elvégző stábtagok járandóságát.