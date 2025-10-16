Megműtötték a DVTK támadóját, akinek góljai már öt pontot értek az idényben

A nyáron érkező Babos Bence remekül kezdte az idényt: hét bajnokin négy gólt szerzett: a Nyíregyháza ellen duplázott, de a Kazincbarcika és az FTC ellen is eredményes volt. Teljesítményének köszönhetően az U21-es válogatottban is szerepet kapott, és pályára lépett a litvániai Európa-bajnoki selejtezőn.

A legutóbbi két válogatott mérkőzésen azonban már nem tudott játszani, mivel az egyik lábujján gyulladás alakult ki. Az orvosi vizsgálatok után sürgősségi beavatkozásra került sor az Országos Baleseti Intézetben, ahol a sebészek kitisztították az érintett területet.

Babos állapota a beavatkozás és a gyógyszeres kezelés hatására javult, már elhagyhatta a kórházat. A teljes felépüléshez még néhány hétre szükség lesz.

