Hamar vezetést szerzett, de nem tudta megtartani előnyét a Diósgyőr a Puskás Akadémia ellen

LABDARÚGÓ NB I

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–1 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5004 néző. Vezette: Karakó Ferenc

Gólszerző: Maceiras (12. – öngól), ill. Nagy Zsolt (49. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Az volt a meglepetés a mérkőzés előtt, hogy a DVTK ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel, mint amelyikkel a múlt héten a Nyíregyháza vendégeként 4–1-re nyerni tudott. Ugyanis a diósgyőriek szakvezetője, Vladimir Radenkovics csak ritkán hozza meg a „győztes csapaton ne változtass" döntést. A szerb szakvezető a bajnokság elején heteken át kereste az „igazi" csapatát, a jelek szerint úgy vélte, hogy rátalált, az évad első győzelmét kiharcoló együttesnek szavazott bizalmat. Így a felépült hazai csúcsék, Ivan Saponjics hiába jelentkezett játékra, csak a kispadra került, Elton Acolatse ezen a poszton maradt a kezdőben. A változatlan csapat azt vetítette előre, hogy ahhoz hasonló focit szeretne viszontlátni a szakvezető, mint egy hete: stabil védekezésből kiinduló gyors támadásvezetéseket. A vendégek vezetőedzőjének, Hornyák Zsoltnak nem voltak ilyen szép emlékei a múlt heti bajnokiról, ám a nyolc nappal ezelőtti hazai botlás, a DVSC elleni 3–1-es vereség után nem kapta szét a csapatát, mindössze két játékost dobott be frissítésként, Laros Duartét és Lamin Colleyt. Utóbbi, a gólerős gambiai csatár azok után került a kezdőbe, hogy ebben a hónapban mindössze tizenkilenc perc játéklehetőséget kapott.

A mérkőzés első helyzete a Puskás Akadémia előtt adódott, Artem Favorov fejese nyomán azonban a labda elkerülte a kaput. Nem sokkal később a hazaiak örülhettek, egy jobb oldali akció végén Quentin Maceirasról pattant a saját kapujába a labda (öngól). Ez a korai találat megnyugtatta a bátran kezdő Diósgyőrt, a piros-fehérek a szervezett védekezésre helyezték a fő hangsúlyt, és leginkább Colley semlegesítésére. A csatárt nem volt könnyű tartani, de megoldották a hazaiak, az Alexander Vallejo, Anderson Esiti duó pedig jól szűrt a középpályán. Ám amire épített a DVTK – azaz a veszélyes kontraakciók vezetésére –, azt nem sikerült összehozni, ebben a játékrészben mindössze egy lövésre futotta a piros mezesektől, Ante Roguljic próbálkozásába azonban beleléptek. A vendégcsapat nem talált fogást a Diósgyőrön, az első félidő hajrájában Duarte lövése volt az első olyan, amelyet védenie kellett a hazai kapusnak.

A második félidőben hamar eltűnt a Diósgyőr előnye, mert a tizenhatoson beüli kezezést követően Nagy Zsolt szerzett (egyenlítő) gólt tizenegyesből. S ekkor új mérkőzés kezdődhetett. A párharcok keménysége nem változott, s mivel a DVTK is jobban erőltette a támadójátékot, érdekesebb lett a mérkőzés. A két szakvezető nagyon sokáig nem nyúlt bele a meccsbe, ám Wojciech Golla kapu fölé fejelt labdája után a hazaiak vezetőedzője tripla frissítést hajtott végre. Ez, a felállást tekintve annyi változást hozott, hogy a becserélt Saponjics lett a csúcsék, Acolatse pedig a bal szélre húzódott ki. Előbbi gólt is szerezhetett volna, de szép elgondolásának kivitelezése nem sikerült tökéletesre, sarkazása elkerülte a bal alsó sarkot.

Az egyre többet mutató vendégcsapat Colley fejesével juthatott volna előnyhöz, ám a nagy gólszerzési lehetőségből „csak” kapufa lett. A DVTK újabb cseréjével a fiatal Szakos Bence átmehetett a saját posztjára, jobb oldali védőnek, mert Bokros Szilárd jött be a bal szélre (és utóbbi nem sokkal később majdnem betalált, közeli lövését gólvonalról vágták ki). Nyitott volt a meccs, izgalmas, változatos, mindkét csapat a győztes gól megszerzésére hajtott, de Lukács Dániel gyönyörű lövése után a labda centikkel elkerülte a jobb alsó sarkot a ráadásban, maradt a döntetlen.

A 6. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)