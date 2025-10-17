Még 1000 nap Los Angelesig; Teófilo Cubillas-exkluzív

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Új sportágak, új versenyszámok, grandiózus helyszínek. Pontosan 1000 nappal az olimpiatörténet harmadik Los Angeles-i rendezése előtt Csisztu Zsuzsa és Kapolcsi-Szabó Bence számba vette, hogy milyen műsor, milyen helyszínek és milyen körülmények fogadják majd a világ szűk három év múlva Amerikába érkező sportolóit. Az úszók például egy negyvenezres stadionban harcolnak majd az érmekért… Címlapsztori két oldalon.

Hét pontra nőhet a Paks előnye. Mármint vasárnap estig, a Ferencváros újpesti meccséig – minden, amit a válogatott szünet után folytatódó labdarúgó NB I szombatjáról tudni érdemes, két oldalon.

Újabb magyar Liverpoolban! A Manchester Unitedet az Anfield Roadon fogadó Szoboszlai-csapatról immár a helyszínről bombázza információkkal az olvasókat a Nemzeti Sport és a Spíler TV állandó kiküldött tudósítója, Gyenge Balázs.

Mészáros Krisztofer elsősorban az összetettre figyel a vb-n. Legjobb tornászunk javítani szeretne a párizsi 9. helyén, ugyanakkor úgy véli, a nagy „összetettezés” közben akár négy szeren is „besurranhat” a döntőbe a hétvégén kezdődő jakartai világbajnokságon.

És ha szombat, akkor Képes Sport +12 oldalon: a vb-bronzérmes férfi tőrcsapattal, az Armand Duplantis-sorozat újabb epizódjával, Deák-Bill Gyulával és exkluzív Teófilo Cubillas-interjúval Borbola Bencétől a perui futball történetének legendájával.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!