ICEHL: legyőzte az utolsó helyezettet a Ferencváros, a túlóra hozta meg a Volán sikerét

2025.10.17. 20:54
Fotó: FTC
Az FTC-Telekom 3–2-re legyőzte a Black Wings Linzet, a Hydro Fehérvár pedig hosszabbításban nyert 2–1-re Innsbruckban az osztrák jégkorongliga (ICEHL) pénteki játéknapján.

FTC–LINZ 3–2

Az utolsó helyezett Black Wings Linzet fogadta a Ferencváros a Tüskecsarnokban az ICEHL pénteki játéknapjának nyitó meccsén. A mérkőzés első harmadában mindkét együttes mintha kivárásra játszott volna, és hogy az osztrákok többet próbálkoztak húsz perc alatt, leginkább annak volt köszönhető, hogy hazai oldalon kettő, a vendégen csak egy kiállítást fújtak a zebrák. 

Aztán a középső játékrész elején mezőnyfölénybe került a Linz, öt-hat percig nem is nagyon hagyta el a támadóharmadot. Egy kiállítás azonban teljesen megváltoztatta a meccs képét. Emberelőnyét Brady Shaw révén gólra is váltotta a Fradi, a hátrány pedig megtörte az osztrákok lendületét, nem tudták ott folytatni, ahol a harmadot kezdték. A harmadik húsz perc először szimpla, majd kettős FTC-emberelőnnyel kezdődött, és még mielőtt az első kiállítás letelt volna, öt a három ellen duplázta meg előnyét Timo Saarikoski csapata – ismét Shaw volt eredményes. Ráadásul a maradék egy perc szimpla fórt is góllal zárta le a Fradi. 

Hatalmasat küzdött a Linz a szépítésért, és a végén össze is jött hat az öt ellen, sőt 35 másodperccel a vége előtt 3–2-re zárkózott a vendégegyüttes, de a bravúregyenlítés nem sikerült, győzött a Fradi. 

win2day ICE Hockey League , HC TIWAG Innsbruck vs. Hydro Fehervar AV19
Fotó: Imago Images

INNSBRUCK–FEHÉRVÁR 1–2 – HOSSZABBÍTÁSBAN

Kiegyenesíteni a teljesítménybeli görbét, ez lehet a Fehérvár célja a közeljövőben, hiszen Kiss Dávid együttese ebben az idényben hullámzóan teljesít, egy-egy jobb eredményt egy-egy rosszabb követi, majd ismét erősebb mérkőzést produkál a csapat.  Erre legjobb példa a múlt hétvége volt, amikor először a ligautolsó Pioneers Vorarlbergtől kapott ki a Volán, ráadásul nagyon rossz játékkal, aztán másnap a címvédő Salzburgot másfél év után verték ismét a kék-fehérek. Az ellenfelek erőssége szempontjából hasonló kihívások elé nézett a Fehérvár, hiszen péntek este a tabella utolsó harmadához tartozó Innsbruck, szombaton az élmezőnyben tanyázó Bolzano vendégeként lép jégre.

A túra első állomásán lendületesen kezdett a Fehérvár, majd egy emberhátrány megtörte a kezdeti fölényt. Ennek ellenére a hatodik percben sikerült megszerezni a vezetést, Trevor Cheek cseleit követően Terbócs István lőtt a támadó harmad közepéről bombagólt. Sokáig nem örülhettek a vendégek, még két perc sem telt és jött az egyenlítés, Jonas Dobnig lódult meg a szélen, Horváth Donát mellett ellépett és lendületből a kapuba emelt. A folytatásban többet támadt a Volán, de a hazai ellentámadásokban is megvolt a veszély.

A középső játékrész első tíz percében oda-vissza koriztak a csapatok, nem nagyon volt játékmegszakítás, ellenben lehetőség annál több, majd a harmad derekán a kimozduló Rasmus Reijola a földre került, de ezt a szituációt megúszta a magyar csapat. Bár az utolsó percekre beszorult az Innsbruck, a záró felvonást 1–1-ről várhatták a felek.

Még egy perc sem telt a harmadik harmadból, Joel Messner kiállítása miatt emberhátrányba került a Volán, és bár ezt kivédekezte az együttes, a fórból lendületelőnyre tett szert az osztrák gárda, jóval többet járt a pakk Reijola kapuja előtt. Az utolsó percekre fordulva váltott a Fehérvár, de nem sikerült gólra váltani a lehetőségeket, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban gyorsan emberhátrányba kerültek Hári Jánosék, de Joel Messner úgy tért vissza a büntetőpadról, hogy lelopta az utolsó hazai játékos ütőjéről a korongot, a fehérvári hátvéd egyedül vezethette rá a kapusra a pakkot, és ziccerben nem hibázott. Két ponttal és győzelemmel kezdte túráját a Volán.

JÉGKORONG
ICEHL
FTC-TELEKOM–BLACK WINGS LINZ 3–2 (0–0, 1–0, 2–2)
Budapest, Tüskecsarnok, 1609 néző. V: Hronsky (szlovák), Siegel (osztrák), Váczi, Weiss (osztrák). 
FTC: NAGY KRISTÓF – BENGTSSON (2), Tóth Gergely / Tyni, Lindgren (1) / Koskela, Horváth M. (1) / Farkas B. – SHAW 2, Kestilä, Sofron / Trépanier, Coulter (1), Tammela 1 / Mihalik A., Nagy Krisztián, Laskawy (1) / Galajda, Molnár D., Tóth R. Edző: Timo Saarikoski 
LINZ: Tirronen – ROE (1), Würschl / Kragl, MacKinnon (1) / Söllinger, Moro / Tialler – LEBLER , Barron (1), Maver / Romig, Predan, St-Amant / PUSNIK 1, Colins, Kristler / Gaffal 1, Oschgan, Neubauer (1). Edző: Philipp Lukas
Kapura lövések: 19–40. Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 3/0.
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – A Linz rendkívül erősen játszott, látszott rajta, hogy nagyon jól felkészített csapat. Keményen küzdöttek az osztrák játékosok a párharcokban, és érződött rajtuk, hogy győzni jöttek Budapestre. Az utolsó pillanatig nem adták fel, ezért rendkívül nehéz volt megszereznünk mind a három pontot. Eddig nem működött az emberelőnyös játékunk, de most, amikor nagyon kellett, három fórt is kihasználtunk. 
Philipp Lukas: – Érdekes eseménysorozat volt ez a meccs. Jól kezdtünk, készen álltunk a kihívásra. A második és a harmadik harmadban viszont a kiállítások megpecsételték a sorsunkat. Meg kell találnunk a módját, hogy hatvan percen keresztül fegyelmezettebbek és hatékonyabbak legyünk. 

HC TIWAG INNSBRUCK–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1) – hosszabbításban
Innsbruck, 1600 néző. V: Nikolic, Schauer (osztrákok), Fleischmann, Rigoni (olaszok). 
INNSBRUCK: VERNON – Kudla, Steffler /  Ebner, Moberg (1) / Lattner, Frimmel / Kerber, Erlacher – Witting, Owre, BENKER / Bär, Lajeunesse, Coatta / Sproule, Corbell, Rappold / DOBNIG 1, Mader, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Campbell / Stipsicz, MESSNER 1 / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Richards, Kuralt / Cheek (1), BARTALIS (1), TERBÓCS 1 / Erdély, Hári, Rymsha / Kulmala, Németh K., Magosi / Varga B. Edző: Kiss Dávid
Kapura lövések: 34–44. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. –
MESTERMÉRLEG
Kiss Dávid: – Egy újabb szoros mérkőzés, ebben a ligában egyik ellenfél ellen sem könnyű. Megvoltak a helyzeteink, sokat lőttünk kapura, nagy energiákat mozgattunk meg. Mindkét csapat fegyelmezetten játszott, a hosszabbításban kritikus helyzetben négy a három ellen a kapusunk nagyokat védett, ha kellett, blokkoltunk, hősiesen védekeztünk. Fontos pontokat szereztünk.

Olimpija Ljubljana (szlovén)–RB Salzburg (osztrák) 4–3 – hosszabbításban
Vienna Capitals (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3
VSV Villach (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 1–6
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 2–4

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana11531258–33+2522
2. Pustertal Wölfe10611234–22+1221
3. Graz10513138–24+1420
4. Villach1161438–36+219
5. Bozen Südtirol96333–21+1218
6. Salzburg11422330–26+418
7. Klagenfurt951326–22+417
8. FTC10411429–26+315
9. Fehérvár AV1910411423–32–915
10. Vienna Capitals11312531–40–913
11. Innsbruck10121626–49–238
12. Vorarlberg1121820–45–257
13. Linz911727–37–105

 

 

