Nagyot hajrázott a ZTE, de a Kisvárda megint nyerni tudott idegenben

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–2 (0–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2295 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Klausz (78.), ill. Cipetic (27. – 11-esből), Nagy K. (45+1.)

Utolsó mérkőzését játszotta a ZTE színeiben Dénes Vilmos. A zalaiak 20 esztendős támadója vasárnap Belgiumba utazik, orvosi vizsgálaton vesz részt, majd aláírja szerződését a másodosztályban szereplő KV Kortrijknél. Az U21-es válogatottba ismét meghívott futballista tavaly nyáron érkezett Zalaegerszegre az NB II-es BFC-Siófoktól, berobbant az élvonalba, első NB I-es idénye kiválóra sikeredett, góljai és gólpasszai mellett lendületes, bátor játékával rögtön a ZTE legjobbjai közé emelkedett. Nem véletlenül lehetett hallani arról, hogy egyetlen egerszegi évad után több csapat is érdeklődik iránta, a hírek szerint a KV Kortrijk mellett a Ferencváros, az Újpest és a skót Aberdeen is szívesen szerződtette volna. A Kortrijk az előző idényben esett ki a belga élvonalból, de a klub szeretne rögtön visszajutni a legjobbak közé, s ez ügyben él a remény, ugyanis a bajnokságot négy győzelemmel kezdte, így az élről várja a válogatott szünet utáni folytatást. Dénes Vilmos az első évadában felveheti a ritmust, beilleszkedhet a csapatba, s jó esetben egy év múlva ilyenkor már belga élvonalbeli mérkőzéseken léphet pályára, márpedig a Pro League az európai futballban erős szintet jelent. A másik támadó, Yohan Croizet is távozhat Zalaegerszegről, őt a Diósgyőr vinné, viszont megérkezett Daniel Lima, a 20 esztendős brazil csatár a másodosztályú Atlético Goianiensétől jött Magyarországra, ám a szombati meccset még a lelátóról nézte.

Kísértetiesen hasonló felállásban kezdte a mérkőzést a két csapat, a Kisvárdától nem volt meglepő, hogy három belső védővel állt fel, viszont Nuno Campos vezetőedzővel a ZTE az idényben először játszott ebben a szerkezetben. Alacsony tempóban kezdődött a mérkőzés, a 27. percben pedig a semmiből szerezte meg a vezetést a Kisvárda: a nagy bedobás után Csóka Dániel kezéhez ért a labda, amiért Derdák Marcell játékvezető némi videózás után tizenegyest ítélt, Branimir Cipetic pedig értékesítette. S bár addig sem láttak minőségi futballt a drukkerek, ám a gól után még alacsonyabb lett a játék színvonala, egyik csapat sem tudott helyzetet kidolgozni, mígnem a szünet előtt nem sokkal Nagy Krisztián növelte csapata előnyét. A hazai szurkolók türelme kezdett elfogyni, hatalmas füttykoncert közepette vonultak a csapatok az öltözőbe (amúgy sokat elmond az első félidő színvonaláról, hogy a ZTE egyszer sem, míg a Kisvárda kétszer találta el az ellenfél kapuját)…

A szünetben Nuno Campos négyet cserélt, pályára lépett Kiss Bence, Yohan Croizet, Bakti Balázs és Klausz Milán, s a ZTE magához is vette a kezdeményezést, de sokáig nagy lehetőségig nem jutott. A 62. percben aztán Szendrei Norbert lőtte középre a labdát, és arról Klausz Milán centiméterekkel maradt le. A Kisvárda nagyszerűen és stabilan védekezett, a hazaiak képtelenek voltak áttörni a szabolcsiak védelmét – egészen a 77. percig. A csereként pályára lépő Maxsuell Alegria lövése után védett Popovics Ilija, majd néhány perccel később Klausz Milán fejesével szépített a Zalaegerszeg.

A Kisvárda harmadszor győzött az idényben, míg a ZTE FC továbbra is nyeretlen, s a tabella egyik kieső helyén tölti a válogatott szünetet. 1–2



