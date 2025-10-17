Szombati sportműsor: Paks–DVSC, MTK–Nyíregyháza, ETO FC–DVTK az NB I-ben
OKTÓBER 18., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
10. FORDULÓ
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
Északnyugati csoport
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
13.30: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United
16.00: Burnley–Leeds United
16.00: Crystal Palace–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Manchester City–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Wolverhampton Wanderers
18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
17.00: Nice–Lyon
19.00: Angers–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Augsburg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
15.00: Lecce–Sassuolo
15.00: Pisa–Hellas Verona
18.00: Torino–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL KUPA
21.15: Pacos Ferreira–Sporting CP (Tv: Sport2)
SZERBIA
18.30: Topolya–Partizan – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
18.45: Basaksehir–Galatasaray (Tv: Sport2)
SZAÚD-ARÁBIA
20.35: Al-Naszr–Al-Fateh (Tv: Spíler1)
FUTSAL
Férfi felkészülési mérkőzés
3.30: Costa Rica–Magyarország, San José
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
vasárnap, 1.30: Alabama–Tennessee
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
10.00: elődöntők (férfi, női)
AUTÓSPORT
9.00: TCR, 1. futam, Indzse (Tv: Sport1)
22.00: NASCAR Xfinity Series, United Rentals 250 (Tv: Match4)
vasárnap, 3.45: TCR, 2. futam, Indzse (Tv: Sport2)
BASEBALL
MLB, főcsoportdöntő
vasárnap, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (ha szükséges) (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
vasárnap, 2.00: Grand Prix, Guadalajara
FORMULA–1
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN
19.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
23.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
18.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért)
B-csoport (Gyergyóremete), 2. forduló
14.00: Crvena zvezda (szerb)–HK Kremencsuk (ukrán)
18.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC
Osztrák liga, alapszakasz
19.45: Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
Kuanghszi körverseny (Valter Attila)
5.12: 5. szakasz (Jicsou–Nungla, 165.8 km)
Gran Piemonte
13.50: férfiak, 4. szakasz
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ
VISSZAVÁGÓ
18.00: Mol Tatabánya KC–Naerbö IL (norvég) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
17.45: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK (Tv: M4 Sport+)
18.00: FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló
NÉMET BAJNOKSÁG, FÉRFIAK
19.45: THW Kiel–Melsungen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
15.30: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)
17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák
18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE
18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC
NŐI NB I
17.00: Uni Győr–TFSE
18.00: Vasas Akadémia-ELTE BEAC Újbuda
18.00: VBW CEKK Cegléd-Dávid Kornél KA
LÓVERSENY
13.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Superbike-vb, Jerez
8.45: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Match4)
10.45: SBK, superpole (Tv: Match4)
11.45: WCR, 1. verseny (Tv: Match4)
12.45: SSP 300, 1. verseny (Tv: Match4)
13.45: SBK, 1. verseny (Tv: Match4)
15.00: SSP, 1. verseny (Tv: Match4)
Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál GP
6.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
vasárnap, 1.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)
vasárnap, 3.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)
vasárnap, 4.15: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
13.00: Grand Prix-verseny, Angers (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC
19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport+)
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malakasza
8.00: trap vegyes csapat
14.30: döntő
TENISZ
WTA-TORNA, CSINAN
Egyes, döntő
10.00: Bondár Anna (2.)–Janice Tjen (indonéz, 3.)
WTA-TORNA, NINGPO
Páros, elődöntő
13.30 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj (norvég, kínai)
ATP 500-as torna, Bázel
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Brüsszel
13.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Stockholm
12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Oszaka
5.00: egyes, döntő
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
5.00: férfi selejtezők
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, Wollongong
3.15: U23/junior vegyes váltó (Tv: Eurosport1)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont
17.00: selejtezők
vasárnap, 1.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Debreceni VSE-Master Good
15.00: Szegedi VE–OSC
17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC
EUROKUPA, NŐK
Selejtező, C-csoport (Újvidék)
19.00: Vojvodina (szerb)–III. Kerületi TVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Károlyi Andrea, Olasz Gergő, Patai Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, NBA. Kézilabda, Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nyilvánosak a jegyárak a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra
9.00: Labdarúgás, vendég: Bánki József. A Nap Hallgatója. A nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Jó András
14.00: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
16.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Csurgó férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András
20.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Diósgyőr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág