Szombati sportműsor: Paks–DVSC, MTK–Nyíregyháza, ETO FC–DVTK az NB I-ben

OKTÓBER 18., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

Északnyugati csoport

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Puskás Akadémia FC II

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

13.30: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United

16.00: Burnley–Leeds United

16.00: Crystal Palace–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Manchester City–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Wolverhampton Wanderers

18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

17.00: Nice–Lyon

19.00: Angers–Monaco

21.05: Olympique Marseille–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Werder Bremen

15.30: 1. FC Köln–Augsburg

15.30: Mainz–Bayer Leverkusen

15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

15.00: Lecce–Sassuolo

15.00: Pisa–Hellas Verona

18.00: Torino–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Sevilla–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL KUPA

21.15: Pacos Ferreira–Sporting CP (Tv: Sport2)

SZERBIA

18.30: Topolya–Partizan – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

18.45: Basaksehir–Galatasaray (Tv: Sport2)

SZAÚD-ARÁBIA

20.35: Al-Naszr–Al-Fateh (Tv: Spíler1)

FUTSAL

Férfi felkészülési mérkőzés

3.30: Costa Rica–Magyarország, San José

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

vasárnap, 1.30: Alabama–Tennessee

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

10.00: elődöntők (férfi, női)

AUTÓSPORT

9.00: TCR, 1. futam, Indzse (Tv: Sport1)

22.00: NASCAR Xfinity Series, United Rentals 250 (Tv: Match4)

vasárnap, 3.45: TCR, 2. futam, Indzse (Tv: Sport2)

BASEBALL

MLB, főcsoportdöntő

vasárnap, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (ha szükséges) (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

vasárnap, 2.00: Grand Prix, Guadalajara

FORMULA–1

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYDÍJA, AUSTIN

19.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

23.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

18.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

Kontinentális Kupa, 1. kör (a 8 közé jutásért)

B-csoport (Gyergyóremete), 2. forduló

14.00: Crvena zvezda (szerb)–HK Kremencsuk (ukrán)

18.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC

Osztrák liga, alapszakasz

19.45: Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

Kuanghszi körverseny (Valter Attila)

5.12: 5. szakasz (Jicsou–Nungla, 165.8 km)

Gran Piemonte

13.50: férfiak, 4. szakasz

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ

VISSZAVÁGÓ

18.00: Mol Tatabánya KC–Naerbö IL (norvég) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

17.45: OTP Bank-Pick Szeged–Csurgói KK (Tv: M4 Sport+)

18.00: FTC-Green Collect–CYEB-Budakalász

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Carbonex-Komló

NÉMET BAJNOKSÁG, FÉRFIAK

19.45: THW Kiel–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

15.30: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)

17.00: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–SZTE-Szedeák

18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions

18.00: Egis Körmend–Atomerőmű SE

18.00: Zalakerámia ZTE KK–DEAC

NŐI NB I

17.00: Uni Győr–TFSE

18.00: Vasas Akadémia-ELTE BEAC Újbuda

18.00: VBW CEKK Cegléd-Dávid Kornél KA

LÓVERSENY

13.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Superbike-vb, Jerez

8.45: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Match4)

10.45: SBK, superpole (Tv: Match4)

11.45: WCR, 1. verseny (Tv: Match4)

12.45: SSP 300, 1. verseny (Tv: Match4)

13.45: SBK, 1. verseny (Tv: Match4)

15.00: SSP, 1. verseny (Tv: Match4)

Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál GP

6.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

vasárnap, 1.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)

vasárnap, 3.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)

vasárnap, 4.15: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

13.00: Grand Prix-verseny, Angers (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas SC

19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport+)

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Malakasza

8.00: trap vegyes csapat

14.30: döntő

TENISZ

WTA-TORNA, CSINAN

Egyes, döntő

10.00: Bondár Anna (2.)–Janice Tjen (indonéz, 3.)

WTA-TORNA, NINGPO

Páros, elődöntő

13.30 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj (norvég, kínai)

ATP 500-as torna, Bázel

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bécs

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Brüsszel

13.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Stockholm

12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Tokió

3.30: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Oszaka

5.00: egyes, döntő

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

5.00: férfi selejtezők

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, Wollongong

3.15: U23/junior vegyes váltó (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont

17.00: selejtezők

vasárnap, 1.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

11.30: KSI SE–Debreceni VSE-Master Good

15.00: Szegedi VE–OSC

17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC

EUROKUPA, NŐK

Selejtező, C-csoport (Újvidék)

19.00: Vojvodina (szerb)–III. Kerületi TVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Károlyi Andrea, Olasz Gergő, Patai Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, NBA. Kézilabda, Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nyilvánosak a jegyárak a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra

9.00: Labdarúgás, vendég: Bánki József. A Nap Hallgatója. A nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Jó András

14.00: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

16.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Csurgó férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András

20.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Diósgyőr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág