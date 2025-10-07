Frissült a Transfermarkt adatbázisa, Tóth Alex lett az NB I legértékesebb játékosa

Mindez azt eredményezte, hogy a magyar élvonal legértékesebb játékosa immáron a ferencvárosi Tóth Alex, akit ötmillió euróra taksál a portál. Mindez már csak azért is figyelemre méltó, mert a 19 éves középpályás értéke a legutóbbi frissítéshez képest (akkor még 2.5 millió euróra becsülték Tóthot) megduplázódott. A ranglista második helyén az eddigi éllovas Mohammed Abu Fanit találjuk, az izraeli középpályás piaci értéke 4.5 millió euróról 3.5 millióra csökkent, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Kristoffer Zachariassen állhatna fel hárommillió eurós értékével – igaz, ez is csökkent az eddigi 3.5 millióhoz képest.
A legértékesebb NB I-ben szereplő játékosok listáját nem meglepő módon továbbra is a Ferencváros uralja, a zöld-fehér dominanciát a kilencedik helyen álló újpesti szélső, Iuri Medeiros töri meg – a 31 éves portugált 2.2 millió euróra taksálja a Transfermarkt, ami visszaesés az eddigi 2.7 millióhoz képest. A jelenlegi idényben is remek formát mutató Varga Barnabás 2.2 millióról 2.5 millió euróra növelte a piaci értékét, ellenben például Naby Keitát továbbra is „csak” egymillió euróra taksálja a portál.
A magyar élvonal többi csapatából viszonylag kevesen ugorják meg az egymillió eurós küszöböt, a Puskás Akadémia legértékesebb játékosa például a másfél millió euróra becsült Nagy Zsolt, míg az ETO FC-nél az 1.2 millióra taksált Schön Szabolcs áll a ranglista élén – ugyanennyire becsülik az újpesti Aljosa Matko piaci értékét is. Kereken egymillió euróra taksálják az MTK-s Kata Mihályt, a Puskás Akadémiában futballozó Patrizio Stronati, Georgi Harutjunjan kettőst, az újpesti André Duarte, Tiago Goncalves, Fran Brodic, Horváth Krisztofer, Gleofilo Vlijter ötöst, valamint a Győrben szereplő Vitális Milánt is.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencváros
|8
|4
|3
|1
|18– 8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. Kisvárda
|8
|4
|1
|3
|8–13
|–5
|13
|6. ETO FC
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|9
|1
|5
|3
|12–17
|–5
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7