Frissült a Transfermarkt adatbázisa, Tóth Alex lett az NB I legértékesebb játékosa

Mindez azt eredményezte, hogy a magyar élvonal legértékesebb játékosa immáron a ferencvárosi Tóth Alex, akit ötmillió euróra taksál a portál. Mindez már csak azért is figyelemre méltó, mert a 19 éves középpályás értéke a legutóbbi frissítéshez képest (akkor még 2.5 millió euróra becsülték Tóthot) megduplázódott. A ranglista második helyén az eddigi éllovas Mohammed Abu Fanit találjuk, az izraeli középpályás piaci értéke 4.5 millió euróról 3.5 millióra csökkent, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Kristoffer Zachariassen állhatna fel hárommillió eurós értékével – igaz, ez is csökkent az eddigi 3.5 millióhoz képest.

A legértékesebb NB I-ben szereplő játékosok listáját nem meglepő módon továbbra is a Ferencváros uralja, a zöld-fehér dominanciát a kilencedik helyen álló újpesti szélső, Iuri Medeiros töri meg – a 31 éves portugált 2.2 millió euróra taksálja a Transfermarkt, ami visszaesés az eddigi 2.7 millióhoz képest. A jelenlegi idényben is remek formát mutató Varga Barnabás 2.2 millióról 2.5 millió euróra növelte a piaci értékét, ellenben például Naby Keitát továbbra is „csak” egymillió euróra taksálja a portál.

A magyar élvonal többi csapatából viszonylag kevesen ugorják meg az egymillió eurós küszöböt, a Puskás Akadémia legértékesebb játékosa például a másfél millió euróra becsült Nagy Zsolt, míg az ETO FC-nél az 1.2 millióra taksált Schön Szabolcs áll a ranglista élén – ugyanennyire becsülik az újpesti Aljosa Matko piaci értékét is. Kereken egymillió euróra taksálják az MTK-s Kata Mihályt, a Puskás Akadémiában futballozó Patrizio Stronati, Georgi Harutjunjan kettőst, az újpesti André Duarte, Tiago Goncalves, Fran Brodic, Horváth Krisztofer, Gleofilo Vlijter ötöst, valamint a Győrben szereplő Vitális Milánt is.

