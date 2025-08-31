Ez sima volt – a Ferencváros három góllal győzött Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző. Vezette: Rúsz Márton

Gólszerző: Varga B. (14., 40.), Gruber (87.)

A vártnál eredményesebben kezdte a bajnokságot a DVSC, nem csoda, hogy a városban, ahol a kétezres évek első másfél évtizedében hét bajnoki címet ünnepelhettek a szurkolók, újra kitört a futball-láz. A Ferencváros érkezése előtt napokig téma volt a mérkőzés, régen voltak annyian a Nagyerdei Stadionban NB I-es meccsen, mint ezen a vasárnap estén.

Miközben az időjárás-jelentéseket böngésztük – Kecskeméten vihar miatt szakadt félbe a Honvéd elleni másodosztályú találkozó –, a Fradi bejelentette a nigériai Bamidele Yusuf érkezését. A Vojvodinától szerződtetett 24 éves támadó az Európa-ligában nagy segítségére lehet a magyar bajnoknak, a debreceni bajnokit azonban természetesen még csak a televízión követte.

A Debrecen összeállítását böngészve úgy tűnt, hogy a Loki három belső védővel áll fel a Ferencváros ellen, ám a pályán kiderült, hogy Josua Meíjas a védelem jobb oldalán szerepel majd. A vendégeknél az volt a legfontosabb kérdés, hogy a hétközi, azerbajdzsáni túra és persze a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágója mennyit vett ki a csapatból. Az biztos, hogy a fővárosiak figyeltek arra, nehogy úgy járjanak, mint a két együttes decemberi debreceni bajnokiján: a DVSC 5–4-re verte meg a toronymagas esélyes Fradit, s azon a meccsen Bárány Donát a 17. percben már a harmadik gólját szerezte.