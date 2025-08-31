Nemzeti Sportrádió

Ez sima volt – a Ferencváros három góllal győzött Debrecenben

Vágólapra másolva!
2025.08.31. 21:57
null
A Ferencváros a duplázó Varga Barnabás vezérletével magabiztosan győzött a Nagyerdőben (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I labdarúgó NB I DVSC Fradi élő közvetítés magyar foci labdarúgó NB I 6. forduló FTC Debrecen Ferencváros
A labdarúgó NB I 6. fordulójának vasárnapi záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros simán, 3–0-ra győzött a Debrecen vendégeként.

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2) 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Varga B. (14., 40.), Gruber (87.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

A vártnál eredményesebben kezdte a bajnokságot a DVSC, nem csoda, hogy a városban, ahol a kétezres évek első másfél évtizedében hét bajnoki címet ünnepelhettek a szurkolók, újra kitört a futball-láz. A Ferencváros érkezése előtt napokig téma volt a mérkőzés, régen voltak annyian a Nagyerdei Stadionban NB I-es meccsen, mint ezen a vasárnap estén.

Miközben az időjárás-jelentéseket böngésztük – Kecskeméten vihar miatt szakadt félbe a Honvéd elleni másodosztályú találkozó –, a Fradi bejelentette a nigériai Bamidele Yusuf érkezését. A Vojvodinától szerződtetett 24 éves támadó az Európa-ligában nagy segítségére lehet a magyar bajnoknak, a debreceni bajnokit azonban természetesen még csak a televízión követte.

A Debrecen összeállítását böngészve úgy tűnt, hogy a Loki három belső védővel áll fel a Ferencváros ellen, ám a pályán kiderült, hogy Josua Meíjas a védelem jobb oldalán szerepel majd. A vendégeknél az volt a legfontosabb kérdés, hogy a hétközi, azerbajdzsáni túra és persze a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágója mennyit vett ki a csapatból. Az biztos, hogy a fővárosiak figyeltek arra, nehogy úgy járjanak, mint a két együttes decemberi debreceni bajnokiján: a DVSC 5–4-re verte meg a toronymagas esélyes Fradit, s azon a meccsen Bárány Donát a 17. percben már a harmadik gólját szerezte.

null
fotó 2025.09.01.

NB I, 6. forduló: DVSC–FTC 0–3 (Fotók: Czinege Melinda)

 

Nos, ezúttal a 17. percig nem lépte át háromszor a felezővonalat a házigazda, a Ferencváros ugyanis bekezdett. Alekszandar Pesics ziccerben keresett a jobbnál is jobb lehetőséget, majd a szerb csatár fejesénél Varga Ádám védett, Gabi Kanikovszki lövésénél pedig a kapufa mentette meg a hazaiakat. Aztán a 14. percben Tóth Alex szöglete után Varga Barnabás fejelt, s ekkor már a kapufa és Varga Ádám sem segíthetett.

Továbbra is nyomasztó fölényben futballozott a Fradi, s újabb gólt is szerzett, ám Cadu megmozdulásánál Pesics lesen volt, ezért a VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a gólt. Ez sem szegte a vendégek játékkedvét, nem sokkal a szünet előtt Nagy Barnabás beadására érkezett Varga Barnabás, és nem hibázott. Sakk-matt helyzet volt, s maga a könnyedség, ahogyan a Ferencváros eljutott a ziccerig, jól jellemezte az első játékrészben történteket.

A kép csalóka: Robbie Keane ugyan elesett az első félidőben, ám sem ő, sem csapata nem került padlóra a Nagyerdőben (Fotó: Czinege Melinda)

A szünetben Sergio Navarro változtatott, Maximilan Hofmann nem folytatta, helyére Vajda Botond érkezett, Mejías húzódott be középre, és Szécsi Márk lett a jobbhátvéd. Ennél is fontosabb, hogy a debreceniek spanyol mesterének sikerült feltüzelni játékosait, a piros-fehérek ugyanis néhány perc leforgása alatt több veszélyt jelentettek a vendégek kapujára, mint a komplett első félidőben. Sőt, a 49. percben Kocsis Dominik középére passzolt labdájából Bárány Donát be is talált, de a VAR-szobában lest láttak, így maradt a kétgólos ferencvárosi előny.

Jót tett a mérkőzésnek, hogy a DVSC feladta első félidei játékát és bátran ment előre. Helyzetekig eljutott a hazai együttes, a szépítés azonban nem jött össze. Sőt a 88. percben a csereként pályára lépő Gruber Zsombor lőtte ki a bal alsó sarkot. Így Ferencváros 3–0-ra nyert Debrecenben, s ezzel megelőzte a piros-fehéreket.

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. Paksi FC

6

4218–9+914
2. Ferencvárosi TC

5

31112–4+810
3. Puskás Akadémia

6

31210–10010
3. Debreceni VSC

6

31210–10010
5. Kisvárda

5

3117–8–110
6. ETO FC Győr

5

2313–7+69
7. Újpest FC

6

21310–8+27
8. MTK Budapest

6

21312–13–17
9. Diósgyőri VTK

6

13210–14–46
10. Nyíregyháza Spartacus

6

1147–14–74
11. Zalaegerszegi TE

6

4210–14–44
12. Kazincbarcika

5

144–12–81

 

 

NB I labdarúgó NB I DVSC Fradi élő közvetítés magyar foci labdarúgó NB I 6. forduló FTC Debrecen Ferencváros
Legfrissebb hírek

Ismét a Ferencvárosból igazolhat a Csíkszereda – NS-infó

Labdarúgó NB I
31 perce

Kolo Muani Londonba tart; kapusok érkeznek Manchesterbe – zárul a transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
1 órája

Polyák Balázs: Molnár Rajmund értékesítéséhez kellett az MTK brandértéke is

Labdarúgó NB I
1 órája

Átigazolások: a Ferencváros és a Kazincbarcika is igazolt nigériai játékost

Labdarúgó NB I
2 órája

Schön Szabolcs kölcsönben az ETO FC-ben folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
5 órája

Sergio Navarro az FTC elleni vereség után: Sokszor előfordul, hogy nem tudunk magyarázatot találni a történésekre

Labdarúgó NB I
6 órája

Yamal büntetője kevés volt, Madridban vesztette el hibátlan mérlegét a Barcelona

Spanyol labdarúgás
16 órája

Balhátvéd távozott a Liverpooltól; lemondott Jacksonról a Bayern – vasárnapi transzferhíradó

Minden más foci
16 órája
Ezek is érdekelhetik