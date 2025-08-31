Ez sima volt – a Ferencváros három góllal győzött Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–3 (0–2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző. Vezette: Rúsz Márton
Gólszerző: Varga B. (14., 40.), Gruber (87.)
A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!
A vártnál eredményesebben kezdte a bajnokságot a DVSC, nem csoda, hogy a városban, ahol a kétezres évek első másfél évtizedében hét bajnoki címet ünnepelhettek a szurkolók, újra kitört a futball-láz. A Ferencváros érkezése előtt napokig téma volt a mérkőzés, régen voltak annyian a Nagyerdei Stadionban NB I-es meccsen, mint ezen a vasárnap estén.
Miközben az időjárás-jelentéseket böngésztük – Kecskeméten vihar miatt szakadt félbe a Honvéd elleni másodosztályú találkozó –, a Fradi bejelentette a nigériai Bamidele Yusuf érkezését. A Vojvodinától szerződtetett 24 éves támadó az Európa-ligában nagy segítségére lehet a magyar bajnoknak, a debreceni bajnokit azonban természetesen még csak a televízión követte.
A Debrecen összeállítását böngészve úgy tűnt, hogy a Loki három belső védővel áll fel a Ferencváros ellen, ám a pályán kiderült, hogy Josua Meíjas a védelem jobb oldalán szerepel majd. A vendégeknél az volt a legfontosabb kérdés, hogy a hétközi, azerbajdzsáni túra és persze a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágója mennyit vett ki a csapatból. Az biztos, hogy a fővárosiak figyeltek arra, nehogy úgy járjanak, mint a két együttes decemberi debreceni bajnokiján: a DVSC 5–4-re verte meg a toronymagas esélyes Fradit, s azon a meccsen Bárány Donát a 17. percben már a harmadik gólját szerezte.
Nos, ezúttal a 17. percig nem lépte át háromszor a felezővonalat a házigazda, a Ferencváros ugyanis bekezdett. Alekszandar Pesics ziccerben keresett a jobbnál is jobb lehetőséget, majd a szerb csatár fejesénél Varga Ádám védett, Gabi Kanikovszki lövésénél pedig a kapufa mentette meg a hazaiakat. Aztán a 14. percben Tóth Alex szöglete után Varga Barnabás fejelt, s ekkor már a kapufa és Varga Ádám sem segíthetett.
Továbbra is nyomasztó fölényben futballozott a Fradi, s újabb gólt is szerzett, ám Cadu megmozdulásánál Pesics lesen volt, ezért a VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a gólt. Ez sem szegte a vendégek játékkedvét, nem sokkal a szünet előtt Nagy Barnabás beadására érkezett Varga Barnabás, és nem hibázott. Sakk-matt helyzet volt, s maga a könnyedség, ahogyan a Ferencváros eljutott a ziccerig, jól jellemezte az első játékrészben történteket.
A szünetben Sergio Navarro változtatott, Maximilan Hofmann nem folytatta, helyére Vajda Botond érkezett, Mejías húzódott be középre, és Szécsi Márk lett a jobbhátvéd. Ennél is fontosabb, hogy a debreceniek spanyol mesterének sikerült feltüzelni játékosait, a piros-fehérek ugyanis néhány perc leforgása alatt több veszélyt jelentettek a vendégek kapujára, mint a komplett első félidőben. Sőt, a 49. percben Kocsis Dominik középére passzolt labdájából Bárány Donát be is talált, de a VAR-szobában lest láttak, így maradt a kétgólos ferencvárosi előny.
Jót tett a mérkőzésnek, hogy a DVSC feladta első félidei játékát és bátran ment előre. Helyzetekig eljutott a hazai együttes, a szépítés azonban nem jött össze. Sőt a 88. percben a csereként pályára lépő Gruber Zsombor lőtte ki a bal alsó sarkot. Így Ferencváros 3–0-ra nyert Debrecenben, s ezzel megelőzte a piros-fehéreket.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Ferencvárosi TC
5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
|3. Puskás Akadémia
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|3. Debreceni VSC
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. ETO FC Győr
5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
|7. Újpest FC
6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
|8. MTK Budapest
6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
|11. Zalaegerszegi TE
6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
|12. Kazincbarcika
5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1